Любопытные факты об Эвелине Бледанс, что обычно не разглашаются

Красотку Эвелину мы впервые увидели еще в 1990-е годы, когда она играла в «Масках-шоу» роль соблазнительной легко одетой медсестры. Затем Бледанс пошла дальше, стала актрисой театра и кино, пробралась на ТВ.
В жизни Эвелины есть немало любопытных малоизвестных фактов, что не так уж часто разглашаются.
При рождении родители хотели назвать нашу героиню просто по-русски - Анастасией, Настенькой. Однако акушерка в роддоме глянула на новорожденную малышку и выдала:
Так и стала Эвелина Эвелиной. Имя это, кстати, идет от французской формы библейского имени Ева.
Фамилия Эвелины, кстати, никакого отношения к бл...ву не имеет. Досталась ей от латышского папы Висвальда Бледанса,фотографа дворянских кровей. И идет от слова Бледе - тарелка, блюдце. То бишь, наша героиня в дословном переводе на русский язык - «Тарелкина, Блюдцева». Кстати, Эвелина носит неправильный мужской вариант свой фамилии - в Латвии она б именовалась на женский лад Блёданайте.
В жилах Эвелины текут кроме русской и латышской, также еврейская немецкая и польская кровь предков с разных сторон. Такая вот жгучая смесь получилась!
Эвелина говорит - актрисой стала исключительно из-за собственной заниженной самооценки, постоянных страхов и стеснения. Желала носить маски, скрывать свой внутренний мир от посторонних, часто играя разнообразные роли.
Эвелина снялась в знаменитейшей ленте Сергея Соловьева «Асса», увидевшем свет в 1987-м году. Сыграла там эпизодическую роль красотки на вечеринке. То, кстати, вообще была первая роль Бледанс в кино.
Эвелина не только сама снималась в сериалах, кино и телешоу, но и показала себя как актриса озвучки - подарила свой голос обаятельной Бабе-Яге из мультфильма «Сказочный патруль».
У Эвелины - 2 сводных сестры. Первая, единоутробная, Майя, родилась у ее матери, после развода и нового замужества. Вторая, единокровная, Диана - в новой семье ее отца. Причем с Дианой связи Эвелина практически не поддерживает - из ревности к отцу.
В юности Эвелина, как сама признавалась, практиковала весьма любопытное увлечение. Гуляла на набережной Ялты, где тогда жила, в весьма откровенных нарядах. И соблазняла приезжих парней-курортников на хороший отдых в ресторане. Хорошо поев и выпив, в самый неожиданный момент просто быстро исчезала. Без лишних последствий, оставляя счет на своих озадаченных ребят.
В юные 1980-е годы за нашей героиней ухаживали весьма известные молодые люди. Например, сын Софии Ротару Руслан, возивший Эвелину на шикарной машине и даривший ей дорогие подарки. Впрочем, легкомысленная Бледанс особыми чувствами к отпрыску певицы так и не прониклась. И становиться невесткой Софии Михайловны отказалась.
Еще один известный возлюбленный Эвелины - певец Максим Леонидов, вместе с нею певший в мюзикле «Король рок-н-ролла» партию ее ухажера. Отношения на сцене перешли в роман в реальной жизни. Все равно, впрочем, долго не продлившийся.
Первый официальный брак Эвелины состоялся еще в начале далекого 1993-го года. Наша героиня вышла замуж за своего коллегу по Маскам-Шоу Юрия Стыцковского (который пилота в Каламбуре играл, помните?). Уехала с ним в Москву. Брак продлился все лишь несколько месяцев - Эвелина потеряла ребенка, обвинила в том супруга. И подала на развод.
Впрочем, уже в конце 1993-го Эвелина снова вышла замуж - на этот раз за состоятельного предпринимателя из Израиля. Родила ему сына Николая. В этом браке наша героиня прожила 6 лет. Виновницей развода Николай счел именно мать. И отказывался общаться с нею до двадцати лет.
Третий официальный мужчина Эвелины - продюсер Александр Семин, от которого она родила в 2012-м году "солнечного сына" Сеню. Эвелина и муж знали о заболевании мальчика еще до рождения. Однако приняли решение Сеню сохранить.
Сейчас актриса старается помогать детям, у которых обнаружился такой же генетический недуг. Сема, кстати, если что зарабатывает поболее многих здоровых взрослых - чуть ли не с рождения у него есть собственный блог, где публикуются не только видео и фото мальчика. Но и реклама с Сеней - например, уже в шесть лет он рекламировал подгузники.
Сейчас Эвелина, как сама говорит, пребывает с любимым мужчиной. Однако узаконивать свои отношения не спешить. Как и называть широкой публике его имя.
Как признается сама Эвелина, она очень боится онкологии, от которой ушла ее мама Тамила Николаевна. Регулярно проходит все нужные медобследования на предмет рака. И очень сожалеет, что не смогла быть с родительницей в последние минуты жизни.
Эвелина ныне - весьма верующая дама. Часто посещает службы в православных храмах, совершает паломничества в монастыри и другие христианские святыни.
Эвелина старается вести крайне правильный и здоровой образ жизни. Потому в свои почти пятьдесят пять лет выглядит намного моложе многих сверстниц.
Маски в больнице
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