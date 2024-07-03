"Заменить некем": задержки и отмены рейсов в "Аэрофлоте" связывают с нехваткой бортпроводников





Но компанию решила проверить прокуратура - информация об этом появилась в паблике "Типичный бортпроводник". Сообщается, что "у гендиректора авиакомпании Сергея Александровского ведомство затребовало списки рейсов за последние три дня с причинами задержек, штатную численность бортпроводников, старших БП, КВС и вторых пилотов, а также фактическую численность. Кроме этого «Аэрофлот» должен будет предоставить акты, регламентирующие число кабинного экипажа на рейс, график работы бортпроводников за последний месяц, табель учета рабочего времени за июнь, графики и приказы отпусков. Вместе с этим перевозчику нужно будет показать прокуратуре приказы об оплате сверхурочной работы кабинному экипажу за 2023 и 2024 года".





