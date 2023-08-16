Жительнице Техаса присудили $1,2 млрд по делу о порномести

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Её бывший парень после расставания заводил фейковые аккаунты от имени девушки в соцсетях и на порносайтах, выкладывал там её интимные фото и видео, а потом отправлял ссылки друзьям и родственникам
Присяжным потребовалось всего полчаса, чтобы разобрать дело и оштрафовать экс-бойфренда на $1,2 млрд — это на $200 млн больше, чем просили адвокаты. И хотя они понимают, что такая сумма вряд ли будет выплачена, прецедент должен восстановить репутацию пострадавшей и стать примером для других людей, которые захотят использовать порноместь для сведения личных счётов.
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И на органы должников не разбирают.
Сейчас быстренько объявит себя банкротом, имущества у него никакого нет.
Может и будет потом вывплачивать долларов по двести в месяц до конца жизни.
Девица на адвокатов всяко больше потратила.
"У попа была собака,
Он ее любил,
Собака съела кусок мяса,
Он ее убил…!"