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В Подмосковье задержали многодетную мать из Таджикистана за мошенничество при получении квартиры

В Подмосковье задержали многодетную мать из Таджикистана за мошенничество при получении квартиры

Автор:
24 января 2025 17:49
Сообщество : Криминал
Метки: Мытищи   Подмосковье   задержание   квартира   многодетная мать   сертификат   
14404
5

В ведомстве пообещали проверить и местную администрацию, которая выдала женщине сертификат на жильё.

В Мытищах задержали уроженку Таджикистана. Она проходит по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество». СМИ отмечают, что эта женщина, вероятно, - Тахмина Самадова. Та самая, что недавно получила государственный сертификат на квартиру и устроила настоящий переполох в сети.

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Например, в тг-каналах появилась информация, что супруги занимаются бизнесом: преподаванием и продажей обуви из Турции. Мужчина в соцсетях ещё и грозился «порвать» за флаг Таджикистана.

По версии силовиков, дама указала неверные сведения о доходах супруга и «приписала» несколько лишних человек по месту жительства.

Расследованием установлено, что подозреваемая в нарушении действующего законодательства предоставила в администрацию г.о. Мытищи ложные сведения о доходах своего мужа, намерено занизив их в несколько раз. Также она предоставила недостоверную выписку из домовой книги, содержащую сведения о проживании по её месту жительства 13 человек, в том числе её брата с двумя несовершеннолетними детьми, в то время как они проживают в Республике Таджикистан.

Таким образом, незаконные действия подозреваемой повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье по договору социального найма, что в дальнейшем привело к выдачи им свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры или строительство дома на территории Московской области, - сообщили в Следкоме.

При обысках,  у них нашлись смартфоны стоимостью в 120 и 140 тысяч руб. Что явно противоречит статусу «малоимущие».

Заодно ведомство проверит администрацию Мытищ, которая выдала сертификат:

В ходе следствия также будет дана уголовно-правовая оценка исполнению должностными лицами администрации своих обязанностей.

История с сертификатом на квартиру началась 13 января, когда глава Мытищ Юлия Купецкая заявила, что его получила семья уроженцев Таджикистана Самадовых.

Александр Бастрыкин вскоре потребовал провести проверку и возбудить уголовное дело. А член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что такие сертификаты должны получать коренные жители России.

