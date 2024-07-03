Девушки жгут: если бы бывший был магазином, то как бы он назывался

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В Сети любят снимать вирусные ролики не только блогеры. Например, магазин женских платьев из Казахстана хайпанул так, что собрал миллионы просмотров. И что же там такого в этом видео? Расскажем в посте.
1. Так как целевая аудитория магазина - женщины, авторы ролика задали вопрос: если бы ваш бывший был магазином, то как бы он назывался?
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3. По ответам понятно, что многие недовольны своим прошлым выбором - и осталось немало плохих воспоминаний
А как бы назывался магазин имени ваших бывших возлюбленных?
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