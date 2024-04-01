С 1 апреля авиакомпании начнут выплачивать пассажирам по 100 рублей за каждый час задержки рейса

И это не первоапрельский розыгрыш.
С 1 апреля в РФ выросли штрафы для авиаперевозчиков, задерживающих рейс. Если раньше за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОТ (базовый МРОТ для штрафов составляет 100 руб), теперь нормы изменились. За час ожидания вместо полёта пассажиры получат 100 рублей.
Есть пара нюансов:
- максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета;
- компенсация за потерянное время выплачивается не во всех случаях задержки. Если рейс откладывается по погодным условиям или по соображениям безопасности, пассажир заветные 100 рублей за час не получит. Основанием для выплаты компенсации является задержка полёта по вине авиакомпании.
Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию?
Пассажир в письменном виде должен направить претензию компании. Она её рассмотрит - и даст ответ.
Главред портала "Авиа.ру" Роман Гусаров считает, что даже увеличенные выплаты за задержку рейса будут невостребованными у пассажиров. Во-первых, чаще всего вылет откладывается по погодным условиям, т.е. по причине, не попадающей под компенсацию. А во-вторых, сумма выплаты настолько скромная, что многие предпочтут не ввязываться в историю с её получением, тем более что для этого придётся писать заявление и ждать какое-то время решения авиакомпании. Вот если бы компенсация оформлялась проще - кликом в личном кабинете - пассажиры, возможно, и подумали бы.
Источник:
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Так намного убедительнее!