Кем был певец PSY до того, как стал знаменитым

Когда в 2012 году мировое музыкальное сообщество буквально содрогнулось под мощью сокрушительного хита «Gangham Style» в исполнении южнокорейского певца, выступающего под лаконичным псевдонимом PSY, рядовые граждане растеряно развели руками и невольно задались вопросом: «Это что еще такое?»
И, правда, трек «Gangham Style», который по всем параметрам больше походил на рекламный джингл, нежели на полноценную песню, в мгновение ока превратился в поистине вирусную штуку, звучавшую из каждого утюга.
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Я уж не говорю про видеоряд, на котором стильно одетый азиат с идеальным пробором и совершенно невозмутимым выражением лица изображал некую пародию скачек на лошади без лошади.
Спустя всего пару месяцев после выхода клипа на песню «Gangham Style», количество его просмотров на YouTube перевалило…внимание…за миллиард, что стало на тот момент абсолютным рекордом для платформы!
Более того, подобный ажиотаж вынудил технических специалистов YouTube даже переписать программный код, поскольку видеосервис попросту не был рассчитан на такое сумасшедшее количество просмотров.
И, к слову, несмотря на то что клипу на песню «Gangham Style» уже более 10 лет, счетчик просмотров не собирается останавливаться и уже медленно, но верно подкрадывается к устрашающей цифре в 4,5 миллиарда, а само видео занимает 11-ю строчку по популярности среди всех YouTube-роликов. Вы только вдумайтесь в эту цифру!
А ведь данному музыкальному феномену даже подпевать сложно: весь текст, кроме ключевой фразы «Gangham Style», которая в дословном переводе означает «стиль наездника», написан на корейском. Вообще «Gangham Style» является сленговым выражением жителей Каннамгу – одного из самых модных и дорогих районов Сеула, прочитать о котором более подробно можно тут:
И обозначает оно наивысшую степень бытовой роскоши, свойственную жителям данного района, которая, как мне кажется, не чужда и самому PSY, умудрившемуся заработать на своем хите почти пять миллионов долларов! Но кто же такой этот PSY? Откуда он взялся и как умудрился вогнать в головы миллионов (и даже миллиардов) слушателей по всему миру незамысловатый мотив своей «Gangham Style»?
Если вы думаете, что далее последует душераздирающая история о бедном корейском мальчике, который с детства мечтал стать артистом, но за неимением средств работал на заводе, чтобы хоть как-то прокормить свою большую азиатскую семью, и о том, как он однажды написал песню, ставшую впоследствии большим хитом и принесшую мальчику желанную славу и признание, то спешу вас расстроить – такой истории не будет. А не будет ее потому, что PSY или Пак Чжэ Сан (настоящее имя исполнителя), никогда не был ни бедным, ни несчастным, ни уж тем более обделенным вниманием.
Более того, семья, в которой родился автор хита «Gangham Style», относилась к числу тех самых «безумно богатых азиатов», которые, собственно, могли себе позволить жить в Каннамгу – самом дорогом и престижном районе Сеула. Отец Пака Чжэ Сана работал исполнительным директором «DI Corporation», южнокорейской компании, ориентированной на производство полупроводников, а мать являлась владелицей сети ресторанов. Так что, как вы понимаете, Пак Чжэ Сан с самого раннего детства жил в достатке и был окружен абсолютно всеми материальными благами, который только мог предложить ему современный мир.
Родители Пака Чжэ Сана обеспечили своему отпрыску достойное образование: сперва он учился в одной из закрытых частных школ Сеула, а после, с подачи отца, отправился в США, где начал изучать техники управления бизнесом в Бостонском университете. Но данная стезя больше интересовала родителей будущего покорителя YouTube, нежели его самого. Настоящей страстью Пака Чжэ Сана была музыка, и именно ей, начиная с 15 лет, он старался уделять максимальное количество свободного и не свободного времени. В качестве своих главным кумиров он избрал американских исполнителей Эминема и 2 Pac и, следуя их примеру, начал писать собственные песни.
