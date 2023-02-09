Лайза Миннелли: вечное соперничество с матерью, обернувшееся настоящей трагедией

При этом в детстве отношения с матерью у Лайзы были весьма странные. Мама ее обожала — и это факт. Вот только после рождения ребенка вся ее привычная жизнь знаменитости №1 изменилась.

Сначала Джуди перестали звать в кино, затем началась послеродовая депрессия. Порой от безысходности и чувства тревоги Гарленд в ярости крушила вещи вокруг, ну а втайне порой она корила во всем свою дочь. Ведь если бы не она, то Джуди все так же снималась бы в кино и получала восхищенные комплименты от поклонников.