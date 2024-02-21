Даже водички не дали: люди рассказали про питание на борту разных авиакомпаний

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Еда в самолёте раньше всегда была бесплатной. Сегодня цены на билеты выросли, а питание на борту не всегда включено. Люди поделились своим опытом и выбрали самые лучшие авиакомпании по еде.
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5. Без еды, особенно во время долгого перелёта, очень непросто, поэтому порой приходится докупать питание на борту
А еда каких авиалиний вам нравится больше всего?
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А мне Сапсан нравится. Из того что знаю сейчас. Неплохое питание, которое можно заказать себе через приложение или непосредственно в пути. Даже предложат дорожный набор. Ну и места на уровне бизнеса в самолете.
Мы как-то компанией ехали в переговорной. Думали действительно "подвести итоги", но закончилось банальной пьянкой. Благо и неплохой коньяк в меню есть.
Мне действительно очень нравится Сапсан. Я пару раз ездил экономом (с животными в бизнес нельзя, но первый раз я об этом узнал лишь при посадке). Там тоже весьма неплохо.
Летел камбоджийской авиакомпанией из Сием Риепа в Сиануквиль. Лететь всего 50 минут. Так вначале напитки разнесли, а потом чай, кофе и сэндвичи. Обратно этой же авиакомпанией. Все повторилось. Из Сием Риепа летел в Бангкок уже тайской авиакомпанией. Лететь около часа и тоже кормили. А из Бангкока в Москву летел родным Аэрофлотом. Лёту 10 часов. Прочувствовал разницу.
До этого летал несколько раз на МИ-2, авиакомпании ДОСААФ. Комфорт конечно не такой, как на КА, но топчаны так же присутствовали. Один раз летел на месте второго пилота, а кабина уже была с остеклением внизу. С моей боязнью высоты, думал кони двину пока сядем. И к тому же за время полёта (от часа - до двух) вообще не кормили и даже напитков не предложили
На самолётах не пришлось полетать. Так что это не сравнение. Просто впечатления.