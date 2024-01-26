В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом

Дядька создал в салоне судна такую атмосферу, что хоть святых вон выноси!
Рейс авиакомпании American Ailrlines из Финикса в Остин обернулся для пассажиров настоящим мучением из-за обильно пукающего мужчины. Как рассказал летевший этим рейсом, на входе в салон он заметил американца с недовольным лицом. Выяснилось, что дядька с кем-то сильно поссорился, остался недоволен конфликтом и, видимо, решил, что в таком случае должны страдать все.
Пассажир стал испускать зловонные газы, причём делал это намеренно.
«Это было неуместно, особенно потому, что это делал взрослый мужчина», — рассказывает очевидец.
Получив порцию обонятельного террора, люди, сидевшие в салоне, стали делать безобразнику замечания. В итоге разгорелся конфликт, утихомиривать который пришлось бортпроводникам. Поняв, что ситуация сама собой не разрешается, экипаж понял, что для всех будет лучше избавиться от пукающего дядьки. Самолёт, который уже катился по взлётно-посадочной полосе, остановили и развернули, а страдающего метеоризмом товарища попросили на выход.
"Мы все вздохнули с облегчением, когда его убрали. Я думаю, большинство людей были в напряжении по поводу того, что он мог сделать или сказать дальше. Поездка задержалась всего на 15-30 минут", - рассказывает один из пассажиров зловонного рейса.
В American Airlines инцидент не комментируют - видимо, это довольно рядовая история.
Источник:
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Понапишут херню всякую.
- двоякая фраза
Плохо, что форточку открыть нельзя.
Дядька, вероятно, неделю жрал горох, квашеную капусту и прочие "газогенераторы", удерживая все внутри себя перед полётом?