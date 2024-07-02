20+ идей, вдохновлённых простыми повседневными объектами

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Фелипе де Кастро, архитектор и художник из Рио-де-Жанейро, умеет превращать обыденные предметы в фантастические элементы дизайна зданий. Он создаёт конструкции, вдохновлённые такими объектами, как маски, микрофоны и сэндвичи, и таким образом создаёт госпитали, отели и уникальные здания.
Любовь Фелипе к рисованию началась в детстве, и он всегда умел видеть удивительные возможности в обыденных вещах. Его работы бросают вызов традиционной архитектуре, показывая, что креативность может исходить из всего, что нас окружает.
Любовь Фелипе к рисованию началась в детстве, и он всегда умел видеть удивительные возможности в обыденных вещах. Его работы бросают вызов традиционной архитектуре, показывая, что креативность может исходить из всего, что нас окружает.
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Метки: архитектура идеи
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