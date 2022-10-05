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"Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

"Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

Автор:
05 октября 2022 09:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектура   дизайн   достопримечательность   жилой район   идеи   интересно   необычно   стиль   
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Het Brekkense Wiel, что в переводе с голландского означает «Сломанное колесо», - это уникальный прибрежный жилой район и туристическая достопримечательность в Нидерландах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   достопримечательность   жилой район   идеи   интересно   необычно   стиль   
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5  комментариев
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23k
Егор 2 часа назад
Почему-то ассоциация возникла: лягушки на болоте.
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409
Rolly 2 часа назад
350 тысяч, по меркам Европы, совсем не дорого.
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3k
glazz_19 2 часа назад
Уникальный пример "заботы" об окружающей среде, которой так любят кичиться в Европе
Ну если конечно не предположить, что данные островки на водной глади образовались спонтанно, а люди всего лишь их облагородили
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