20+ идей, вдохновлённых простыми повседневными объектами

Фелипе де Кастро, архитектор и художник из Рио-де-Жанейро, умеет превращать обыденные предметы в фантастические элементы дизайна зданий. Он создаёт конструкции, вдохновлённые такими объектами, как маски, микрофоны и сэндвичи, и таким образом создаёт госпитали, отели и уникальные здания.

Любовь Фелипе к рисованию началась в детстве, и он всегда умел видеть удивительные возможности в обыденных вещах. Его работы бросают вызов традиционной архитектуре, показывая, что креативность может исходить из всего, что нас окружает.

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