FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5882 поста • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Жительнице Техаса присудили $1,2 млрд по делу о порномести

Жительнице Техаса присудили $1,2 млрд по делу о порномести

Автор:
16 августа 2023 08:37
Сообщество : Истории
Метки: бывший   история   люди   месть   отношения   порно   фото   
1983
2

Её бывший парень после расставания заводил фейковые аккаунты от имени девушки в соцсетях и на порносайтах, выкладывал там её интимные фото и видео, а потом отправлял ссылки друзьям и родственникам

Присяжным потребовалось всего полчаса, чтобы разобрать дело и оштрафовать экс-бойфренда на $1,2 млрд — это на $200 млн больше, чем просили адвокаты. И хотя они понимают, что такая сумма вряд ли будет выплачена, прецедент должен восстановить репутацию пострадавшей и стать примером для других людей, которые захотят использовать порноместь для сведения личных счётов.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бывший   история   люди   месть   отношения   порно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth 2 часа назад
У них там не существует долговых тюрем.
И на органы должников не разбирают.
Сейчас быстренько объявит себя банкротом, имущества у него никакого нет.
Может и будет потом вывплачивать долларов по двести в месяц до конца жизни.
Девица на адвокатов всяко больше потратила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
ACU900 2 часа назад
Боюсь что этим не закончится. На ТВ канале ID discovery много таких историй когда девушка подает в суд на своего бывшего и выигрывает, а потом ее труп находят где-то в лесу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
RingoStar2 ACU900 Полчаса назад
тут другое недоумение - на $1,2 млрд - за увечья гораздо меньше присуждают, а тут писечки и сисечки, которые она и так сама до этого где-то выкладывала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453316



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Набирающие популярность в сообществах
Проституты из английской королевской семьи
Проституты из английской королевской семьи
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#авто аварии#животные#подборка#новости#Россия#кино#СССР
#автомобили#люди#аварии#Юмор#в мире#история#США#Москва#наука#ЧП
#автомир#интересное#ДТП#Прикол#Автовсячина#забавно#факты#истории#сарказм#природа
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти "Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека "Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека Американец позвонил бывшей девушке 815&nbsp;раз за&nbsp;два дня: теперь ему грозит 5&nbsp;лет тюрьмы Американец позвонил бывшей девушке 815 раз за два дня: теперь ему грозит 5 лет тюрьмы "Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..." "Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..." Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в&nbsp;нем $30 тысяч Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в нем $30 тысяч Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей

На что жалуетесь?

Вернуться