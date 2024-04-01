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С 1 апреля авиакомпании начнут выплачивать пассажирам по 100 рублей за каждый час задержки рейса

С 1 апреля авиакомпании начнут выплачивать пассажирам по 100 рублей за каждый час задержки рейса

Автор:
01 апреля 2024 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   авиа   авиаперевозчик   задержка рейса   закон   компенсация   штраф за задержку рейса   
1152
2

И это не первоапрельский розыгрыш.

С 1 апреля в РФ выросли штрафы для авиаперевозчиков, задерживающих рейс. Если раньше за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОТ (базовый МРОТ для штрафов составляет 100 руб), теперь нормы изменились. За час ожидания вместо полёта пассажиры получат 100 рублей.


Есть пара нюансов:

  1. максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета;
  2. компенсация за потерянное время выплачивается не во всех случаях задержки. Если рейс откладывается по погодным условиям или по соображениям безопасности, пассажир заветные 100 рублей за час не получит. Основанием для выплаты компенсации является задержка полёта по вине авиакомпании.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию?

Пассажир в письменном виде должен направить претензию компании. Она её рассмотрит - и даст ответ.


Главред портала "Авиа.ру" Роман Гусаров считает, что даже увеличенные выплаты за задержку рейса будут невостребованными у пассажиров. Во-первых, чаще всего вылет откладывается по погодным условиям, т.е. по причине, не попадающей под компенсацию. А во-вторых, сумма выплаты настолько скромная, что многие предпочтут не ввязываться в историю с её получением, тем более что для этого придётся писать заявление и ждать какое-то время решения авиакомпании. Вот если бы компенсация оформлялась проще - кликом в личном кабинете - пассажиры, возможно, и подумали бы.

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Метки: Ynews   авиа   авиаперевозчик   задержка рейса   закон   компенсация   штраф за задержку рейса   
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9  комментариев
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15k
Antique computer 2 часа назад
Сегодня уже третью первоапрельскую шутку читаю, которая заканчивается "и это не первоапрельский розыгрыш".

Так намного убедительнее!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
926
kan35 39 минут назад
Розыгрыш - это что-то смешное обычно, а это скорее печальная ирония.
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41k
Седой 44 минуты назад
Хотел сьязвить про цену воды и кофе в аэропортах, но таких умников оказалась полная лента...
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3k
Жирный бот Час назад
да уж, это очень поможет) как раз на бутылочку воды, за 3 часа задержки рейса и накапает)
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7k
Roman 2 часа назад
О, в шереметьево каждые четыре часа можно будет чашечку "американо" нахаляву выпить?!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1941 пост (1930 в горячем)

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