Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс

Мама отдала Ладу в лучшую музыкальную школу города. Девушка освоила фортепиано. В старших классах пела и играла на клавишных в молодежных ансамблях. А после получения аттестата о среднем образовании поступила в музыкальное училище. Там она вначале обучалась академическому вокалу, а затем перешла на джазово-эстрадный факультет. Очень уж нравилась ей джазовая музыка.

Эффектную студентку заметил директор одного из местных ресторанов и пригласил ее поработать певицей. Лада уговорила директора поменять убогий музыкальный репертуар заведения и стала исполнять музыку на свой вкус. В итоге народ повалил туда толпами, а выручка ресторана выросла в разы.