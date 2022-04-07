Самые невероятные дома на деревьях

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Когда-то дома на деревьях были местами для детских игр. Но взрослым мальчикам тоже нравятся подобные развлечения! Поэтому во всех уголках мира появляются дома на деревьях, которые можно справедливо назвать настоящими шедеврами архитектуры. Вот, посмотрите!
Этот удивительно большой домик на дереве в Остине, штат Техас, называется «Гнездо». Его площадь - 56 квадратных метров. Он был построен Уиллом Бейлхарцем и его фирмой Artistree. Брейлхарц рассказывает что использование старых вещей и биомимикрия были важной частью дизайна — «от полов в спальнях до керамических кувшинов, используемых для питья, все здесь сделано из предметов и мтериалов, обретших вторую жизнь. Джодидио сообщает, что для вьющихся растений была установленаширокая металлическая сетка, которая, как надеются архитекторы, со временем создаст живой зеленый навес.
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Построенные из сланца и дерева и поддерживаемые сваями, узкие Змеиные дома (на фото) предназначены для «тихого появления» из деревьев северной Португалии. «Змеиные дома, несомненно, напоминают о детстве и его мечтах», — говорят представители лиссабонской дизайнерской фирмы Rebelo de Andrade, которая создала этот проект. В доме есть кондиционер, Wi-Fi и достаточное жилое пространство.
Это причудливое жилище под названием Пинья расположено среди верхушек деревьев Мальборгетто на северо-востоке Италии. Архитектор Клаудио Бельтраме спроектировал структуру, которая будет "воплощать лес и имитировать вид сосновой шишки". Ведь Пинья - "сосновая шишка" на итальянском языке. Что внутри? Гостиная с грубо сколоченным деревянным диваном выходит на небольшую кухню и ванную комнату. Лестница ведет оттуда в спальню на верхнем уровне. Двуспальная кровать находится под круглым световым люком на самом верху домика на дереве.
Взгляните на дом на дереве Эквилибриум, который расположен в Вудсайде, штат Калифорния, и построен из калифорнийского красного дерева. В нем есть спальный чердак и горка, чтобы быстро спуститься вниз. Внутри дом светлый и привлекательный, с большими застекленными поверхностями, включая входную дверь. Треугольная опорная рама позволяет зданию казаться парящим между деревьями.
Дом на роскошном пляжном курорте в Сиуатанехо, Мексика, Плайя-Вива, был спроектирован фирмой Artistree. Он построен из связок бамбука и открыт с обоих концов. Внутри есть кровать размера кингсайз и гамак с видом на океан. Необычная трубчатая конструкция этого дома на деревьях делает его идеальным местом для проживания на берегу моря со всеми удобствами эко-курорта. Вода нагревается за счет солнечной энергии и по возможности используется повторно.
Расположенное среди сосен Гьерстада на юге Норвегии, «Гнездо кукушки» - прочное, просторное и удобное» и больше похоже на гостиничный номер. Современные удобства включают газовую плиту, электричество на солнечной энергии и дровяную печь. Он находится в красивом естественном окружении, где настоящие суровые условия природы немного ближе, чем они могли бы быть в более «нормальном» здании».
Комплекс Коко представляет собой группу из пяти стручкообразных домов в джунглях Коста-Риты. Центр каждой из капсул, ориентированных на лучшие виды, — это кровать, за исключением самой большой конструкции, в которой расположены общая кухня и столовая. Каждая капсула соединена деревянными пешеходными мостиками, предназначенными для просмотра буйной окружающей растительности и океана.
Изогнутый арочный дом в лесу Курико в центральной части Чили, Ла Инвернада, больше похож на платформу на деревьях, чем на дом. На первом этаже дровяная печь обогревает гостиную и мини-кухню. Также на самом нижнем уровне есть ванная комната и небольшая спальня, которая выходит в лес. Выход - через стеклянные двери на внешнюю террасу, окружающую старое дерево. Зоны отдыха с подушками расположены на меньших втором и третьем уровнях внутри здания. Ла Инвернада — замечательный пример архитектурной современности в автономном режиме на лоне природы. Жители одновременно открыты для света леса, но при этом защищены разработанной компьютером фрезерованной оболочкой из дерева и поликарбоната.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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