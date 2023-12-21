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Любовь, боль и триумф: нерассказанная история и редкие фото Ирины Салтыковой

Любовь, боль и триумф: нерассказанная история и редкие фото Ирины Салтыковой

Автор:
21 декабря 2023 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   знаменитости   ирина салтыкова   история   певица   судьба   факты   фото   
3087
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Сегодня я хочу рассказать удивительную историю о неординарной женщине — Ирине Салтыковой. Её жизненный путь полон драматических поворотов, взлётов и падений. Но Ирина сумела пройти через все испытания, не сломавшись и не изменив себе.

Она родилась в 1966-м году в небольшом городке Тульской области. Выросла в простой семье. С детства увлекалась художественной гимнастикой и показывала хорошие результаты в этом виде спорта.

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Ничто не предвещало ей крутой карьеры в шоу-бизнесе. После школы она закончила строительный техникум. Затем поступила в Московский институт экономики и статистики и закончила его уже заочно в1990 году с отличием.

Но судьба уготовила ей другую судьбу. Она встретила свою первую любовь - Виктора Салтыкова.

Молодой талантливый музыкант, лидер группы «Форум» был тогда на пике популярности. Их чувства вспыхнули мгновенно, они поженились в 1987 году. Казалось, впереди их ждёт счастье.

В 1989 году Ирина проработала три месяца солисткой группы "Мираж", которая в те времена была мега-популярной. Затем танцевала в варьете "Дели".

Но семейная жизнь оказалась непростой. Рождение дочери, амбиции Ирины в шоу-бизнесе привели к конфликтам с мужем. Он ревновал жену к её успехам на сцене и пытался ограничивать. А она жаждала творческой самореализации.

Их брак распался спустя 8 лет. Но Ирина сохранила тёплые чувства к Виктору на долгие годы. Ведь он был её первой любовью, отцом её ребёнка. Расставание с ним стало серьёзным жизненным уроком для Ирины.

Сразу после развода у Ирины обнаружили онкологическое заболевание. Но к счастью на самой ранней стадии. И ей удалось успешно справиться с этой непростой ситуацией в своей жизни.

Как позже она говорила, что заболела в связи с сильными переживаниями в процессе развода, ведь как известно все болезни от нервов.

После развода её ждали и слава, и одиночество. Ирина стремительно взлетела на вершину советской эстрады, стала звездой первой величины.

Богатые и знаменитые мужчины осыпали её подарками — квартирами, бриллиантами, машинами. Но Ирина ценила лишь искренние чувства, а не поклонение её таланту и красоте.

Среди поклонников Ирины были олигархи и политики. После развода с Салтыковым у неё был продолжительный роман с женатым мужчиной, которого она вспоминает с большой теплотой. Эти отношения продлились 6 лет. В начале 2000-х её неоднократно видели со знаменитым хоккеистом Павлом Буре.

Но Ирина понимала, что эти люди видят в ней лишь красивую игрушку, символ успеха и власти. В конечном итоге она выбрала одиночество, но зато сохранила внутреннюю гармонию и свободу. И мне кажется, в этом — главный секрет её удивительной силы духа.

С годами ажиотаж вокруг её персоны угас. Но Ирина как яркая звезда продолжает светить на нашей эстраде уже несколько десятилетий.

Она по-прежнему помнит своего первого мужа с теплотой. Ведь без этой встречи не было бы её последующих достижений.

А в её умении не раствориться в шоу-бизнесе, сохранить себя — образец стойкости для всех нас. Ирина Салтыкова доказала — можно стать по-настоящему успешной, оставаясь честной с собой и зрителем.

Вот такая удивительная судьба у этой хрупкой женщины с сильным характером.

Как вы думаете, что помогло Ирине Салтыковой пройти через все испытания, не сломавшись?

Источник:

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Метки: Жизнь   знаменитости   ирина салтыкова   история   певица   судьба   факты   фото   
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23  комментария
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11k
Игорь 2 часа назад
из жизни поющих трусов......
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10k
MUZSER 5 минут назад
"Ее жизнеенный путь.."каков пафос.Обычная "звездоча"даже не звезда тех лет.
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877
Михаил 5 минут назад
Чем то она мне первую жену напомнила...
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6k
Alex 11 минут назад
"Салтыкова клевая" (с)
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1k
DDM 16 минут назад
Салтыкова клёвая! До сих пор!
Ссылка youtu.be
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
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18k
banzai7 Полчаса назад
Как то общался с её бывшим мужем Виктором Салтыковым. Его при воспоминании о ней аж передёрнуло. Похоже немало крови она попила.
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60k
Александр Полчаса назад
"Ирина стремительно взлетела на вершину советской эстрады"
Советская эстрада закончилась с развалом СССР в 1991 году..:-)))
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3k
sers Полчаса назад
Да у нас 2е из 2х Салтыкова.
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8k
jnkbxybr 41 минуту назад
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25k
Скептик-материалист 45 минут назад
"стала звездой первой величины"
Хорошо, что, кроме олигархов-спонсоров, этого никто не заметил
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34k
Korolev Час назад
"Но судьба уготовила ей другую судьбу." Вы только посмотрите, какой слог!
А так, да - Салтыкова клёвая...
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28k
Lehoia Час назад
Меня до сих пор удивляет, как певица, поющая песни под 2, 5 аккорда и с рифмами бай бай/ай ай, обретает такую популярность...
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11k
Том Сойер Час назад
Вот всё, что нужно знать про Салтыкову....
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1k
thrashbox Час назад
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Салтыкова старая....А когда то была "клёвая"! Ну и со светом на эстраде конечно загнул автор.
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