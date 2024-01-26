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В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом

В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом

Автор:
26 января 2024 10:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: American Ailrlines   США   авиа   задержка рейса   метеоризм   пассажиры   самолет   
2072
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Дядька создал в салоне судна такую атмосферу, что хоть святых вон выноси!

Рейс авиакомпании American Ailrlines из Финикса в Остин обернулся для пассажиров настоящим мучением из-за обильно пукающего мужчины. Как рассказал летевший этим рейсом, на входе в салон он заметил американца с недовольным лицом. Выяснилось, что дядька с кем-то сильно поссорился, остался недоволен конфликтом и, видимо, решил, что в таком случае должны страдать все.


Пассажир стал испускать зловонные газы, причём делал это намеренно.

«Это было неуместно, особенно потому, что это делал взрослый мужчина», — рассказывает очевидец.


Получив порцию обонятельного террора, люди, сидевшие в салоне, стали делать безобразнику замечания. В итоге разгорелся конфликт, утихомиривать который пришлось бортпроводникам. Поняв, что ситуация сама собой не разрешается, экипаж понял, что для всех будет лучше избавиться от пукающего дядьки. Самолёт, который уже катился по взлётно-посадочной полосе, остановили и развернули, а страдающего метеоризмом товарища попросили на выход.


"Мы все вздохнули с облегчением, когда его убрали. Я думаю, большинство людей были в напряжении по поводу того, что он мог сделать или сказать дальше. Поездка задержалась всего на 15-30 минут", - рассказывает один из пассажиров зловонного рейса.


В American Airlines инцидент не комментируют - видимо, это довольно рядовая история.

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Метки: American Ailrlines   США   авиа   задержка рейса   метеоризм   пассажиры   самолет   
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19  комментариев
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1k
Glassy Час назад
@Пассажир стал испускать зловонные газы, причём делал это намеренно.@ - автор поделай это намеренно на регулярной основе.

Понапишут херню всякую.
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91k
Доктор Джонс 5 минут назад
Раньше ели редьку с квасом, а потом пердели басом. А сейчас окорочка едим, не пердим, а так - шипим...
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17k
K7OO 22 минуты назад
Америкосы ведь обожают свои пердежные комедии. Ну так дышали бы ртом и ржали весь полет, какие проблемы?
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11k
Дядя Саша Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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70
Артём 39 минут назад
У нас как-то повеселее.
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2k
РАТНИК 50 минут назад
У пукающего дядьки явно украинские корни.
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23k
BiZ 53 минуты назад
"Мы все вздохнули с облегчением"
- двоякая фраза
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2k
Duke_kir 53 минуты назад
В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмомПосмотреть
В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом
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3k
Оксид Бетона Час назад
Да это вы ещё в ракете не нюхали!
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2
ColdLucky BingoYa Оксид Бетона 58 минут назад
в ракете во дворах обычно было насрано
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34k
Юрий Час назад
Дяденька решил создать душевную атмосферу....
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18k
banzai7 2 часа назад
Хорошо, что в самолёте курить запрещено. Одна искра и взрыв.
Плохо, что форточку открыть нельзя.
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17k
Поручик 2 часа назад
Это ж СКОЛЬКО нужно было напердеть, чтоб заполнить объëм немаленького салона мясолëта до "удушающей концентрации"?
Дядька, вероятно, неделю жрал горох, квашеную капусту и прочие "газогенераторы", удерживая все внутри себя перед полётом?
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