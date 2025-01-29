В Подмосковье возбудили еще одно уголовное дело о выдаче сертификата на покупку жилья таджикской семье

Выяснилось, что у отца детей есть своя недвижимость, да и по факту в квартире проживает меньше людей, чем указано в документах. Тем не менее семья каким-то образом получила документ о соцвыплате.
Россия - щедрая душа. Правда, как выясняется, не всегда эта самая щедрость оказывается правомерной. Недавно в Подмосковье выдали сертификат на покупку жилья многодетной таджикской семье.
Глава горокруга Мытищи умилялась и публиковала красивые фото с радостными многодетными родителями.
А через время благодаря общественному резонансу выяснилось, что прав на получение этой государственной помощи у таджиков не было: их семью сложно было назвать малоимущей (муж и жена занижали свои доходы от бизнеса, покупали дорогостоящие гаджеты и даже совершали хадж в Мекку), а в квартиру для вида прописали кучу своих родственников, проживающих в Таджикистане.
После вмешательства в дело А.Бастрыкина возбудили уголовное дело о неправомерности предоставления сертификата на покупку жилья. Его обладателей задержали, и теперь в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.
И теперь выясняется, что подобная история была не единственной. В частности, в начале января уроженка Таджикистана, проживающая в Долгопрудном (Московская область) получила документ о соцвыплате почти на 4 млн рублей на покупку отсутствующего у семьи нормального жилья.
А потом выяснилось, что женщина подала в муниципальную администрацию заведомо ложные сведения об условиях проживания. В частности, она, как мать-одиночка, указала в документах, что вместе с ней и ее детьми проживает сестра с мужем, которые по факту давно живут в Турции.
Почему администрация Долгопрудного не проверила эти сведения, не ясно, однако сертификат был вручен на получение спецвыплаты на сумму 3,9 млн рублей был вручен многодетной даме. Кстати, остальные нуждающиеся семьи получили сертификат на гораздо меньшие сумму (около 2 млн). Но после истории из Мытищ по всему Подмосковью прошли проверки, в ходе которых выяснились факты мошенничества. В результате сертификат изъяли и возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при получении жилищной субсидии (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.2 УК РФ).
Есть и еще один нюанс. В ряде СМИ появились сведения, что отец детей, с которым женщина не состоит в официальном браке, но сожительствует, имеет своё жильё. Но жить вне брака удобнее, ведь матери-одиночки имеют право на дополнительны субсидии от государства. Вот и перспектива обзаведением жильём была вполне реальна.
Интересно, что в Подмосковье среди урожденных граждан РФ можно найти гораздо более подходящие кандидатуры, которые действительно нуждаются в жилье, а не стараются выгадать субсидии, действуя мошенническими методами. Почему власти не проверяют должным образом новообращённых граждан и почему такому количеству мигрантов удаётся обвести вокруг пальцев подмосковных чиновников, остаётся загадкой.
Источник:
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Серьезно? Прямо вот загадка почему?
Что то я даже не удивлен...