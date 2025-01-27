Красотка с «Поля чудес»: любопытные факты о Римме Агафошиной

Одна из самых известных, если не самая известная бессменная помощница Леонида Якубовича.
На «Поле Чудес» Римма Агафошина блистает почти тридцать годков - аж с 1996-го года, придя сюда в юных пятнадцать лет.
Итак, Римма - коренная москвичка. Родилась в Первопрестольной в 1981-м году. С ранних лет славилась грацией и отменной осанкой. Еще в юные школьные годы посещала школу моделей самого Славы Зайцева, зарабатывала по полста баксов за выход на модных показах.
- На первые же заработанные деньги я купила кожаные юбку и плащ, весьма дорогие да модные по тем временам, - делилась в интервью красавица. - Рассказала о том одноклассницам, про то узнали учителя. И даже устроили мне взбучку, мол, негоже девочке-школьнице моделью работать. Я же поняла все по-своему. И начала просто еще реже на уроках появляться.
В шестнадцать лет наша длинноногая героиня попала в подтанцовку к крайне популярному тогда музыканту Богдану Титомиру, что подкатил к красавице. Одно время Богдан и Римма даже встречались.
- Однако я вовремя поняла: мы слишком разные, - поясняет красотка.
Параллельно Римма успешно прошла в Останкино кастинг ассистентки на «Поле Чудес».
- Условие простое было: нужно было как можно более элегантно, улыбаясь во все 32, пройти к буквам, открыть одну из них. А потом таким же Макаром вынести в студию приз, - вспоминала Римма. - Я справилась на отлично! Якубович выбрала меня, еще школьницу, почти из тридцати кандидаток.
Римма признается, в начале работы очень жутко боялась случайно открыть на табло не ту букву. Другим помощникам Якубовича приходилось с другой стороны немного шевелить нужную табличку, чтоб сразу понятно становилось.
Во всенародно любимом капитал-шоу «Поле чудес» Римма быстро превратилась в настоящую телезвезду, знакомую миллионам простых россиян. Загадочной, улыбчивой, но молчаливой красавице бесконечно писали телезрители со всех концов страны. А уж от самых крутых женихов и отбою просто не было.
- Мне писали простые письма, адресованные «девушке, которая в Останкино буквы открывает». Слали смешные подарки, какие-то угощения и украшения, - смеется наша героиня. - Дома до сих пор мешок таких посланий хранится, доходили же!
С одним упорным фанатом особенно тяжело пришлось Римме - неугомонный воздыхатель без передыху гонялся за обожаемой красоткой почти десять лет, постоянно караулил на входе в телецентр. Пришлось даже охране вмешаться, закрыть вход ему.
- Интересно, что среди других ассистенток Якубовича всегда еще та текучка наблюдалась. Одна лишь верная Римма никуда никогда из передачи не уходила.
Помимо «Поля..» Римма участвовала в показах модной одежды международных брендов. Снималась в телерекламе сотовых операторов, иногда появлялась в других телепередачах, музыкальных клипах. Благо, Леонид Аркадьевич никогда против таких подработок не был.
- С ним работается легко, хотя, конечно, в меру строг наш ведущий, - признается красотка. - Может отругать и отчитать. Но может и простить косяк, если не ту букву откроет девочка случайно.
Ныне все так же потрясающей Римме уже 42 года. Она числится в списке ста самых сексуальных женщин России. И замужем за состоятельным бизнесменом по имени Александр. В семье растут сын и дочь, которых звездная мама предпочитает от публики скрывать.
Интересно, что Римма приходила на работу даже в положении, с заметно округлившимся животиком. И так открывала буквы на табло.
Наша героиня обожает путешествия по всему миру. И любит фото на фоне тяжелой техники, самолетов, больших машин.
- Сегодня мы с Леонидом Аркадьевичем работаем четко и отлаженно, вплоть до миллиметра, - поясняет Агафонова. - У нас словно бы парный танец длинною в четверть века. Все четко и удобно, расписано, вплоть до того, с какой стороны к табло подходить.
Кстати, еще в девяностые годы ходили слухи о тайном жарком романе Риммы с самим Якубовичем. В 2015-м году поговаривали, будто бы наша героиня от Леонида Аркадьевича даже дочку Аиду родила. Однако сплетни, ясное дело, никак не подтвердились.
- Я сегодня счастливая жена и хорошая мама. А все слухи и сплетни пусть слухами и сплетнями остаются. Без них скучно же будет!, - резюмирует Римма. - Коллектив же «Поля...» стал для меня настоящей второй семьей, куда я прихожу за позитивом, за теплой и душевной атмосферой, а вовсе не за деньгами - зарплата там не особо высокая. Но именно тут состоялась вся моя жизнь - работая на ТВ, и я школу окончила, и институт, и даже замуж вышла.
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И вдобавок - всё, что я знаю про "девушку, открывающую трясущиеся буквы на Поле Чудес" - я узнал против своей воли!
А, то, что-то не понятно, что это за критерий...
;-)
в школе стала появляться еще реже...
мне конечно до нее нет дела, а на сколько девушка развита в интеллектуальном смысле ?
понятное дело атестат ей на передачу принесли