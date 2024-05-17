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Когда спустя годы написал бывший

Когда спустя годы написал бывший

Автор:
17 мая 2024 15:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бывший   бывший написал   забавно   забавные бывшие   идиоты   истории   отношения   
1981
15

Когда отношения заканчиваются, очевидно, что люди продолжают жить свою жизнь дальше и строить новые связи. Но есть те, кто считает, что можно войти в одну реку несколько раз. Героини этого поста поделились разными сообщениями, которые им спустя годы, как снег на голову, присылали бывшие.

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Метки: Прикол   бывший   бывший написал   забавно   забавные бывшие   идиоты   истории   отношения   
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DuckTales Час назад
Зачем возвращаться к старым отношениям ?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1689 постов (1641 в горячем)

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