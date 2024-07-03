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Девушки жгут: если бы бывший был магазином, то как бы он назывался

Девушки жгут: если бы бывший был магазином, то как бы он назывался

Автор:
03 июля 2024 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бывший   вирусный ролик   девушки жгут   забавно   комментарии   фото   
1809
8

В Сети любят снимать вирусные ролики не только блогеры. Например, магазин женских платьев из Казахстана хайпанул так, что собрал миллионы просмотров. И что же там такого в этом видео? Расскажем в посте.

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А как бы назывался магазин имени ваших бывших возлюбленных?

Источник:

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Метки: Прикол   бывший   вирусный ролик   девушки жгут   забавно   комментарии   фото   
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13  комментариев
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20k
GROMOZEKA 2 часа назад
В эту игру можно играть вдвоём.
Как вариант:
Мир шкур
Подстилочка
Тараканий рай
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9k
rutt 45 минут назад
В школе были интересны доски-соски, чуть старше грушедыньки, а сейчас жена строгая обзываться не разрешает
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
и открыли они сосисочную "Только сисоньки"
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323
Ден 2 часа назад
А в эту Игру можно играть вдвоём? Например- "магазин-брёвна.строим баню" или "электро инструмент-пилим и сверлим".
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1784 поста (1735 в горячем)

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