Конечно же, увлечение музыкой самым негативным образом сказалось на успеваемости молодого человека. Оценки были ниже среднего, лекции и семинары он пропускал с завидной регулярностью и мог не появляться на парах в течение нескольких недель, так что его влиятельному отцу в какой-то момент пришлось задействовать все имеющиеся у него связи, чтобы сына не отчислили из университета.
Однако вмешательство отца не спасло ситуацию, и, спустя какое-то время, Пак Чжэ Сан сам бросил учебу в Бостоне, поскольку больше не видел в ней никакого смысла. Зато, окончив краткие курсы английского языка, подал документы в музыкальный колледж Беркли, где, собственно, тоже не задержался. Изучив основы сольфеджио, синтеза музыки и современной письменной формы, Пак Чжэ Сан оставил попытки получить высшее образование в Америке и вернулся в родную Южную Корею, чтобы начать карьеру профессионального поп-исполнителя.
В Южной Корее Пак Чжэ Сан, взявший себе творческий псевдоним PSY, начал выступать как сольный исполнитель и даже умудрился засветиться на Корейском национальном телевидении, где представил свой первый настоящий хит под названием «Bird», который был принят публикой очень и очень тепло. В 2001 году на прилавках музыкальных магазинов Южной Кореи появилась первая полноценная пластинка «PSY from the PSYcho World!». Затем последовали клипы на ТВ, выступления на всевозможных площадках, и PSY, сам того не заметив, превратился в самую настоящую звезду Южной Кореи!
Ну а добившись определенного признания у себя на родине, PSY решил, что может позволить себе немного похулиганить, и в 2002 году выпустил «Sa 2», приобретать который было разрешено только лицам, достигшим 19-летнего возраста из-за «потенциально опасного» контента, способного нанести вред неокрепшим умам подростков. Но маркировка «19+» никак не помешала южнокорейскому исполнителю и дальше выпускать музыку по своему вкусу, и, спустя год, он «выдал» новую пластинку под названием «3 PSY». К слову, из-за скандального содержания песен с этой пластинки Пак Чжэ Сан даже был оштрафован, однако с хулиганством завязывать не собирался.
К слову, бунтарский дух исполнителя PSY здорово попортил нервы его родителям и ощутимо ударил по их кошельку. Чего стоит только история с уклонением от службы в армии и с арестом из-за хранения марихуаны, из-за которого PSY пропустил похороны своего уважаемого дедушки. А это, сами понимаете, в Корее считается верхом неприличия и даже оскорбления. Так что к своему первому по-настоящему мировому суперхиту PSY «пришел» уже с основательным багажом знаний и опыта и был готов покорять все возможные музыкальные и Интернет-площадки!
И вот, 15 июля 2012 года, наступил тот самый «роковой» день, после которого жизнь всех пользователей YouTube разделилась на «до» и «после». Клип на песню «Gangnam Style» и, что самое главное, представленная в нем хореография «наездника без лошади» за считанные часы превратили южнокорейского исполнителя средней руки в мегапопулярного персонажа, чья незатейливая композиция заставила плясать даже тех, кто никогда не умел танцевать. «Gangnam Style» вошла в «Книгу рекордов Гиннеса» и стала настоящей легендой портала YouTube.
И, кстати, в своей песне PSY поет или, лучше сказать, рассказывает про район Каннамгу, где, собственно, он родился и вырос; район, где живут состоятельные люди; район, жизнью в котором частенько хвастаются люди, которые на самом деле не имеют к нему никакого отношения.
«Люди, которые на самом деле из Каннамгу, никогда не скажут, что они из Каннамгу. Это только позеры и подражатели, которые напускают на себя такой вид и говорят, что они «Gangnam Style» –так что эта песня высмеивает тех людей, которые очень стараются быть теми, кем они не являются», - так в одной из интервью описал основную идею песню сам автор и исполнитель PSY.
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