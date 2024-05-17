Когда спустя годы написал бывший

Когда отношения заканчиваются, очевидно, что люди продолжают жить свою жизнь дальше и строить новые связи. Но есть те, кто считает, что можно войти в одну реку несколько раз. Героини этого поста поделились разными сообщениями, которые им спустя годы, как снег на голову, присылали бывшие.