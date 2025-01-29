В Подмосковье возбудили еще одно уголовное дело о выдаче сертификата на покупку жилья таджикской семье

А потом выяснилось, что женщина подала в муниципальную администрацию заведомо ложные сведения об условиях проживания. В частности, она, как мать-одиночка, указала в документах, что вместе с ней и ее детьми проживает сестра с мужем, которые по факту давно живут в Турции.





Почему администрация Долгопрудного не проверила эти сведения, не ясно, однако сертификат был вручен на получение спецвыплаты на сумму 3,9 млн рублей был вручен многодетной даме. Кстати, остальные нуждающиеся семьи получили сертификат на гораздо меньшие сумму (около 2 млн). Но после истории из Мытищ по всему Подмосковью прошли проверки, в ходе которых выяснились факты мошенничества. В результате сертификат изъяли и возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при получении жилищной субсидии (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.2 УК РФ).





Есть и еще один нюанс. В ряде СМИ появились сведения, что отец детей, с которым женщина не состоит в официальном браке, но сожительствует, имеет своё жильё. Но жить вне брака удобнее, ведь матери-одиночки имеют право на дополнительны субсидии от государства. Вот и перспектива обзаведением жильём была вполне реальна.



