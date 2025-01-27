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Красотка с «Поля чудес»: любопытные факты о Римме Агафошиной

Красотка с «Поля чудес»: любопытные факты о Римме Агафошиной

Автор:
27 января 2025 11:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Римма Агафошина   знаменитости   поле чудес   программа   судьба   фото   
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Одна из самых известных, если не самая известная бессменная помощница Леонида Якубовича.

На «Поле Чудес» Римма Агафошина блистает почти тридцать годков - аж с 1996-го года, придя сюда в юных пятнадцать лет.


Итак, Римма - коренная москвичка. Родилась в Первопрестольной в 1981-м году. С ранних лет славилась грацией и отменной осанкой. Еще в юные школьные годы посещала школу моделей самого Славы Зайцева, зарабатывала по полста баксов за выход на модных показах.

  • На первые же заработанные деньги я купила кожаные юбку и плащ, весьма дорогие да модные по тем временам, - делилась в интервью красавица. - Рассказала о том одноклассницам, про то узнали учителя. И даже устроили мне взбучку, мол, негоже девочке-школьнице моделью работать. Я же поняла все по-своему. И начала просто еще реже на уроках появляться.

В шестнадцать лет наша длинноногая героиня попала в подтанцовку к крайне популярному тогда музыканту Богдану Титомиру, что подкатил к красавице. Одно время Богдан и Римма даже встречались.

  • Однако я вовремя поняла: мы слишком разные, - поясняет красотка.

Параллельно Римма успешно прошла в Останкино кастинг ассистентки на «Поле Чудес».

  • Условие простое было: нужно было как можно более элегантно, улыбаясь во все 32, пройти к буквам, открыть одну из них. А потом таким же Макаром вынести в студию приз, - вспоминала Римма. - Я справилась на отлично! Якубович выбрала меня, еще школьницу, почти из тридцати кандидаток.

Римма признается, в начале работы очень жутко боялась случайно открыть на табло не ту букву. Другим помощникам Якубовича приходилось с другой стороны немного шевелить нужную табличку, чтоб сразу понятно становилось.

Во всенародно любимом капитал-шоу «Поле чудес» Римма быстро превратилась в настоящую телезвезду, знакомую миллионам простых россиян. Загадочной, улыбчивой, но молчаливой красавице бесконечно писали телезрители со всех концов страны. А уж от самых крутых женихов и отбою просто не было.

- Мне писали простые письма, адресованные «девушке, которая в Останкино буквы открывает». Слали смешные подарки, какие-то угощения и украшения, - смеется наша героиня. - Дома до сих пор мешок таких посланий хранится, доходили же!

С одним упорным фанатом особенно тяжело пришлось Римме - неугомонный воздыхатель без передыху гонялся за обожаемой красоткой почти десять лет, постоянно караулил на входе в телецентр. Пришлось даже охране вмешаться, закрыть вход ему.

  • Интересно, что среди других ассистенток Якубовича всегда еще та текучка наблюдалась. Одна лишь верная Римма никуда никогда из передачи не уходила.

Помимо «Поля..» Римма участвовала в показах модной одежды международных брендов. Снималась в телерекламе сотовых операторов, иногда появлялась в других телепередачах, музыкальных клипах. Благо, Леонид Аркадьевич никогда против таких подработок не был.

- С ним работается легко, хотя, конечно, в меру строг наш ведущий, - признается красотка. - Может отругать и отчитать. Но может и простить косяк, если не ту букву откроет девочка случайно.

Ныне все так же потрясающей Римме уже 42 года. Она числится в списке ста самых сексуальных женщин России. И замужем за состоятельным бизнесменом по имени Александр. В семье растут сын и дочь, которых звездная мама предпочитает от публики скрывать.

Интересно, что Римма приходила на работу даже в положении, с заметно округлившимся животиком. И так открывала буквы на табло.

Наша героиня обожает путешествия по всему миру. И любит фото на фоне тяжелой техники, самолетов, больших машин.

