Любопытные факты об Эвелине Бледанс, что обычно не разглашаются

При рождении родители хотели назвать нашу героиню просто по-русски - Анастасией, Настенькой. Однако акушерка в роддоме глянула на новорожденную малышку и выдала:

Так и стала Эвелина Эвелиной. Имя это, кстати, идет от французской формы библейского имени Ева.