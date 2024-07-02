20+ идей, вдохновлённых простыми повседневными объектами

FISHKINET
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на... Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий, потерянных во времени Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий,... Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм Макгрегор прокомментировал арест счетов Хабиба в России Макгрегор прокомментировал арест счетов Хабиба в России Подборка фотографий из прошлого Подборка фотографий из прошлого Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время... Наказание за неправильную парковку в Китае Наказание за неправильную парковку в Китае Как снимали фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди": кадры со съемок и факты Как снимали фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон... Жизнь без вранья. Алексей Макарович Смирнов Жизнь без вранья. Алексей Макарович Смирнов Какая погода, такие и забавы Какая погода, такие и забавы Зацеперы после алых парусов Зацеперы после алых парусов Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку Одна из причин, по которой мужчины ходят в качалку В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы Первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные... Первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные...
20+ идей, вдохновлённых простыми повседневными объектами

20+ идей, вдохновлённых простыми повседневными объектами

Автор:
02 июля 2024 23:10
Метки: архитектура   идеи   
1260
21
Фелипе де Кастро, архитектор и художник из Рио-де-Жанейро, умеет превращать обыденные предметы в фантастические элементы дизайна зданий. Он создаёт конструкции, вдохновлённые такими объектами, как маски, микрофоны и сэндвичи, и таким образом создаёт госпитали, отели и уникальные здания.
Любовь Фелипе к рисованию началась в детстве, и он всегда умел видеть удивительные возможности в обыденных вещах. Его работы бросают вызов традиционной архитектуре, показывая, что креативность может исходить из всего, что нас окружает.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: архитектура   идеи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Света 2 часа назад
Если бы хоть одно реально постренное здание было показано... А так... художников фантазёров много, только кто из них построил свои фантазии? Так что художник тут лишь РИСУЕТ, а не "создаёт конструкции". Автор погорячился, мягко говоря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9
Evgeny Bondarev Час назад
сова на глобус...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 2 часа назад
Ну, какбэ, да... Суть передана верно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 623 поста (623 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121583



Другие посты автора
Популярное
В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента
В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#позитив#полиция#Россия#Ynews#истории#съемка
#в мире#животные#Китай#история#новости#интересное#факты#собака#кошка#Спорт
#люди#Юмор#дети#фильм#кино#Москва#конфликт#улыбнуло#кот#задержание
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Самые невероятные дома на деревьях Самые невероятные дома на деревьях Маленькие архитектурные шедевры Маленькие архитектурные шедевры Архитектура, прекрасная в своем уродстве Архитектура, прекрасная в своем уродстве На Мальдивах появится плавучий город На Мальдивах появится плавучий город "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

На что жалуетесь?

Вернуться