"От школьной отличницы до звезды эстрады: удивительная судьба Натали

Александр поддерживал любимую во всех начинаниях, переехал с ней в чужую Москву, помогал налаживать карьеру. Да, путь к славе был нелегок, как и путь к материнству: Натали 10 лет не могла забеременеть. Но в итоге у супругов трое прекрасных сыновей.

Увы, в этом году трагически оборвалась жизнь её супруга Александра. Для Натали это был огромный удар. Но не зря говорят, то Бог даёт человеку столько испытаний, сколько он может вынести.

Певица спустя некоторое время нашла в себе силы снова начать концертную и гастрольную деятельность. Это ещё раз говорит о том, что несмотря на очень красивую хрупкую внешность у Натали есть внутренний стержень и сильный характер.