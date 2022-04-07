Самые невероятные дома на деревьях

Изогнутый арочный дом в лесу Курико в центральной части Чили, Ла Инвернада, больше похож на платформу на деревьях, чем на дом. На первом этаже дровяная печь обогревает гостиную и мини-кухню. Также на самом нижнем уровне есть ванная комната и небольшая спальня, которая выходит в лес. Выход - через стеклянные двери на внешнюю террасу, окружающую старое дерево. Зоны отдыха с подушками расположены на меньших втором и третьем уровнях внутри здания. Ла Инвернада — замечательный пример архитектурной современности в автономном режиме на лоне природы. Жители одновременно открыты для света леса, но при этом защищены разработанной компьютером фрезерованной оболочкой из дерева и поликарбоната.