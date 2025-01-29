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В Подмосковье возбудили еще одно уголовное дело о выдаче сертификата на покупку жилья таджикской семье

В Подмосковье возбудили еще одно уголовное дело о выдаче сертификата на покупку жилья таджикской семье

Автор:
29 января 2025 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Долгопрудный   Подмосковье   жилье   мошенничество   получение жилья   сертификат   уголовное дело   
1578
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Выяснилось, что у отца детей есть своя недвижимость, да и по факту в квартире проживает меньше людей, чем указано в документах. Тем не менее семья каким-то образом получила документ о соцвыплате.

Россия - щедрая душа. Правда, как выясняется, не всегда эта самая щедрость оказывается правомерной. Недавно в Подмосковье выдали сертификат на покупку жилья многодетной таджикской семье.


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Глава горокруга Мытищи умилялась и публиковала красивые фото с радостными многодетными родителями.


А через время благодаря общественному резонансу выяснилось, что прав на получение этой государственной помощи у таджиков не было: их семью сложно было назвать малоимущей (муж и жена занижали свои доходы от бизнеса, покупали дорогостоящие гаджеты и даже совершали хадж в Мекку), а в квартиру для вида прописали кучу своих родственников, проживающих в Таджикистане.


После вмешательства в дело А.Бастрыкина возбудили уголовное дело о неправомерности предоставления сертификата на покупку жилья. Его обладателей задержали, и теперь в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.


И теперь выясняется, что подобная история была не единственной. В частности, в начале января уроженка Таджикистана, проживающая в Долгопрудном (Московская область) получила документ о соцвыплате почти на 4 млн рублей на покупку отсутствующего у семьи нормального жилья.


А потом выяснилось, что женщина подала в муниципальную администрацию заведомо ложные сведения об условиях проживания. В частности, она, как мать-одиночка, указала в документах, что вместе с ней и ее детьми проживает сестра с мужем, которые по факту давно живут в Турции.


Почему администрация Долгопрудного не проверила эти сведения, не ясно, однако сертификат был вручен на получение спецвыплаты на сумму 3,9 млн рублей был вручен многодетной даме. Кстати, остальные нуждающиеся семьи получили сертификат на гораздо меньшие сумму (около 2 млн). Но после истории из Мытищ по всему Подмосковью прошли проверки, в ходе которых выяснились факты мошенничества. В результате сертификат изъяли и возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при получении жилищной субсидии (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.2 УК РФ).


Есть и еще один нюанс. В ряде СМИ появились сведения, что отец детей, с которым женщина не состоит в официальном браке, но сожительствует, имеет своё жильё. Но жить вне брака удобнее, ведь матери-одиночки имеют право на дополнительны субсидии от государства. Вот и перспектива обзаведением жильём была вполне реальна.


Интересно, что в Подмосковье среди урожденных граждан РФ можно найти гораздо более подходящие кандидатуры, которые действительно нуждаются в жилье, а не стараются выгадать субсидии, действуя мошенническими методами. Почему власти не проверяют должным образом новообращённых граждан и почему такому количеству мигрантов удаётся обвести вокруг пальцев подмосковных чиновников, остаётся загадкой.

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Метки: Ynews   Долгопрудный   Подмосковье   жилье   мошенничество   получение жилья   сертификат   уголовное дело   
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21  комментарий
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4k
ЭлитныйСкуф Час назад
>>Почему власти не проверяют должным образом новообращённых граждан и почему такому количеству мигрантов удаётся обвести вокруг пальцев подмосковных чиновников, остаётся загадкой.<<

Серьезно? Прямо вот загадка почему?
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10k
Станислав 2 минуты назад
А ведь если бы не Бастрыкин, опять бы них.ра не сделалось бы, а сейчас окажется что раскроют целую схему.
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2k
bvn 2 минуты назад
То есть этим иностранным специалистам и их семьям (в которых, кстати, женщины в принципе не работают) чиновники по подложным документам предоставляют социальную помощь за счет наших налогов, хотя эти же самые специалисты не просто налогов никаких не платят, но и зачастую находятся в стране нелегально и законов никаких не соблюдают
?! Со стороны чиновников, случаем, нет тут никакого преступления против государства и его народа?
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5k
dog-1959 3 минуты назад
Это все на поток поставлено, за взятку что хошь мона.
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12k
Corkscrew 16 минут назад
Ссылка vk.com
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
гордурка видимо дожидается когда толпы российских многодетных семей вывалят на улицы по всей стране...а их в России 3.5 миллиона вроде.
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69
Alexandr 21 минуту назад
Помню тоже ходил году в 2017 в горадминистрацию, программа вроде была для молодой семьи на первоначальный взнос по импатеке. Хотел спросить условия и какие документы собрать, так меня там на*уй и послали…
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6k
Владимир Полчаса назад
ни каких загадок нет,откаты от этих сертификатов по ходу жирные.
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1
Игорь Володкин Полчаса назад
Причем здесь мигранты, можно узнать сколько денег выдано, на сколько квартир и что мигранты в итоге получили?
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19k
Мистер Фикс Полчаса назад
Отмыв бабла или взятка.
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26k
ron Полчаса назад
Только не копайте прошлые годы. У нас столько тюрем нет )
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462
Дрю Полчаса назад
Ну так диаспора рулит. Занесли кому надо и вот квартира. А многодетные потом отработают. Жёстко проверять необходимо чиновников. Ваще край потеряли.
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13k
Vacony 42 минуты назад
и это верхушка айсберга только ...
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36k
Slonyash 48 минут назад
А через время благодаря общественному резонансу выяснилось, что прав на получение этой государственной помощи у таджиков не было: их семью сложно было назвать малоимущей (муж и жена занижали свои доходы от бизнеса, покупали дорогостоящие гаджеты и даже совершали хадж в Мекку), а в квартиру для вида прописали кучу своих родственников, проживающих в Таджикистане.

Что то я даже не удивлен...
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15k
Доктор 49 минут назад
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6k
Maldini 53 минуты назад
Пускай я не россиянин, беларус,я родился в Припяти, в стране которой больше нет,городе которого нет на картах, но имею полное моральное право испытывать этот праведные гнев в отношении этих "спецов". Я не могу устроить своих ребят на работу - " потому что штат укомплектован" . 80% таджики, узбеки,киргизы. Работают в чёрную. Я работаю через приложение, ИНН,мой налог,плачу налоги России, и я чувствую себя здесь чужим . Че-че-га-га. Они на своем нас обсирают, гадости говорят, а вы им квартиры?
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6k
Maldini Час назад
Блд . А давайте им все Митино отдадим, или Химки с Новокуркино, хуле мелочиться то? Уебки блд . Сажать на долго
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16k
Дмитрий Час назад
И это правильно!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3036 постов (3027 в горячем)

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