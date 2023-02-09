Лайза Миннелли: вечное соперничество с матерью, обернувшееся настоящей трагедией

Соперничество — достаточно спорная вещь. С одной стороны, оно толкает нас расти и добиваться высот, с другой, многих оно ломает на всю оставшуюся жизнь. Особенно если это открытая конкуренция с близким тебе человеком.
Лайза Миннелле — известнейшая актриса, обладательница "Оскара", до безумия обаятельная женщина. Однако самым настоящим стимулом двигаться вперед для нее была открытая конкуренция с матерью, которая по итогу красной нитью проходила через всю ее судьбу.
Лайза родилась в артистической семье: ее отцом был известный режиссер Винсент Миннелли, а мать — любимица публики, актриса Джуди Гарленд. Уже в возрасте 3-х лет малышка окажется на съемочной площадке.
При этом в детстве отношения с матерью у Лайзы были весьма странные. Мама ее обожала — и это факт. Вот только после рождения ребенка вся ее привычная жизнь знаменитости №1 изменилась.
Сначала Джуди перестали звать в кино, затем началась послеродовая депрессия. Порой от безысходности и чувства тревоги Гарленд в ярости крушила вещи вокруг, ну а втайне порой она корила во всем свою дочь. Ведь если бы не она, то Джуди все так же снималась бы в кино и получала восхищенные комплименты от поклонников.
Из-за не самой стабильной психики Джуди не очень волновал вопрос воспитания дочери. Лайза с ранних лет наблюдала, как ее мама принимает наркотики, а чуть позже девочке и вовсе пришлось взять на себя роль старшей, помогая младшему брату и сестре.
Постоянные истерики, попытки суицида — Джуди была прирожденной актрисой, ей хотелось драмы. И за всем этим желанием получить ярких эмоций и восхищения, к сожалению, она забыла, что является матерью. На фоне постоянного стресса Лайза панически боялась потерять семью и остаться одной.
В 16 лет Лайза поступила в школу театрального искусства, и именно на сцене, как раньше ее мать, высказывала, буквально выплескивала свои эмоции.
Ее частенько сравнивали с Джуди, что для девочки было далеко не комплиментом. Кому бы хотелось быть лишь робкой тенью известной родительницы? Впрочем, с каждым годом Лайза все увереннее оттесняла свою мать: публика ее обожала, а сама юная звезда стала сниматься в кинолентах все активнее и активнее.
Их отношения напоминали вулкан. То Джуди впадала в депрессию из-за своей несостоятельности, то из-за злобы и вовсе заводила роман... с мужем дочери. Многолетние сложные отношения переросли в открытый конфликт, в один момент родственницы перестали общаться.
Все закончилось только в тот момент, когда Джуди скончалась от передозировки. К сожалению, в этом Лайза отчасти винила себя. Не была рядом, не простила, не помогла — она жила с этим пожирающим чувством до конца своих дней.
Всю свою боль Лайза пыталась выразить в кино. Спустя пару лет на экран вышел известнейший ныне фильм "Кабаре", который помог юной актрисе выиграть "Оскар" и "Золотой глобус".
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Вовсю стараясь избегать одиночества, Миннелле старалась окружать себя самыми разными людьми. О ее веренице любовников ходила уйма слухов, а за глаза ее порой называть "пожирательницей чужого счастья", ведь Лайза не стеснялась заводить романы с женатыми мужчинами.
Невольно Лайза двигалась по тропинке судьбы своей матери. Она увлеклась алкоголем, запрещенными веществами. В 80-х ее вредные привычки стали сказываться на ее здоровье: начались проблемы с памятью, в худшую сторону менялась внешность.
Только спустя долгие годы реабилитации Лайза смогла найти себя. Начиная с 2000-х годов актриса жертвует немалые суммы центрам реабилитации.
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