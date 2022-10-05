"Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

Расположенный между Фризскими озерами и Эйсселмером, самым большим озером в Нидерландах, Het Brekkense Wiel представляет собой пригород, состоящий из жилых строений на небольших участках земли, напоминающих сломанные колеса и окруженных водой. Каждое здание состоит из нескольких домов, в каждый из которых можно добраться как на автомобиле, так и на лодке, что делает это место очень популярным среди любителей водных видов спорта. Из-за своей уникальной планировки и впечатляющего дизайна, особенно если смотреть сверху, Het Brekkense Wiel считается примером гениального городского планирования в прибрежной зоне.