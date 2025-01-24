В Подмосковье задержали многодетную мать из Таджикистана за мошенничество при получении квартиры

По версии силовиков, дама указала неверные сведения о доходах супруга и «приписала» несколько лишних человек по месту жительства.

Расследованием установлено, что подозреваемая в нарушении действующего законодательства предоставила в администрацию г.о. Мытищи ложные сведения о доходах своего мужа, намерено занизив их в несколько раз. Также она предоставила недостоверную выписку из домовой книги, содержащую сведения о проживании по её месту жительства 13 человек, в том числе её брата с двумя несовершеннолетними детьми, в то время как они проживают в Республике Таджикистан.

Таким образом, незаконные действия подозреваемой повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье по договору социального найма, что в дальнейшем привело к выдачи им свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры или строительство дома на территории Московской области, - сообщили в Следкоме.