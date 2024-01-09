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В Подольске за коллапс с подачей тепла задержали замглавы администрации и начальника котельной

В Подольске за коллапс с подачей тепла задержали замглавы администрации и начальника котельной

Автор:
09 января 2024 10:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   Подольск   СК РФ   задержание   котельная   нет тепла   прорыв теплотрассы   уголовное дело   
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Компанию задержанным также составил гендиректора Климовского специализированного патронного завода.

Который день в Подмосковье наблюдают перебои с подачей тепла. Во время суровых морозов в домах отсутствует отопление, люди вынуждены мёрзнуть, обогреваясь духовками и электроприборами.


После массовых обращений в СМИ, к губернатору региона дело сдвинулось с мёртвой точки. Котельная ЗАО КСПЗ в Подольске постепенно устраняет утечки теплотрассы и подаёт тепло в дома микрорайона, остававшиеся без отопления с 4 января.


Губернатор Подмосковья попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.


Начались первые задержания. Как сообщает ГСУ СК РФ в рамках уголовного дела по ограничению энергоресурсов задержаны несколько человек: гендиректор и начальник котельной ЗАО "Климовский патронный завод" - им вменяется оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью людей (прорыв теплотрассы, в результате которого жители микрорайона остались без тепла и горячей воды), а также замглавы администрации Подольска. Чиновника подозревают в том, что он подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, зная о дефектах теплотрассы.



На рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки документов, сейчас следователи проводят допросы.


Как сообщает Телеграм-канал Mash, задержанный чиновник - 42-летний Роман Рязанцев. Именно он отвечал за "содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций, а также координировал деятельность Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.о. Подольск".


Напомним, что после ЧП жители 173 домов остались без отопления. В 69 домов его подача восстановлена, в 36 из них тепло уже пришло во все квартиры. 9 января ы 19:00 [мск] аварийные бригады, закрепленные за каждым из домов, начнут запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры", — говорится в сообщении ТАСС.




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Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   Подольск   СК РФ   задержание   котельная   нет тепла   прорыв теплотрассы   уголовное дело   
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21  комментарий
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37k
АнтонПолднев Час назад
"Авось". Самый главный лозунг чиновников. Авось поработает. Авось не поймают. Авось не узнают. Авось успею наворовать. Авось успею свалить.
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3k
Feathery 9 минут назад
Может я чего не понимаю, но начальник котельной отвечает ведь только за саму котельную? За теплотрассу отвечает разве не администрация или муниципалитет? Или как обычно хотят "натянуть сову на глобус"?
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6k
Alex 11 минут назад
На кол пид**сов!
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12k
Властелин 12 минут назад
Терпила.
Если бы акт о готовности не подписал бы то он тоже оказался бы у следователя.
А так есть хоть какой то шанс что ничего не случиться и пронесёт.
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5k
Григорий 13 минут назад
и тут этот мудак понял что он человек а не бог)))
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13k
ron 14 минут назад
Губернатор Подмосковья попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.
===
Не буду комментировать.
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3k
Пионер зрелого возраста 14 минут назад
"Пресс-секретарь Песков вчера высказался по поводу ЧП в подмосковном Подольске, где без тепла остались десятки тысяч людей:

«Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днём и ночью. За последние 10-20 лет проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ: трубы главным образом, котельные и так далее. Но даже за два десятилетия обновить всё невозможно. Это при том, что ещё, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов. Поэтому ведётся огромная работа, но, к сожалению, аварии такие могут быть, особенно, когда такие аномальные морозы».

Потрясающий ответ. Причина, оказывается, в том, что тарифы недостаточно быстро растут. И морозы аномальные (таких ведь в России никогда не было раньше). Рыночный бардак в сфере ЖКХ, частники, для которых эта сфера стала способом получения легких денег, здесь ни при чём. Главное, мы мало платим.

"Износ коммунальной инфраструктуры 80% в среднем по стране. Это значит, что проблема есть", сообщил в июне прошлого года руководитель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Проблема есть, но, наверное, денег нет? Смотря у кого. Весной 2023 года глава ВТБ Костин заявил: «Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть». Этот «инвестиционный потенциал» банкир оценил аж в 70 триллионов рублей. Только вдумайтесь, на каких деньжищах сидят буржуи. И весь их капитал – это накопленный неоплаченный труд наемных работников, сливки общественного труда, плоды которого они присвоили.

Но просто так российский бизнес денег Родине на обновление инфраструктуры не даст. Только в долг под проценты или в обмен на государственные предприятия в рамках очередной волны приватизации.

Очевидно, что никакого планомерного и достаточного обновления инфраструктуры в России при диктатуре буржуазного класса мы не дождёмся. Это в отсталом СССР с его неэффективной плановой экономикой ежегодно заменяли 5% коммунальных сетей. А «социально ответственный бизнес» и его государство, похоже, особенно и не волнует грядущий инфраструктурный коллапс.

Но нам и дальше будут рассказывать сказки о том, что Отечество у нас одно и все мы, буржуи и рядовые труженики, один народ."

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2302https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2302
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3k
Пионер зрелого возраста 16 минут назад
1.«Власти Московской области почти сутки «находились в неведении» по поводу ситуации с теплоснабжением в домах в Климовске (микрорайон в Подольске), заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин».(РБК)

2.«Котельная находится в ведении частников владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись». Губернатор Московской области Воробьёв.

В двух предложениях  вся суть «социально ответственного бизнеса», «эффективных собственников»  и буржуазной власти. Власти не знали. Собственники скрылись.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2298https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2298

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33k
Ego sum qui sum 18 минут назад
"толстозадые чинуши и авось", вечная история
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1k
Stargazer Полчаса назад
Назначили крайних. Сейчас будет показательная порка, но закончится ровно ничем.
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62k
Андрей 38 минут назад
В смысле "частная котельная"? Они её сами построили и трубы проложили? Или отжали при оказии?
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68k
doker 43 минуты назад
В нашем городе два микрорайона отапливались ведомственными котельными, которые стали частными, до 2004 года.
Прежний губернатор области и муниципалитет, в силу коррупционной составляющей, передали управление теплосетями в монопольное объединение области по теплоснабжению.
Тарифы выросли, естественно, но монополия следит за работой. Это их деньги.
А два крупных предприятия закрылись к 2012 и их котельные тоже.
Бизнес, ничего личного.
Да, губернатора и мэра сняли давно. Но мозги у них были, воровство то им и взяточничество не приписали.
Сегодня на руководство ставят вообще людей без мозгов. Это нормально - преданность - главное.
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526
Александр Шевченко 44 минуты назад
Интересно чем закончится, начало то ожидаемое. Выборы пройдут и окажется виноваты 2 слесаря и мастер ...
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1k
Дмитрий 51 минуту назад
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1k
raael13 53 минуты назад
Это проблема не только Подольска, но и множества городов подмосковья. Проблема системная.
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4k
Владимир 53 минуты назад
саботаж...
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