  • Сегодня мы с Леонидом Аркадьевичем работаем четко и отлаженно, вплоть до миллиметра, - поясняет Агафонова. - У нас словно бы парный танец длинною в четверть века. Все четко и удобно, расписано, вплоть до того, с какой стороны к табло подходить.

Кстати, еще в девяностые годы ходили слухи о тайном жарком романе Риммы с самим Якубовичем. В 2015-м году поговаривали, будто бы наша героиня от Леонида Аркадьевича даже дочку Аиду родила. Однако сплетни, ясное дело, никак не подтвердились.


- Я сегодня счастливая жена и хорошая мама. А все слухи и сплетни пусть слухами и сплетнями остаются. Без них скучно же будет!, - резюмирует Римма. - Коллектив же «Поля...» стал для меня настоящей второй семьей, куда я прихожу за позитивом, за теплой и душевной атмосферой, а вовсе не за деньгами - зарплата там не особо высокая. Но именно тут состоялась вся моя жизнь - работая на ТВ, и я школу окончила, и институт, и даже замуж вышла.

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Метки: Римма Агафошина   знаменитости   поле чудес   программа   судьба   фото   
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36  комментариев
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8k
Алекс Лом 2 часа назад
Какая нужная, высокоинтеллектуальная, тяжелая работа , 30 лет открывать таблички с буквами , а чтоб не ошиблась вешалка нужную табличку еще и шевелят в другой стороны ..у тещи кошка умней чем эта вешалка.
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3k
Олексий 6 минут назад
думал это Блёданс на главной фото
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11k
РАТНИК 6 минут назад
Норм самочка, покрутить её можно на барабане.
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14k
Марсианин 7 минут назад
Про "всенародно любимую пирадачу" загнули, конечно... Давно уже пронафталинилась. Лет 25 точно не смотрю целенаправленно, если вдруг случайно в тяпницу включу ТВ, и то сразу стараюсь переключать. А уж сколько статей на Дзене про дичь и унижения, творящиеся на сьемках передачи - не счесть... Да и якубович, говорят, далеко-далеко не тот веселый острумный добряк, каким его показывать стараются.
И вдобавок - всё, что я знаю про "девушку, открывающую трясущиеся буквы на Поле Чудес" - я узнал против своей воли!
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5k
Igor Grishaev 9 минут назад
Одна из тупых передач, которые надо было закрывать лет 20 назад
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15k
geminisf 10 минут назад
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34k
Serg2001 22 минуты назад
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149
Alex Alex Полчаса назад
Только сейчас узнал про то что 30 лет одна и таже деваха час в неделю работала ... открывая буквы ... вообще думал что там просто первую с улицы или зрителей берут и каждый раз разную ... ...
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1k
Mr White Man Полчаса назад
еврейка
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4k
panama 43 минуты назад
Кому это интересно? Неужели в мире нет больше других новостей?! Боже, какое дно выкладывать подобное.
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16k
Artem 44 минуты назад
Хорошенькая
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1k
ivandike 45 минут назад
Здоровья ей и её детишкам!
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6k
Сергей 53 минуты назад
не благодари...
Ссылка vk.com
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1k
На хер ЗАПАД! Час назад
Уверен,есть другая сторона "таланта" . даже три
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8k
Slowly Час назад
титомир... это как диагноз, как проказа.
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15k
Доктор Час назад
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11k
Лаврентий 2 часа назад
Автор, а можно список ста самых "кексуальных"© в студию?
А, то, что-то не понятно, что это за критерий...
;-)
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9k
Андрей 2 часа назад
в 15 встречалась с Богданом?
в школе стала появляться еще реже...
мне конечно до нее нет дела, а на сколько девушка развита в интеллектуальном смысле ?
понятное дело атестат ей на передачу принесли
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23k
Голос Вселенной 2 часа назад
Здесь она тоже есть...

Ссылка rutube.ru
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25k
alexis 2 часа назад
Я только сейчас узнал что это одна и та же а не каждый раз разная, первая попавшаяся. Правда и не смотрел особо.
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2k
DuckTales 3 часа назад
Работа мечты
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2725 постов (2691 в горячем)

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