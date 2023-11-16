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13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо

13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо

Автор:
16 ноября 2023 11:14
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   брак   бывший   бывший муж   истории   отношения   развод   
2827
14

Порой браки распадаются. И героини нашего поста знают об этом на собственном опыте. Сначала им казалось, что случился конец света и жизнь закончилась, но, как оказалось, впереди ждало только хорошее.

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Метки: Прикол   брак   бывший   бывший муж   истории   отношения   развод   
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21  комментарий
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36k
Андрей Иванов Час назад
Про мужиков не пишут так, потому что любой мужик после развода живёт счастливо
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5k
Дмитрий ! 7 минут назад
С первого дня! Ещё замуж вышла! Явно дура!
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2k
Alexander Gorn 10 минут назад
Интересно, что про них могли бы рассказать их бывшие мужья? Что-то подсказывает, что картина могла стать далеко не такой однозначной, когда она такая вся в белом, а экс-муж - аццкий сотона во плоти. По моим наблюдениям, бабы вообще никогда не признают своей вины в чём бы то ни было.
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2k
Александр Полчаса назад
пережив 1 развод и 1 гражданский брак, в свой 41 годик скажу так: теперь я счастлив)
а так на кого нарвешься в отношениях. есть благополучные отношения, есть финансовые, есть временные, есть плохие и т.д. отношения между мужчиной и женщиной. я для себя получил опыт в отношениях, и сейчас меня так уже не обманешь как 20 и 15 лет назад))
а большинство этих женщин из поста, жду их высказывания в другой подборке: почему они никому теперь не нужны из нормальных мужиков)
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8k
Потапыч Полчаса назад
У меня дедушка забавный был. Бывало молча зайдет в комнату, направит на тебя вытянутую руку с вытянутым указательным пальцем (типа пистолет) и как перданет, что аж окна вибрировали! Я смеялся всегда, бабушка ругалась))
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2k
DHC 43 минуты назад
Тёткам много не надо, чтобы найти причину к разводу.
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16k
Kostick 44 минуты назад
прост не надо строить никаких иллюзий, что можно будет человека прогнуть под себя.. люди не меняются, да, некие шероховатости, острые углы могут притираться (обоюдно, разумеется). но быть всем одинаковыми, абсолютно идеальными шариками - невозможно. при понимании этого, может получиться семья. а бежать от малейших проблем, да начинать притираться к другому(ой) - так тоже не может продолжаться бесконечно. а для сабжевых упоротых "счастливых разведёнок" - сайт росстата, с численностью населения по возрасту. после 40 годиков дядьки стремительно теряют популяцию. за минусом женатых, алкашей-нариков, в лучшем случае 1 к 3 получится, м/ж)
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33k
БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
Да х.у.й там.Эрэспэшки начинают искать нового лоха,рассказывая от том,каким мудаком был предыущий.Что в 99 процентах голимый пи.з.дёж.Кукурузина не льсти себе.Сколько котов уже у тебя?
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Вот тут причина ВООБЩЕ не в деньгах, а в том что просто муж чмошник)
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Да излишне ревнивые мужики это пистец епанутизм... Но блин ну ей же не 43, а 23...че за паника раньше времени) Скорее всего скоро познакомится с нормальным (не ревнивым), женится и детей заведет)
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36
wakeup.90 dima423 23 минуты назад
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Надеюсь, что выйдет замуж, а не женится. Иначе маме совсем поплохеет :))
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57k
dima423 2 часа назад
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А в чем проблема выписать бывшего мужа по суду, если он не собственник квартиры... делов то, 1 заявление и максимум месяц ожидания)
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Не уверен, что во всех бедах виноват только мужчина. Нагнетают конечно не слабо.
В разводе нет ничего плохого. За что держаться, если брак разваливается? Все эти сказки про последний шанс, про стерпится- слюбится и прочее ведь просто бред. Иногда люди просто не способны ужиться. И чем раньше понять это, тем больше шансов создать нормальную семью.
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57k
dima423 2 часа назад
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Что значит "отдать мат капитал"? Он вообще то не ее... А ипотеку берут семьей так и так... а она думала он один ее берет, а она не при делах?
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... про счастье - это ты наверное загнул!
Просто они дуры и вышли замуж за [мат].
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