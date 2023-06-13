13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль

5380
14
Жадность - такая вот черта, которую даже деньги порой не исправят. Девушки из нашего поста поделились историями о бывших, которые вечно обвиняют всех вокруг в меркантильности.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
Вопрос "А чего же ты с ним жила" сразу все проясняет....
или уже забыли об этом?
Хорошо хоть из квартиры не выгнала, повезло - его собственная была.
Я не спорю, много скупых людей. Но это их выбор и образ жизни. Я не умею копить. Все покупки результат сиюминутного заработка. Купить огромный (кстати ненужный в итоге) 3Д телевизор в гостиную и месяц жить на пельменях? Я в деле! Потом правда оказывается, что маленький телевизор в спальне тоже неплох и смотреть можно его. А скупых часто путают с теми, у кого есть планы. Удивляюсь другу, который четко знает куда поедет в отпуск. Просто потому, что он откладывает 11 месяцев на него. Жена его часто ноет, что, дескать, не позволяет лишний раз сходить в ресторан. Но с радостью бежит собирать вещи в отпуск на море и потом хвастается фотографиями.