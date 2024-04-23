"Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах

2779
14
Не всегда люди ведут себя адекватно в отношениях. Иногда партнёры изменяют друг другу. Но всё тайное рано или поздно становится явным, поэтому скрыть неверность удаётся не всем. В этом посте женщины рассказали, как случайно обнаружили, что их возлюбленные не такие уж и хорошие люди.
×
А вы когда-нибудь узнавали случайно, что вам изменили?
Источник:
Еще крутые истории!
- "Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа
- "Вдруг там очень маленький": девушки рассказали, что их больше всего пугает во время интима
- "Не гуляешь с ребёнком - плохая мать": женщины рассказали об осуждении
- Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились
- Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье
Новости партнёров
реклама