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Метки: Мытищи   Подмосковье   задержание   квартира   многодетная мать   сертификат   
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227  комментариев
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15k
Доктор 20 часов назад
Пипец Купецкой ...
Спасибо Вам дядя Бастрыкин ! Долгих Вам лет !
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1k
alex Час назад
администрация Мытищ получается совсем не при делах? у нас что в законе прописано что чиновники обязаны раздавать государственные квартиры гражданам других государств? когда граждане России сами покупают за свои деньги полученные в ипотеках, ссудах, займах? Считаю главу Мытищ Юлию Купецкую необходимо как минимум применить ч.7 ст.159 УК РФ совершенное в особо крупном размере и наказать лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Иного варианта в этом случае нет и не может быть.
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9k
Neo Час назад
Давно уже заметил - без Бастрыкина ничего не могут сделать нормально!
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2k
Костяй Час назад
Замечательная новость! Надеюсь, скоро прочитаем, что главу администрации Мытищ тоже закроют надолго.
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24
Сергей 2 часа назад
очередной мини-кишлак ликвидировали-похвально. про мэрию молчу- нас нае....Мы не знали.
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26k
Валерий 3 часа назад
ВСЕ! сертификаты перепроверить! Приезжие у нас хатами разживается, а свои в коммуналках живут поколениями! И всё с помпой, с докладами! тьфу, мля!
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990
стеклоВАТА 5 часов назад
эти мрази не хотят работать и пытаются все время что-то спидзить
ладно с мазями все понятно
но админы - вроде ж русски люди. ну сами же пилят сук.. их же дочерей будут насиловать эти мрази потом
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−51
Kavpav18 5 часов назад
Во-во.... "на приобретение жилья или постройки дома..." Средства из федеральной программы. А, для участников СВО это ещё в проекте. В стадии обсуждения. Или надо было обратиться в администрацию до 1 января 2005 года. Вон оно как всё. А, мы и не знали.
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11k
perekrestok 5 часов назад
Надо по ТВ организовать передачу о судах и наказаниях чиновников ха такие фокусы. например плетьми по голой заднице. Или чтобы каждый очередник за квартирой дал чиновнику пендель. А каждому кто поддержал назначение чиновника - штраф в размере 10-летнего оклада.
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15k
geminisf 5 часов назад
Таджиков в аул, главу Мытищ на нары.
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490
Дмитрий geminisf 5 часов назад
И после отсидки туда же, в аул.
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32
Александр 5 часов назад
Хорошо что никто из администрации не замешан-кристальной чистоты люди.
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1k
Игорь 5 часов назад
Ну вот... а так всё хорошо начиналось...
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95
Daitepiva 6 часов назад
А сколько ещё похожих случаев, про которые никто так и не узнал и на которые не обратил свой взор Бастрыкин?
А ещё очень надеюсь, что Бастрыкина охраняют лучше, чем недавно убитого начальника войск РХБЗ (
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1k
Странник 6 часов назад
Что же этот "альфа самец" готовый порвать всех за флаг таджикистана не живет там?
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490
Дмитрий Странник 5 часов назад
"Чем дальше альфа самец от родного Таджикистана, тем сильнее его любовь к стране". (Народная таджикская мудрость).
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1k
Странник 6 часов назад
кто может объяснить, что с пальцами чиновницы на последнем снимке (где она обнимает Самедову)???
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9k
grigorenko vladislav 6 часов назад
Вспомните первый пост на эту тему, и рьяных защитников этой семьи, настойчиво убеждавших всех в законности и справедливости получения квартиры этой семьёй. Вспомните ссылки этих защитников на конституцию, законы, равенство и многонациональность, а особенно их обвинения в глупости, невежестве, нетерпимости, национализме, нацизме всех с ними несогласных.
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33k
Aqueronte 6 часов назад
Пора ужесточать правила проживания для этих.
Надо чтоб даже несколько штрафов за нарушение ПДД было основанием для, лишения гражданства.
Не хочешь жить по нашим законам, добро пожаловать обратно в кишлак
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2k
Casey 6 часов назад
Мне вот интересно, что это за сертификаты такие? Сколько их на область и есть ли какой-либо конкурс или критерии по которым отбирают кому достанется квартира!?
По факту такого быть не должно. Либо должны быть конкретные критерии, описанные в нормативных актах, где по конкретным цифрам определяют "нуждающихся" и дают такие сертификаты ВСЕМ кто попадает под эти критерии, либо всю сумму, выделяемую на такой движ должны тратить не на квартиры отдельным "счастливчикам" а распределить ее так, чтобы все малоимущие могли получить достойную скидку, или первоначальный взнос оплаченный государством. Короче говоря распределить эту помощь от государства должны равномерно и справедливо между всеми нуждающимися.
А такая "лотерейная" практика ВСЕГДА будет сопровождаться коррупцией. Вспомните что было до введения ЕГЭ, когда руководства ВУЗов имели полномочия самостоятельно определять кому учиться бесплатно за бюджетные деньги от государства....и как они все ополчились на ЕГЭ когда их отодвинули от этой кормушки.
Короче говоря тут больше проблема не в частном случае, а в самой системе выдачи этих сертификатов! По сути это типичная "кормушка" для власть имущих, необходимо ее отменить и начать распределять помощь равномерно между нуждающимися, иначе нормальной каши так не сварить.
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676
Foreiner 7 часов назад
Мне во всей этой ситуации не нравится сам факт наличия каких-то "жилищных сертификатов для малоимущих". С какого перепуга, какой-то прыщ в администрации наделен правом кому-то отдавать собранное из налогов бабло на покупку квартиры?
Много собрали кровных народных денег? Лишние деньги появились? Ну так снижайте налоги! Дайте людям самим на свои квартиры заработать! А подачки эти - отвратительно и унизительно!
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2k
Raael13 7 часов назад
Тут вопросы должны быть лично к губернатору московской области. Почему он поставил таких руководителей в Мытищах и Химках? Подрывная деятельность ?
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50
Sssserega 8 часов назад
А обычный бы чел пришел - емуб сказали " а чем вы думали когда детей делали!"
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