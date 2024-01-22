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"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

Автор:
22 января 2024 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бывшая   бывший   написал бывший   переписки   смс   сообщения   
2575
14

После расставания некоторые продолжают поддерживать отношения, другие - категорически против любых переписок. Но и тем, и другим, порой приходят странные послания, от которых и грустно, и смешно.

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Метки: Прикол   бывшая   бывший   написал бывший   переписки   смс   сообщения   
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3  комментария
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57
Liberman 8 минут назад
Да там почти все что написано, из разряда: писать бывшей/бывшему по пьяни.
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Вячеслав Минуту назад
Странные люди. Ну растились ну и все. Зачем друг другу пошлости писать?
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29k
AzuveR 4 минуты назад
Все люди разные. Каждый переносит разрыв отношений по своему. У кого то башню сносит,а кому то по уй.
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