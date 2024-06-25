"Не смогли спасти из-за недобора штата": сотрудник МЧС объясняет, почему на пожаре в Подмосковье погибли люди

По последним данным на пожаре во Фрязине погибли 6 человек (ранее "Интерфакс сообщал о 8 погибших), но данные не окончательные, и могут измениться в сторону увеличения.

На протяжении длительного времени заблокированные в здании люди ожидали помощи. Огонь быстро распространялся, и вскоре пути отступления были отрезаны. В сети появились душераздирающие кадры, как один из несчастных прощается с близкими, а другие прыгают из окон.