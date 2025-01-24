В Подмосковье задержали многодетную мать из Таджикистана за мошенничество при получении квартиры

В ведомстве пообещали проверить и местную администрацию, которая выдала женщине сертификат на жильё.
В Мытищах задержали уроженку Таджикистана. Она проходит по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество». СМИ отмечают, что эта женщина, вероятно, - Тахмина Самадова. Та самая, что недавно получила государственный сертификат на квартиру и устроила настоящий переполох в сети.
Например, в тг-каналах появилась информация, что супруги занимаются бизнесом: преподаванием и продажей обуви из Турции. Мужчина в соцсетях ещё и грозился «порвать» за флаг Таджикистана.
По версии силовиков, дама указала неверные сведения о доходах супруга и «приписала» несколько лишних человек по месту жительства.
Расследованием установлено, что подозреваемая в нарушении действующего законодательства предоставила в администрацию г.о. Мытищи ложные сведения о доходах своего мужа, намерено занизив их в несколько раз. Также она предоставила недостоверную выписку из домовой книги, содержащую сведения о проживании по её месту жительства 13 человек, в том числе её брата с двумя несовершеннолетними детьми, в то время как они проживают в Республике Таджикистан.
Таким образом, незаконные действия подозреваемой повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье по договору социального найма, что в дальнейшем привело к выдачи им свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры или строительство дома на территории Московской области, - сообщили в Следкоме.
При обысках, у них нашлись смартфоны стоимостью в 120 и 140 тысяч руб. Что явно противоречит статусу «малоимущие».
Заодно ведомство проверит администрацию Мытищ, которая выдала сертификат:
В ходе следствия также будет дана уголовно-правовая оценка исполнению должностными лицами администрации своих обязанностей.
История с сертификатом на квартиру началась 13 января, когда глава Мытищ Юлия Купецкая заявила, что его получила семья уроженцев Таджикистана Самадовых.
Александр Бастрыкин вскоре потребовал провести проверку и возбудить уголовное дело. А член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что такие сертификаты должны получать коренные жители России.
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Спасибо Вам дядя Бастрыкин ! Долгих Вам лет !
Иного варианта в этом случае нет и не может быть.
ладно с мазями все понятно
но админы - вроде ж русски люди. ну сами же пилят сук.. их же дочерей будут насиловать эти мрази потом
А ещё очень надеюсь, что Бастрыкина охраняют лучше, чем недавно убитого начальника войск РХБЗ (
Надо чтоб даже несколько штрафов за нарушение ПДД было основанием для, лишения гражданства.
Не хочешь жить по нашим законам, добро пожаловать обратно в кишлак
По факту такого быть не должно. Либо должны быть конкретные критерии, описанные в нормативных актах, где по конкретным цифрам определяют "нуждающихся" и дают такие сертификаты ВСЕМ кто попадает под эти критерии, либо всю сумму, выделяемую на такой движ должны тратить не на квартиры отдельным "счастливчикам" а распределить ее так, чтобы все малоимущие могли получить достойную скидку, или первоначальный взнос оплаченный государством. Короче говоря распределить эту помощь от государства должны равномерно и справедливо между всеми нуждающимися.
А такая "лотерейная" практика ВСЕГДА будет сопровождаться коррупцией. Вспомните что было до введения ЕГЭ, когда руководства ВУЗов имели полномочия самостоятельно определять кому учиться бесплатно за бюджетные деньги от государства....и как они все ополчились на ЕГЭ когда их отодвинули от этой кормушки.
Короче говоря тут больше проблема не в частном случае, а в самой системе выдачи этих сертификатов! По сути это типичная "кормушка" для власть имущих, необходимо ее отменить и начать распределять помощь равномерно между нуждающимися, иначе нормальной каши так не сварить.
А то приехали и вместо работы пособия и сертификаты тянут.
Их цель пребывания это заработок, никаких соц пакетов им быть не должно, раз работаешь в нашей стране, оплачивай лечение, обучение, проживание.
Много собрали кровных народных денег? Лишние деньги появились? Ну так снижайте налоги! Дайте людям самим на свои квартиры заработать! А подачки эти - отвратительно и унизительно!