"Просто у мальчика руки из жо...": электрогитара чуть не убила подростка в Воронеже

13-летний юноша пытался настроить инструмент, но что-то пошло не так.
Подросток пришёл на репетицию в студию музыки Mimi_Mi на Комиссаржевской улице. Гитара его друга фонила, звук был нечёткий, и мальчик решил настроить инструмент. Однако во время процесса ребёнка ударило током, да так, что подростка затрясло, он упал на пол и некоторое время не мог встать.
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Родительница ребёнка сообщила, что мальчику никто из администрации не помог, не вызвал скорую помощь. Ребёнку лишь помазали руки медицинским клеем и выставили на улицу, после чего репетиция продолжилась.
Родители сами отвезли школьника в травмопункт, где ребёнку диагностировали термические ожоги обеих рук, электротравму и ушибы, т.к. после удара током мальчик упал на пол.
В управлении СК по региону сообщили, что по данному делу проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Мать же пострадавшего мальчика намерена добиваться наказания работников студии, которые в такой ситуации проявили халатность. Как сообщают СМИ, женщине заявили, что в случившемся подросток виноват сам, т.к. у него "руки растут из ж..."Между тем, возможно, что причина ЧП- плохая проводка или неисправный инструмент, и может представлять опасность для других детей.
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице с сильными болями в спине и руках, слабостью.
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