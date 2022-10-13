FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1407 постов • 579 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Архитектура, прекрасная в своем уродстве

Архитектура, прекрасная в своем уродстве

Автор:
13 октября 2022 16:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектура   дизайн   забавно   идеи   не удалось   непонятно   смешно   стиль   
450
31
Коллекционеры архитектурных фото делятся на две категории. Некоторые люди любят фотографировать красивые элегантные дома, всемирно признанные архитектурные шедевры. А другие, наоборот, собирают коллекции снимков странных, некрасивых и откровенно уродливых домов, чтобы выложить фото в интернете и дать обитателям сети возможность посмеяться. У создававших эти здания архитекторов фантазия явно улетела куда-то не туда!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: архитектура   дизайн   забавно   идеи   не удалось   непонятно   смешно   стиль   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44
Иван Смирнов 2 часа назад
Как по мне так многие дома очень хороши!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 лучших фильмов Станислава Говорухина
10 лучших фильмов Станислава Говорухина
Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+
Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+
Набирающие популярность в сообществах
Рыбаки поймали "сельдяного короля" - предвестника конца света
Рыбаки поймали "сельдяного короля" - предвестника конца света
Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки
Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#США#Реакция#роль#кино#удивительно#Украина#Приколы
#Юмор#факты#картинки#Разное#интересное#дети#люди#Ynews#актеры#фотографии
#Прикол#животные#позитив#подборка#история#забавно#СССР#фильм#красота#Спорт
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Дизайн, который не удался Дизайн, который не удался Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало Маленькие архитектурные шедевры Маленькие архитектурные шедевры 20+ дизайнерских ляпов всех времен 20+ дизайнерских ляпов всех времен "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

На что жалуетесь?

Вернуться