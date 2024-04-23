"Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах

Не всегда люди ведут себя адекватно в отношениях. Иногда партнёры изменяют друг другу. Но всё тайное рано или поздно становится явным, поэтому скрыть неверность удаётся не всем. В этом посте женщины рассказали, как случайно обнаружили, что их возлюбленные не такие уж и хорошие люди.