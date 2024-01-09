В Подольске за коллапс с подачей тепла задержали замглавы администрации и начальника котельной

Который день в Подмосковье наблюдают перебои с подачей тепла. Во время суровых морозов в домах отсутствует отопление, люди вынуждены мёрзнуть, обогреваясь духовками и электроприборами.

После массовых обращений в СМИ, к губернатору региона дело сдвинулось с мёртвой точки. Котельная ЗАО КСПЗ в Подольске постепенно устраняет утечки теплотрассы и подаёт тепло в дома микрорайона, остававшиеся без отопления с 4 января.