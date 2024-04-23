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"Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах

"Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах

Автор:
23 апреля 2024 16:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   бывший   измена   интересно   истории   отношения   фото   
2779
14

Не всегда люди ведут себя адекватно в отношениях. Иногда партнёры изменяют друг другу. Но всё тайное рано или поздно становится явным, поэтому скрыть неверность удаётся не всем. В этом посте женщины рассказали, как случайно обнаружили, что их возлюбленные не такие уж и хорошие люди.

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А вы когда-нибудь узнавали случайно, что вам изменили?

Источник:

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Метки: брак   бывший   измена   интересно   истории   отношения   фото   
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9  комментариев
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Голос Вселенной 2 часа назад
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Сергей 44 минуты назад
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2k
SoulSeeker 44 минуты назад
Господи, что у людей в жизни происходит...Особенно забавная история с той дамой с работой которая "на 20 лет старше". Т.е. это взрослая тётя вынуждена ради секса прятаться в кладовке - Боже, на какой же помойке она себя нашла? Ну должно же у людей быть какое-то, не знаю, достоинство, уже не девочка по подсобкам прятаться ради перепихона. Но как всех послушаешь, так все себя "не на помойке нашли, все такие свободные/независимые", а как по делам - ни самоуважение, ни гордости...Тьфу(
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methos2 46 минут назад
Ощущаю себя тем самым горцем из фильма - "Какая интересная у людей жизнь...."
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14k
Minos Час назад
Может муж просто узнал, чьим ребенком она беременна на самом деле?
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541
DuckTales 2 часа назад
Вот поэтому нафиг отношения...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1634 поста (1586 в горячем)

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