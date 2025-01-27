Красотка с «Поля чудес»: любопытные факты о Римме Агафошиной





Итак, Римма - коренная москвичка. Родилась в Первопрестольной в 1981-м году. С ранних лет славилась грацией и отменной осанкой. Еще в юные школьные годы посещала школу моделей самого Славы Зайцева, зарабатывала по полста баксов за выход на модных показах.

На первые же заработанные деньги я купила кожаные юбку и плащ, весьма дорогие да модные по тем временам, - делилась в интервью красавица. - Рассказала о том одноклассницам, про то узнали учителя. И даже устроили мне взбучку, мол, негоже девочке-школьнице моделью работать. Я же поняла все по-своему. И начала просто еще реже на уроках появляться.

В шестнадцать лет наша длинноногая героиня попала в подтанцовку к крайне популярному тогда музыканту Богдану Титомиру, что подкатил к красавице. Одно время Богдан и Римма даже встречались.