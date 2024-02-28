В Новосибирске - очередной скандал в клубе Nebar. Лишь в начале февраля заведение прогремело в соцсетях после видео, в котором бармен занялся сексом с пьяной посетительницей прямо на стойке. Прокуратура проводит проверку, однако, похоже, этим эпизодом с непристойностями дело не исчерпывается.





В соцсетях снова обсуждают Nebar. На этот раз - в свете странного видео. Одна из девушек ради бесплатного коктейля обнажила грудь. Её прелести так взбудоражили молодых людей, что парень не устоял перед соблазном и стал облизывать соблазнительные выпуклости. Выяснилось, что посетительница недавно стала матерью и кормит ребёнка грудью. Новоявленный поклонник тоже угостился молоком.



