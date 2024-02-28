Закон еще не принят, а его уже вовсю претворяют в жизнь.
В Новосибирске - очередной скандал в клубе Nebar. Лишь в начале февраля заведение прогремело в соцсетях после видео, в котором бармен занялся сексом с пьяной посетительницей прямо на стойке. Прокуратура проводит проверку, однако, похоже, этим эпизодом с непристойностями дело не исчерпывается.
В соцсетях снова обсуждают Nebar. На этот раз - в свете странного видео. Одна из девушек ради бесплатного коктейля обнажила грудь. Её прелести так взбудоражили молодых людей, что парень не устоял перед соблазном и стал облизывать соблазнительные выпуклости. Выяснилось, что посетительница недавно стала матерью и кормит ребёнка грудью. Новоявленный поклонник тоже угостился молоком.
18+!
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Если молодая кормящая мать ходит по клубам, кого она сможет воспитать - удивляются интернет-пользователи.
Директор клуба считает, что в её заведении всё пусть и на грани, но прилично.
"Nebar — это бренд с 15-летней историей. Такая концепция была всегда — дерзкая, скандальная, с вызовом. Лозунг «У нас можно все» каждый понимает по своему. Всегда были девчонки на барной стойке, всегда они немного оголялись. Люди развлекаются так, как им нравится, как они хотят, как умеют, — у каждого свои рамки приличия и границы дозволенного. Сильной грязи у нас никогда не было и нет, мы ее не приветствуем", - заявила Севиль Сулаева порталу NGS.
Скандальные видео, по её словам, - фейковые и сделаны конкурентами или кем-то еще. Насколько это правда, покажет проверка.
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Тот, кто будет запрещать мамочкам располагаться, например, в кафе и автобусах - получит штраф.
- Мы не приветствуем никакой грязи...
То есть прилюдное сношение на барной стойке - это норма?
Я не моралист, но это прям перебор. Хотите "огонька"? Пожалуйста! Только своей компанией, заранее оговоренной, и да, закройте окна и двери и не выкладывайте в сеть свои "геройства". Пусть ваши зпп останутся внутри компании)))