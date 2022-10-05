"Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии

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Het Brekkense Wiel, что в переводе с голландского означает «Сломанное колесо», - это уникальный прибрежный жилой район и туристическая достопримечательность в Нидерландах.
Расположенный между Фризскими озерами и Эйсселмером, самым большим озером в Нидерландах, Het Brekkense Wiel представляет собой пригород, состоящий из жилых строений на небольших участках земли, напоминающих сломанные колеса и окруженных водой. Каждое здание состоит из нескольких домов, в каждый из которых можно добраться как на автомобиле, так и на лодке, что делает это место очень популярным среди любителей водных видов спорта. Из-за своей уникальной планировки и впечатляющего дизайна, особенно если смотреть сверху, Het Brekkense Wiel считается примером гениального городского планирования в прибрежной зоне.
Расположенный недалеко от города Леммер, который сам по себе является одним из лучших мест для занятий водными видами спорта в Нидерландах, Het Brekkense Wiel является одним из самых популярных прибрежных жилых комплексов в этом районе. Он занимает площадь около 11 гектаров и состоит из 230 домов.
Het Brekkense Wiel специально строился таким образом, чтобы каждый житель имел прямой доступ к воде, а также по крайней мере одно парковочное место для машины. Это одна из причин, по которой этот комплекс очень популярен на рынке недвижимости: на момент написания этой статьи дома здесь продавались по цене более 350 000 евро.
Проект Brekkense Wiel был завершен в 1992 году и быстро стал популярным как среди местных жителей, так и среди туристов, которые массово стекаются сюда в летние месяцы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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