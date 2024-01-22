"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

2575
14
После расставания некоторые продолжают поддерживать отношения, другие - категорически против любых переписок. Но и тем, и другим, порой приходят странные послания, от которых и грустно, и смешно.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 СМС-переписок с забавным финалом
- 15 жизненных СМС-приколов обо всем
- Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом
- СМС-переписки с неожиданным окончанием
- Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Новости партнёров
реклама