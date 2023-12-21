Любовь, боль и триумф: нерассказанная история и редкие фото Ирины Салтыковой

В 1989 году Ирина проработала три месяца солисткой группы "Мираж", которая в те времена была мега-популярной. Затем танцевала в варьете "Дели".

Но семейная жизнь оказалась непростой. Рождение дочери, амбиции Ирины в шоу-бизнесе привели к конфликтам с мужем. Он ревновал жену к её успехам на сцене и пытался ограничивать. А она жаждала творческой самореализации.