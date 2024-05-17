Когда спустя годы написал бывший

1981
15
Когда отношения заканчиваются, очевидно, что люди продолжают жить свою жизнь дальше и строить новые связи. Но есть те, кто считает, что можно войти в одну реку несколько раз. Героини этого поста поделились разными сообщениями, которые им спустя годы, как снег на голову, присылали бывшие.
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой
- 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили
- "Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями
- Дикая история вечно беременной спортсменки
- "Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками
Новости партнёров
реклама