"От школьной отличницы до звезды эстрады: удивительная судьба Натали

Кто бы мог подумать, что девочка из провинциального Дзержинска станет одной из самых любимых певиц страны? История Натали — это история о том, как мечты сбываются, если очень за них бороться.
Родилась будущая звезда в самой обычной семье: папа - заместитель главного энергетика на заводе, мама - лаборант. Чуть позже появились близнецы Олеся и Антон. Брат в будущем тоже стал артистом под псевдонимом Макс Волга.
Уже с детства Наташа проявляла незаурядные способности - училась только на "отлично", занималась во всевозможных кружках, любила выступать на концертах. Она была душой любой компании благодаря своей общительности и жизнерадостному характеру. Да и учителя обожали такую прилежную ученицу.
В 9 лет Наталью записали в музыкальную школу и она 7 лет училась игре на фортепиано. Помимо этого, она сама сочиняла стихи, песни, научилась играть на гитаре. Вскоре девушка начала участвовать в местных конкурсах и фестивалях, где неизменно занимала призовые места.
Так в родном Дзержинске Наташа стала настоящей звездой. В 1990 году ее даже пригласили сняться в документальном фильме о городе и озвучить картину на "Ленфильме". Но, несмотря на очевидный талант, Наталья мечтала стать учителем.
После окончания педагогического училища она некоторое время проработала в школе. Однако любовь к музыке взяла верх, и вскоре Наташа вместе с мужем Александром Рудиным отправилась покорять Москву.
Первым настоящим прорывом для Натали стал альбом "Русалочка", вышедший в 1994 году. Хоть тираж и был небольшим - 2000 копий, но имя певицы уже знали в определенных кругах.
А в 1998 году хит "Ветер с моря дул" прогремел на всю страну и сделал Натали по-настоящему популярной. Эту песню она исполняла на гитаре еще в школьные годы и даже не подозревала, что именно эта композиция подарит ей славу. Благодаря успеху "Ветра с моря" Натали записывает одноименный альбом.
Другим любимым хитом тех лет стала "Черепашка". Казалось, Натали на пороге настоящей звездной карьеры. Но дальнейшие песни не смогли повторить успех первых работ. О певице на какое-то время забыли, называя "исполнительницей одного хита".
Однако в 2012 году Натали вернула себе славу благодаря композиции "О боже, какой мужчина!". Эту песню она сочинила за час на стихи фрилансера. "О боже, какой мужчина!" и сопровождающий клип посмотрели более 2 миллионов человек. В итоге Натали получила сразу две премии как "возвращение года".
Настоящим триумфальным возвращением Натали на сцену стал дуэт с Николаем Басковым "Николай". Песня имела шумный успех, артистку вновь стали приглашать на ТВ, она получила награду за лучший клип. Затем последовали не менее успешные дуэты - "Ты такой" с Джиганом и "Спроси Пригожина" с композитором. В общем, вторая волна популярности захлестнула Натали. Она выпускает клип за клипом, участвует в разных телешоу вплоть до "Битвы экстрасенсов".
При этом Натали не забывает и про свои хиты 90-х - в 2020 году она получает "Золотой граммофон" за легендарный "Ветер с моря дул". А еще продолжает гастролировать по стране, выступая с концертами. Натали - певица вне времени и моды. Ее песни, наполненные солнцем, любовью и позитивом, не стареют. Может поэтому ей и удается сохранять не только творческую актуальность, но и внешнюю моложавость? Ведь даже почти в 50 лет Натали выглядит потрясающе - стройная фигура, ясный взгляд, заразительная улыбка. Как ей это удается? Во-первых, она с детства любит спорт. Уже в юности начала активно заниматься – и продолжает до сих пор. А еще, по ее собственному признанию, у нее есть секретный ритуал – 15 минут в день она просто лежит, расслабив все мышцы и ни о чем не думая. Помогает.
Кстати, в детстве из-за любви родителей подкармливать дочь, Наташа была полноватой. Папа даже называл ее "мой пузырь". Сейчас, при росте 165 см, Натали весит 60 кг – идеальные параметры. Ну а самый главный секрет молодости Натали, на мой взгляд, это любовь. Ведь рядом с ней почти 30 лет был любимый муж Александр. Именно он когда-то уговорил 17-летнюю девчонку записать первые кассеты и поверил в ее талант.
Александр поддерживал любимую во всех начинаниях, переехал с ней в чужую Москву, помогал налаживать карьеру. Да, путь к славе был нелегок, как и путь к материнству: Натали 10 лет не могла забеременеть. Но в итоге у супругов трое прекрасных сыновей.
Увы, в этом году трагически оборвалась жизнь её супруга Александра. Для Натали это был огромный удар. Но не зря говорят, то Бог даёт человеку столько испытаний, сколько он может вынести.
Певица спустя некоторое время нашла в себе силы снова начать концертную и гастрольную деятельность. Это ещё раз говорит о том, что несмотря на очень красивую хрупкую внешность у Натали есть внутренний стержень и сильный характер.
Так что семья, любовь, вера в себя и свое дело – вот что помогло скромной провинциалке Наташе Миняевой превратиться в популярную на всю страну Натали. И по сей день она радует поклонников новыми песнями и клипами. А ее хиты 90-х по-прежнему любимы миллионами. Так держать, Натали. Желаю тебе и дальше также солнечно идти по жизни под попутный "Ветер с моря" и дарить людям свое тепло и оптимизм. Ведь это и есть главный смысл твоего творчества.
Источник:
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