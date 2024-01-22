"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

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15 СМС-переписок с забавным финалом

СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха

Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей

СМС-переписки с неожиданным окончанием

СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас