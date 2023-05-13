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Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс

Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс

Автор:
13 мая 2023 09:45
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   видео   знаменитости   лада дэнс   певицы   судьба   факты   фото   
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Творческая судьба Лады Дэнс – типичный пример отечественной эстрадной звезды. Быстро вспыхнула и также быстро погасла. Однако в отличие от многих своих давно забытых коллег, певица сумела оставить яркий след на звездном небосклоне российской эстрады. А теперь просто живет в свое удовольствие.

Лада Волкова (настоящая фамилия певицы) родилась в Калининграде, в семье инженера и переводчицы. Когда девочка была маленькой, родители развелись. И воспитание легло на плечи матери. Поддержка же отца ограничивалась письмами. Стать певицей Лада захотела еще в детстве. Даже написала об этом школьное сочинение. Интересно, что в то же самой общеобразовательной школе когда-то учились Людмила Путина и Олег Газманов.

Мама отдала Ладу в лучшую музыкальную школу города. Девушка освоила фортепиано. В старших классах пела и играла на клавишных в молодежных ансамблях. А после получения аттестата о среднем образовании поступила в музыкальное училище. Там она вначале обучалась академическому вокалу, а затем перешла на джазово-эстрадный факультет. Очень уж нравилась ей джазовая музыка.

Эффектную студентку заметил директор одного из местных ресторанов и пригласил ее поработать певицей. Лада уговорила директора поменять убогий музыкальный репертуар заведения и стала исполнять музыку на свой вкус. В итоге народ повалил туда толпами, а выручка ресторана выросла в разы.


Ушлая барышня прекрасно отдавала себе отчет, что с ее внешними и вокальными данными ловить в родном Калининграде было нечего. И в конце 80-х годов подалась на музыкальный фестиваль в Юрмалу. Никаких наград она тогда не заработала. Зато завела нужные знакомства. Перебралась в Москву и стала участницей женского трио «Женсовет», которое исполняло хлесткие социальные песни о перестройке. Коллектив проработал всего несколько лет и в самом начале 90-х распался.

Но Лада не растерялась. Стала солисткой ансамбля Филиппа Киркорова, исполняла там несколько песен. А потом произошло судьбоносное знакомство с продюсером и музыкантом Леонидом Величковским. Тем самым, который когда-то приложил руку к созданию групп «Биоконструктор» и «Технология». Именно он запустил сольную карьеру Лады Волковой. Появились первые хиты «Девочка-ночь» и «Жить нужно в кайф». В 1993 году вышел дебютник «Ночной альбом».

Карьера певицы быстро пошла в гору. На гастролях вместе с группой «Кар-мэн» был придуман звучный псевдоним. И Волкова превратилась в Ладу Дэнс. Помнится, молодую перспективную певицу поддержал даже Лев Лещенко, спев с ней дуэтом композицию «Ни к чему, ни к чему». Лично я самым лучшим ее альбомом считаю «Танцы у моря». Такой концентрации ударных хитов и стилистического разнообразия в рамках одной пластинки мне редко доводилось слышать у отечественных поп-исполнительниц. Певица даже съездила за границу и выступила на зарубежном фестивале Popkormm.


Но потом сотрудничество с Величковским подошло к концу. Лада Дэнс вышла замуж за успешного предпринимателя. Родила ему сына и дочь. Однако ее популярность постепенно пошла на спад. Ни новые песни, ни перезапись старых хитов в джазовых обработках с оркестром Олега Лундстрема, ни даже фотосессии для мужских журналов так и не смогли ее вернуть. Зато Лада Дэнс нашла себя в кинематографе и стала актрисой. Одна из самых известных ее работ – роль адвоката Аллы Приходько в сериале «Бальзаковский возраст».

А вот личная жизнь у нее не задалась. В 2002 году Лада пережила тяжелый развод. И стала воспитывать детей в одиночку. Занялась бизнесом. Открыла агентство по подбору персонала для вип-персон. Говорят, ее услугами пользовались актер Дмитрий Харатьян, певица Слава и другие звезды. Позже Лада создала бизнес по аренде ретро-автомобилей. Увлеклась дизайном интерьера. А в последние годы снова взялась за старое – записывает новые песни, выпускает клипы, мелькает в телешоу.

На хлеб с маслом вполне хватает. Сын у нее стал архитектором, дочь получила образование в Англии. Певица тщательно ухаживает за собой. Однажды она призналась, что на косметические процедуры ежемесячно тратит почти 100 тысяч рублей. И вообще ведет активный образ жизни.

Практикует йогу, обожает плавание и верховую езду. Неудивительно, что в свои 56 лет выглядит просто отлично.

Как сказала певица, она никогда не оставалась без мужского внимания. Ей не раз предлагали руку и сердце. Но замуж она теперь не торопится. Предпочитает наслаждаться жизнью в одиночку. Просто живет в кайф, как и героиня одной из ее ранних песен.

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Метки: Музыка   видео   знаменитости   лада дэнс   певицы   судьба   факты   фото   
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10  комментариев
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61k
Андрей Час назад
Тот кто сможет потянуть запросы такой "певицы" запросто найдёт 25 летнюю девушку, нафига ему 56 летняя бабушка?
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49k
Э.В Полчаса назад
Обожаю песни Лады Дэнс. Особенно: Сотри кассету, Девочка-ночь, Пойду с тобой.
Очень хорошо выглядит в свои годы.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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35k
russger 44 минуты назад
"Одна из самых известных ее работ – роль адвоката Аллы Приходько в сериале «Бальзаковский возраст»"

Ну т.е. вообще неизвестная )
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1k
Dimon Час назад
Ухоженная - да, успешная - вполне возможно, но 56 лет не скрыть никому и никогда! Да и уж какой там "след" она оставила в истории отечественной музыки тоже вызывает вопросы
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2k
Старожил Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Ну ка все вместе, дружно обосрали!!! А-а-а!!! Калининградская проститутка!!! Побольше говна!!!
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Они там все йоганутые, что ли? Это типа свой-чужой?
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