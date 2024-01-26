В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом

"Мы все вздохнули с облегчением, когда его убрали. Я думаю, большинство людей были в напряжении по поводу того, что он мог сделать или сказать дальше. Поездка задержалась всего на 15-30 минут", - рассказывает один из пассажиров зловонного рейса.

В American Airlines инцидент не комментируют - видимо, это довольно рядовая история.