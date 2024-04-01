С 1 апреля авиакомпании начнут выплачивать пассажирам по 100 рублей за каждый час задержки рейса

С 1 апреля в РФ выросли штрафы для авиаперевозчиков, задерживающих рейс. Если раньше за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОТ (базовый МРОТ для штрафов составляет 100 руб), теперь нормы изменились. За час ожидания вместо полёта пассажиры получат 100 рублей.

Есть пара нюансов:

максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета; компенсация за потерянное время выплачивается не во всех случаях задержки. Если рейс откладывается по погодным условиям или по соображениям безопасности, пассажир заветные 100 рублей за час не получит. Основанием для выплаты компенсации является задержка полёта по вине авиакомпании.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию?

Пассажир в письменном виде должен направить претензию компании. Она её рассмотрит - и даст ответ.