Архитектура, прекрасная в своем уродстве

Коллекционеры архитектурных фото делятся на две категории. Некоторые люди любят фотографировать красивые элегантные дома, всемирно признанные архитектурные шедевры. А другие, наоборот, собирают коллекции снимков странных, некрасивых и откровенно уродливых домов, чтобы выложить фото в интернете и дать обитателям сети возможность посмеяться. У создававших эти здания архитекторов фантазия явно улетела куда-то не туда!

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Домик мясника 0 Источник:

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А здесь явно живет авиадиспетчер на пенсии 0 Источник:

Врешь, не возьмешь! 0 Источник:

Кен и Барби живы 0 Источник:

Снаружи ничто не предвещало цыганского гламура 0 Источник:

Минималисты 0 Источник:

Кирпичи 0 Источник:

Дредноут 0 Источник:

Замок морского царя вынесло на берег 0 Источник:

Когда прадедушка - князь 0 Источник:

Это здание в Стамбуле называется "Венеция". А надо бы - "Вавилонская башня" 0 Источник:

Лев отвернулся в печали 0 Источник:

Кажется, у вас окно сейчас выпадет 0 Источник:

Дом,на который случайно наступил великан 0 Источник:

Без затей 0 Источник:

Эк меня, братцы, скрутило! 0 Источник:

Когда мама-архитектор разрешила пятилетнему сыну придумать дизайн за нее 0 Источник:

Нет, эта башня в Цюрихе не заброшена... как ни странно 0 Источник:

Церковь в По, Франция, явно строили дьяволопоклонники 0 Источник:

На семи сквозняках 0 Источник:

Идеальный дом для поклонников строгого режима 0 Источник:

Главное - маскировка! 0 Источник:

Дача в венгерской провинции. Своеобразные представления об отдыхе 0 Источник:

Вы хочете окон? Их есть у меня! 0 Источник:

Нестандартные формы 0 Источник:

Апофеоз панелек в Осло 0 Источник:

Хочу в салун! 0 Источник:

Летающая тарелка 0 Источник:

Фрейда на вас нет! 0 Источник: