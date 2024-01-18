"Просто у мальчика руки из жо...": электрогитара чуть не убила подростка в Воронеже

Родительница ребёнка сообщила, что мальчику никто из администрации не помог, не вызвал скорую помощь. Ребёнку лишь помазали руки медицинским клеем и выставили на улицу, после чего репетиция продолжилась.

Родители сами отвезли школьника в травмопункт, где ребёнку диагностировали термические ожоги обеих рук, электротравму и ушибы, т.к. после удара током мальчик упал на пол.