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"Заменить некем": задержки и отмены рейсов в "Аэрофлоте" связывают с нехваткой бортпроводников

"Заменить некем": задержки и отмены рейсов в "Аэрофлоте" связывают с нехваткой бортпроводников

Автор:
03 июля 2024 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аива   аэрофлот   бортпроводники   задержка рейса   нехватка персонала   прокурорская проверка   
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29.06.2023 и 30.06.2024 множество рейсов не смогли вылететь вовремя, пока компания спешно искала персонал на замену.

В "Аэрофлоте" не хватает бортпроводников. Имеющиеся работают на износ - их принуждают выходить, невзирая на выработанные нормы налётов. Из-за тяжёлого графика многие сотрудники берут больничные, и тогда двойная нагрузка ложится на их коллег.



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В результате по всей стране наблюдаются массовые задержки рейсов, а в некоторых случаях бортпроводники вынуждены выходить в рейс больными.


О такой беспрецедентной обстановке пишут Телеграм-каналы гражданской авиации и паблики в ВК, посвященные лётной тематике.



«Начальству, отделу планирования рейсов было наплевать что мы мерзнем ночами. Переодевать туфли на сапоги категорически нельзя, накрываться пледом тоже, снимать туфли с больных ног нельзя, сидеть в салоне греться тоже ...

Так я получила проблемы с гинекологией и тонзиллит.

Отсюда каждый месяц был больничный лист и после мне ставили рейсы «наказания»… Рейсы наказание - это по России, в сумме налет 3 часа, а то и 2:50 и оплата минимум. Международные рейсы оплачивали x2-3 + если ты налетал больше 75 часов зарплата стремилась к 70к (в лучшем случае).

Бортпроводникам выгодно летать командировки! Почему?

Перед рейсом мы приезжаем на брифинг и мед.осмотр за 2 часа до рейса (это время не оплачивается) + дорога до аэропорта. Кстати, если рейс задержали - это тоже бесплатно нам)) Поэтому уважаемые пассажиры, мы также недовольны!😡

Наша оплата начинается с момента запуска двигателя и заканчивается также с его выключением :) Командировки нам тоже не оплачивают - наша оплата еда и крыша ))

Вернемся к командировкам..

Их в лучшем случае в месяц 3, если ты не наказан за больничный, жалобу или за плохую оценку за предметы)). Летим в одну сторону 7-13 часов, сутки отдыхаем, летим обратно также)) налет составит минимум 14 часов за 3 дня (я повторюсь, нам оплачивают только часы полета) и точно будет один выходной после, что не скажешь о коротком рейсе, ведь мы имеем право работать 6/1 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

14 часов - это минимум и это 6 коротких рейсов или 3 средних)

Жесткая дисциплина в этом, и в добавок может попасться старший бортпроводник, у которого «плохие дни» и он будет срываться на тебе или пассажиры, которые «адски злые, что им не хватило курицы и будет выход из самолета на улицу», -

жалуются бортпроводники (пунктуация и орфография сохранена)


Конечно, в таких условиях многие берут больничные листы, за которые, кстати, штрафуют


Недавно авиакомпания "Победа", столкнувшаяся с той же ситуацией, даже пообещала доплачивать по 30 тысяч рублей тем "героям", кто не уйдет на больничный. А те, кто брал листок нетрудоспособности в течение последних двух месяцев, получат еще по 20 тысяч рублей. Письмо начальства распространяют в пабликах гражданской авиации.


После нескольких публикаций в СМИ и массовых задержек рейсов "Аэрофлот" опроверг информацию о задержках рейсов



Но компанию решила проверить прокуратура - информация об этом появилась в паблике "Типичный бортпроводник". Сообщается, что "у гендиректора авиакомпании Сергея Александровского ведомство затребовало списки рейсов за последние три дня с причинами задержек, штатную численность бортпроводников, старших БП, КВС и вторых пилотов, а также фактическую численность. Кроме этого «Аэрофлот» должен будет предоставить акты, регламентирующие число кабинного экипажа на рейс, график работы бортпроводников за последний месяц, табель учета рабочего времени за июнь, графики и приказы отпусков. Вместе с этим перевозчику нужно будет показать прокуратуре приказы об оплате сверхурочной работы кабинному экипажу за 2023 и 2024 года".



Проверочные мероприятия будут проводится с 03.07.2024 с участием специалистов контрольно - надзорных органов.

"Ну, теперь прокуратура разберется где правда. И как так получилось, что даже летный директор на линии выходит…", - саркастически замечают в Телегам-канале SkyWay

Источник:

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Метки: аива   аэрофлот   бортпроводники   задержка рейса   нехватка персонала   прокурорская проверка   
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14  комментариев
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12k
BarOb 2 часа назад
Обычная жадность. Цена билетов на уровне мировых, а зарплаты Российские
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410
Александр Кузнецов 7 минут назад
Почему-то цитата очень мелкими буквами..
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5k
Fishki_surfer 18 минут назад
Поднимите зарплату и люди к вам потянутся.
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−6
vergili 43 минуты назад
желающих работать там наверно много, но предъявляются какие-то требования, и поэтому желающие не устраивают начальство. А тех кто устраивает, их и не хватает.
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5k
Terminator 54 минуты назад
Жадность. Еще ноутбук у них можно провозить только в самой ручной клади
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13k
Vampire 57 минут назад
Что входит в служебные обязанности бортпроводников? Если владельцы кампаний такие жадные - повесьте над кухней в самолете табличку "самообслуживание" и летайте пока деньги на керосин не кончатся.
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23k
alexis 2 часа назад
Посмотрел оф. сайт, вакансий БП нет.
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Трудовой кодекс, это просто книжка с правильными словами, только многие работодатели трудовой кодекс не соблюдают. Во многих сферах, на одного сотрудника перекладываются обязанности нескольких сотрудников, по факту должно трудится пять человек, а трудится один за пятерых и зарплату получает только за одного себя, а не за пятерых.
Экономные капиталистические работодатели пид@расы.
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 2 часа назад
зачем они едят касалетки?
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617
В В П 2 часа назад
Так надо миллионов десять обезьян ввезти. Ой извините иностранных специалистов.
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15k
Григорий Бабкин 2 часа назад

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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2289 постов (2277 в горячем)

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