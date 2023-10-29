Кем был певец PSY до того, как стал знаменитым

А ведь данному музыкальному феномену даже подпевать сложно: весь текст, кроме ключевой фразы «Gangham Style», которая в дословном переводе означает «стиль наездника», написан на корейском. Вообще «Gangham Style» является сленговым выражением жителей Каннамгу – одного из самых модных и дорогих районов Сеула, прочитать о котором более подробно можно тут:

И обозначает оно наивысшую степень бытовой роскоши, свойственную жителям данного района, которая, как мне кажется, не чужда и самому PSY, умудрившемуся заработать на своем хите почти пять миллионов долларов! Но кто же такой этот PSY? Откуда он взялся и как умудрился вогнать в головы миллионов (и даже миллиардов) слушателей по всему миру незамысловатый мотив своей «Gangham Style»?