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13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль

13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль

Автор:
13 июня 2023 13:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   бывший   жадный муж   жадный мужчина   истории из жизни   мелочный мужчина   отношения   
5380
14

Жадность - такая вот черта, которую даже деньги порой не исправят. Девушки из нашего поста поделились историями о бывших, которые вечно обвиняют всех вокруг в меркантильности.

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Метки: Прикол   бывший   жадный муж   жадный мужчина   истории из жизни   мелочный мужчина   отношения   
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38  комментариев
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13k
Kostick 2 часа назад
про цветы) сеструхе муж на праздники только деньги дарит, и ни разу она не заказала цветы)) потомукак у тёток всегда только так - "твои деньги это наши, а вот мои, только мои") и если не кривить душой, то срезанные цветы - исключительно деньги в мусор. ладно вкусняшки, до выхода в переработанном виде, они обеспечивают организм энергией, необходимой для жизни.
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37k
Алексей 14 минут назад
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Алексей 14 минут назад
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37k
Алексей 14 минут назад
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6k
vasilykopkov 49 минут назад
От большинства этих высеров п*здежом попахивает конкретно.
Вопрос "А чего же ты с ним жила" сразу все проясняет....
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9k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Нда. Это точно: грубые времена, грубые нравы. романтизьма нет.
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136
Александр Час назад
Часто люди при разводе или ссоре опускаются до дележки и прочей низости, не из-за жадности, а от эмоций, обиды и безысходства. Наблюдал такое много раз, сам чуть не опускался до такого.
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14k
KotSkripaley Час назад
Не читал, но осуждаю...
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10k
Juli Час назад
бывший после развода забрал роутер и плитку за 400 рублей. Хотя жили в моей квартире и он год вообще не работал.
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1k
SmartCat101 Час назад
почему жалуемся? мужа то вы сами себе выбирали !!!

или уже забыли об этом?
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23k
SolomonA Час назад
А что все эти страдалицы дарили этим самым жадным мужчинам? П.и.с.е.ч.к.у? Вот и получили х.у.й в итоге...
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6k
Vladimir Час назад
По мнению женщин, жадный муж тот, который мог купить, но не стал. Откуда знает, что мужик мог? Она так решила.
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Обеспеченный и занял денег? Зачем дала? П_и_з_д_ё_ж короче.
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
12. Если дед настолько жадный, почему она прожила с ним всю жизнь?
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5k
Тамара 2 часа назад
У коллеги- мужчины сожительница всю мебель из хаты вывезла и технику. Хотя всё оплачивал мужчина.
Хорошо хоть из квартиры не выгнала, повезло - его собственная была.
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1k
ChePaev 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Antique computer 2 часа назад
Сборник выдуманных историй.
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53k
dima423 2 часа назад
Даже не верится что такие бывают))
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9k
SSD 2 часа назад
Хуже жадного "бывшего", может быть шлюха - "бывшая"...
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
На самом деле многое выдумка, мне так кажется. Пока жили всё устраивало? Или глаза открылись в определенный момент?) Глупости же.
Я не спорю, много скупых людей. Но это их выбор и образ жизни. Я не умею копить. Все покупки результат сиюминутного заработка. Купить огромный (кстати ненужный в итоге) 3Д телевизор в гостиную и месяц жить на пельменях? Я в деле! Потом правда оказывается, что маленький телевизор в спальне тоже неплох и смотреть можно его. А скупых часто путают с теми, у кого есть планы. Удивляюсь другу, который четко знает куда поедет в отпуск. Просто потому, что он откладывает 11 месяцев на него. Жена его часто ноет, что, дескать, не позволяет лишний раз сходить в ресторан. Но с радостью бежит собирать вещи в отпуск на море и потом хвастается фотографиями.
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