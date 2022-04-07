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Самые невероятные дома на деревьях

Самые невероятные дома на деревьях (9 фото)

Автор:
07 апреля 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектура   богатая фантазия   дизайн   дома на деревьях   идеи   интересно   красота   руки из плеч   стиль   
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Когда-то дома на деревьях были местами для детских игр. Но взрослым мальчикам тоже нравятся подобные развлечения! Поэтому во всех уголках мира появляются дома на деревьях, которые можно справедливо назвать настоящими шедеврами архитектуры. Вот, посмотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   богатая фантазия   дизайн   дома на деревьях   идеи   интересно   красота   руки из плеч   стиль   
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