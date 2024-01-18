FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8136 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Просто у мальчика руки из жо...": электрогитара чуть не убила подростка в Воронеже

"Просто у мальчика руки из жо...": электрогитара чуть не убила подростка в Воронеже

Автор:
18 января 2024 10:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Воронеж   музыкальная студия   прокурорская проверка   удар током   халатность   электрогитара   
1512
4
1

13-летний юноша пытался настроить инструмент, но что-то пошло не так.

Подросток пришёл на репетицию в студию музыки Mimi_Mi на Комиссаржевской улице. Гитара его друга фонила, звук был нечёткий, и мальчик решил настроить инструмент. Однако во время процесса ребёнка ударило током, да так, что подростка затрясло, он упал на пол и некоторое время не мог встать.


Родительница ребёнка сообщила, что мальчику никто из администрации не помог, не вызвал скорую помощь. Ребёнку лишь помазали руки медицинским клеем и выставили на улицу, после чего репетиция продолжилась.


Родители сами отвезли школьника в травмопункт, где ребёнку диагностировали термические ожоги обеих рук, электротравму и ушибы, т.к. после удара током мальчик упал на пол.


В управлении СК по региону сообщили, что по данному делу проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.


Мать же пострадавшего мальчика намерена добиваться наказания работников студии, которые в такой ситуации проявили халатность. Как сообщают СМИ, женщине заявили, что в случившемся подросток виноват сам, т.к. у него "руки растут из ж..."Между тем, возможно, что причина ЧП- плохая проводка или неисправный инструмент, и может представлять опасность для других детей.


Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице с сильными болями в спине и руках, слабостью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Видео   Воронеж   музыкальная студия   прокурорская проверка   удар током   халатность   электрогитара   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
774
бдятел 22 секунды назад
Если он после всего не станет Полом МакКатрни или, хотя бы, человеком-пауком - всё зря!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema 5 минут назад
Не музыкант,но техника явно неисправна,руки из жопы непричем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Юзер Скептик 9 минут назад
Какой то пиз*ешь. Гитара не питается от розетки. Она вообще не питается электричеством. Гитара (звукосниматель) сама создает микро напряжение и подает его на примочку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 16 минут назад
Видно же что он сразу за струны двух гитар схватился. Разность потенциалов какая-то что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
Дед Степан 20 минут назад
В резиновых перчатках надо играть. Тогда не ударит током
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Это он между двух гитар замкнулся чтоль? Почему второго не токнуло?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 36 минут назад
Олдскул поймет....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Я мыслю, следовательно, существую. Час назад
В электрогитаре напряжение - десятые доли вольта. Как его могло чем - то там ударить? Кто - то привирает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Кенни Маккормик Я мыслю, следовательно, существую. 5 минут назад
судя по всему у усилков пробило землю и "экран" оказался под напряжением, ну а дальше разность потенциалов и вуаля. сколько случаев когда вокалистов в дождь от микрофона током бьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост доброго юмора о буддистах
Пост доброго юмора о буддистах
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и...
Набирающие популярность в сообществах
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кино#интересное#история#собака#полиция#истории#подборка
#животные#автомобили#факты#Юмор#фильм#аварии#ДТП#инцидент#позитив#съемка
#Прикол#автомир#интересно#люди#Автовсячина#Китай#авто аварии#задержание#Ynews#забавно
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов "Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова "Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа В Москве фонтан убил током 20-летнего студента В Москве фонтан убил током 20-летнего студента

На что жалуетесь?

Вернуться