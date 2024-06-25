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"Не смогли спасти из-за недобора штата": сотрудник МЧС объясняет, почему на пожаре в Подмосковье погибли люди

"Не смогли спасти из-за недобора штата": сотрудник МЧС объясняет, почему на пожаре в Подмосковье погибли люди

Автор:
25 июня 2024 10:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Подмосковье   Фрязино   пожар   спасатели   уголовное дело   
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Вчера во Фрязине загорелось здании НИИ "Платан". Пожар быстро распространился по этажам, и заблокированные люди просто не дождались помощи.

По последним данным на пожаре во Фрязине погибли 6 человек (ранее "Интерфакс сообщал о 8 погибших), но данные не окончательные, и могут измениться в сторону увеличения.


На протяжении длительного времени заблокированные в здании люди ожидали помощи. Огонь быстро распространялся, и вскоре пути отступления были отрезаны. В сети появились душераздирающие кадры, как один из несчастных прощается с близкими, а другие прыгают из окон.


Возгорание произошло на 5 этаже здания НИИ. Помещения сдавались в аренду разным предприятиям и фирмам (их было около 50), и сколько человек находились в здании во время пожара, пока уточняется. Также известно, что в одном из помещений хранились хранились кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы, после чего обрушились перекрытия. В центральной части здания находится лифтовая шахта, а воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание. Практически полностью выгорели семь этажей НИИ.


Пожар начался около 14.55, а локализовать его удалось около 19.45. Около 17.00 из окон стали выпрыгивать люди, т.е. здание горело к тому моменту уже два часа. МЧС докладывало, что на 15:44 в здании, предположительно, оставались девять человек, и одного удалось спасти, его «вывели по лестничным маршам». Остальные помощи не дождались.


И хотя специалисты МЧС подоспели вовремя, спасателей было недостаточно. Как сообщил источник МЧС Телеграм-каналу Readovka, в штате ведомство большая нехватка личного состава. "Причина недобора — неконкурентные зарплаты в МЧС: рядовым спасателям даже в таких регионах, как Московская область, при всех рисках их работы, платят всего ₽40-50 тыс в месяц в зависимости от выслуги лет и звания. Офицерам чуть больше — ₽60-65 тыс в месяц. В итоге проблема упирается в конкурентную среду: сотрудникам ведомства куда выгоднее пойти работать, например, в такси, где зарплаты значительно выше, и не рисковать своей жизнью", - пишут СМИ.


Причиной страшного пожара во Фрязино и гибели людей уже официально объявили неисправность электропроводки. Это основная версия следователей и пожарных техников. Замыкание возникло в одном из кабинетов на 5-э этаже здания, и вскоре огонь распространился на 5000 квадратных метров.


Известно, что автоматической системы пожаротушения в здании НИИ не было и проверки надзорными органами не проводились. А сотрудники, работавшие в этом здании, говорят, что оно вообще было непригодно для работы. Постоянно отключали свет, лифты толком не работали, поэтому люди пользовались лестницами, чтобы не застрять случайно в лифте на пару часов.


Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности нескольким лицам». В офисе управляющей компании, обслуживающей здание, прошли обыски.


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Метки: Видео   МЧС   Подмосковье   Фрязино   пожар   спасатели   уголовное дело   
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Жирный бот 43 минуты назад
Там забор(бетонный) не подъехать, большие деревья не растянуть тент, в здании конфликт собственников, и те кто отвечают за ЖКХ, постоянно отключают все..Во Фрязино и Щелково нет пожарной лестницы выше 5 этажа.. Сигнал пожарным поступил в начала 12, но охрана не пускала в здание пожарных.. Короче присесть должны многие по результатам.. Горело сильно, постоянно пожарные вертолеты летали, чето взрывалось периодически..
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Schreibikus
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