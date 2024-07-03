"Заменить некем": задержки и отмены рейсов в "Аэрофлоте" связывают с нехваткой бортпроводников

29.06.2023 и 30.06.2024 множество рейсов не смогли вылететь вовремя, пока компания спешно искала персонал на замену.
В "Аэрофлоте" не хватает бортпроводников. Имеющиеся работают на износ - их принуждают выходить, невзирая на выработанные нормы налётов. Из-за тяжёлого графика многие сотрудники берут больничные, и тогда двойная нагрузка ложится на их коллег.
В результате по всей стране наблюдаются массовые задержки рейсов, а в некоторых случаях бортпроводники вынуждены выходить в рейс больными.
О такой беспрецедентной обстановке пишут Телеграм-каналы гражданской авиации и паблики в ВК, посвященные лётной тематике.
«Начальству, отделу планирования рейсов было наплевать что мы мерзнем ночами. Переодевать туфли на сапоги категорически нельзя, накрываться пледом тоже, снимать туфли с больных ног нельзя, сидеть в салоне греться тоже ...
Так я получила проблемы с гинекологией и тонзиллит.
Отсюда каждый месяц был больничный лист и после мне ставили рейсы «наказания»… Рейсы наказание - это по России, в сумме налет 3 часа, а то и 2:50 и оплата минимум. Международные рейсы оплачивали x2-3 + если ты налетал больше 75 часов зарплата стремилась к 70к (в лучшем случае).
Бортпроводникам выгодно летать командировки! Почему?
Перед рейсом мы приезжаем на брифинг и мед.осмотр за 2 часа до рейса (это время не оплачивается) + дорога до аэропорта. Кстати, если рейс задержали - это тоже бесплатно нам)) Поэтому уважаемые пассажиры, мы также недовольны!😡
Наша оплата начинается с момента запуска двигателя и заканчивается также с его выключением :) Командировки нам тоже не оплачивают - наша оплата еда и крыша ))
Вернемся к командировкам..
Их в лучшем случае в месяц 3, если ты не наказан за больничный, жалобу или за плохую оценку за предметы)). Летим в одну сторону 7-13 часов, сутки отдыхаем, летим обратно также)) налет составит минимум 14 часов за 3 дня (я повторюсь, нам оплачивают только часы полета) и точно будет один выходной после, что не скажешь о коротком рейсе, ведь мы имеем право работать 6/1 😵💫😵💫😵💫
14 часов - это минимум и это 6 коротких рейсов или 3 средних)
Жесткая дисциплина в этом, и в добавок может попасться старший бортпроводник, у которого «плохие дни» и он будет срываться на тебе или пассажиры, которые «адски злые, что им не хватило курицы и будет выход из самолета на улицу», -
жалуются бортпроводники (пунктуация и орфография сохранена)
Конечно, в таких условиях многие берут больничные листы, за которые, кстати, штрафуют
Недавно авиакомпания "Победа", столкнувшаяся с той же ситуацией, даже пообещала доплачивать по 30 тысяч рублей тем "героям", кто не уйдет на больничный. А те, кто брал листок нетрудоспособности в течение последних двух месяцев, получат еще по 20 тысяч рублей. Письмо начальства распространяют в пабликах гражданской авиации.
После нескольких публикаций в СМИ и массовых задержек рейсов "Аэрофлот" опроверг информацию о задержках рейсов
Но компанию решила проверить прокуратура - информация об этом появилась в паблике "Типичный бортпроводник". Сообщается, что "у гендиректора авиакомпании Сергея Александровского ведомство затребовало списки рейсов за последние три дня с причинами задержек, штатную численность бортпроводников, старших БП, КВС и вторых пилотов, а также фактическую численность. Кроме этого «Аэрофлот» должен будет предоставить акты, регламентирующие число кабинного экипажа на рейс, график работы бортпроводников за последний месяц, табель учета рабочего времени за июнь, графики и приказы отпусков. Вместе с этим перевозчику нужно будет показать прокуратуре приказы об оплате сверхурочной работы кабинному экипажу за 2023 и 2024 года".
Проверочные мероприятия будут проводится с 03.07.2024 с участием специалистов контрольно - надзорных органов.
"Ну, теперь прокуратура разберется где правда. И как так получилось, что даже летный директор на линии выходит…", - саркастически замечают в Телегам-канале SkyWay
Источник:
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