13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо

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Порой браки распадаются. И героини нашего поста знают об этом на собственном опыте. Сначала им казалось, что случился конец света и жизнь закончилась, но, как оказалось, впереди ждало только хорошее.
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а так на кого нарвешься в отношениях. есть благополучные отношения, есть финансовые, есть временные, есть плохие и т.д. отношения между мужчиной и женщиной. я для себя получил опыт в отношениях, и сейчас меня так уже не обманешь как 20 и 15 лет назад))
а большинство этих женщин из поста, жду их высказывания в другой подборке: почему они никому теперь не нужны из нормальных мужиков)
В разводе нет ничего плохого. За что держаться, если брак разваливается? Все эти сказки про последний шанс, про стерпится- слюбится и прочее ведь просто бред. Иногда люди просто не способны ужиться. И чем раньше понять это, тем больше шансов создать нормальную семью.
Просто они дуры и вышли замуж за [мат].