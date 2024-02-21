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Даже водички не дали: люди рассказали про питание на борту разных авиакомпаний

Даже водички не дали: люди рассказали про питание на борту разных авиакомпаний

Автор:
21 февраля 2024 11:24
Сообщество : Истории
Метки: аэрофлот   в самолете   еда в полете   еда в самолете   на борту   питание на борту   фото   
1942
15

Еда в самолёте раньше всегда была бесплатной. Сегодня цены на билеты выросли, а питание на борту не всегда включено. Люди поделились своим опытом и выбрали самые лучшие авиакомпании по еде.

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А еда каких авиалиний вам нравится больше всего?

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Метки: аэрофлот   в самолете   еда в полете   еда в самолете   на борту   питание на борту   фото   
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7  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Что-то даже на ностальгию пробило! Давно не летал.
А мне Сапсан нравится. Из того что знаю сейчас. Неплохое питание, которое можно заказать себе через приложение или непосредственно в пути. Даже предложат дорожный набор. Ну и места на уровне бизнеса в самолете.
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1k
Vladimir 3 минуты назад
Летел Вьетнамскими авиалинии. Эконом класс. Кормили ПО МЕНЮ! Вначале раздали всем такие маленькие книжки, меню, там на трех языках. Вьетнамский, английский и русский. Потом стюардессы ходили с тетрадкой и записывали какое место что выбрало. Лететь 10 часов. Кормили два раза плюс неограниченное количество раз вьетнамский доширак. Из напитков даже было баночное пиво. И это в экономе. Представляю что дают в бизнесе.
Летел камбоджийской авиакомпанией из Сием Риепа в Сиануквиль. Лететь всего 50 минут. Так вначале напитки разнесли, а потом чай, кофе и сэндвичи. Обратно этой же авиакомпанией. Все повторилось. Из Сием Риепа летел в Бангкок уже тайской авиакомпанией. Лететь около часа и тоже кормили. А из Бангкока в Москву летел родным Аэрофлотом. Лёту 10 часов. Прочувствовал разницу.
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38k
АнтонПолднев 17 минут назад
Несколько раз летал по работе Газпромавиа на КА-226. В целом очень доволен. Правда отсутствие кресел и жёсткие топчаны вместо них, немного подпортило общее ощущение восторга. Ну ещё шум (грохот) и тряска. Первый раз покормили у меня дома, когда прилетели на мой объект. Но кормёжка супер. Как сейчас помню был борщ со сметаной, курица только из духовки с запечёными овощами, карошка варёная с зеленью, квашеная капустка и солёные грибки. На десерт был самогон двойной перегонки, настоенный на чаге и вишнёвый компот. В общем все остались довольны.
До этого летал несколько раз на МИ-2, авиакомпании ДОСААФ. Комфорт конечно не такой, как на КА, но топчаны так же присутствовали. Один раз летел на месте второго пилота, а кабина уже была с остеклением внизу. С моей боязнью высоты, думал кони двину пока сядем. И к тому же за время полёта (от часа - до двух) вообще не кормили и даже напитков не предложили

На самолётах не пришлось полетать. Так что это не сравнение. Просто впечатления.
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Очень удивился, когда на рейсе Стамбул - Афины, длившемся всего 50 минут, очень неплохо покормили. Это Турецкие авиалинии. В то же время на рейсах на Кубу и Мексику (12 часов) можно с голоду сдохнуть. Несмотря на то, что кормили по 2 раза, но были очень маленькие и абсолютно несъедобные порции. Поэтому сейчас, если полет более 4 часов, всегда беру с собой еду в салон.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Я люблю летать Мэстными Авиалиниями!
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Спелая кукурузинка

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