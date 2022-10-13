Архитектура, прекрасная в своем уродстве

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Коллекционеры архитектурных фото делятся на две категории. Некоторые люди любят фотографировать красивые элегантные дома, всемирно признанные архитектурные шедевры. А другие, наоборот, собирают коллекции снимков странных, некрасивых и откровенно уродливых домов, чтобы выложить фото в интернете и дать обитателям сети возможность посмеяться. У создававших эти здания архитекторов фантазия явно улетела куда-то не туда!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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