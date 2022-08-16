FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1375 постов • 577 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Маленькие архитектурные шедевры

Маленькие архитектурные шедевры

Автор:
16 августа 2022 17:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитекторы   архитектура   дизайн   идеи   продуманность   проекты   стиль   умная работа   
5898
31
На каждом из этих объектов архитекторы превзошли сами себя и создали нечто настолько продуманное, что это в полной мере заслуживает звания «архитектуры, дружественной к миру».
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: архитекторы   архитектура   дизайн   идеи   продуманность   проекты   стиль   умная работа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
livaneth 6 часов назад
Либо скамейки, чтоб на них можно было сидеть. Либо для бомжей. Сразу всем не угодишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица 2 часа назад
Про игровые площадки для детей-колясочников - тема. Вот такими они должны быть, а не то убожество, которое на деньги фонда Водяновой воткнули в Скольниках, еще и табличку гордо повесили - инклюзивная мол площадка((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Jazztreb 3 часа назад
Пост классный, мне понравился
)
Только много ошибок, хоть текста совсем немного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Bro of Mercy 4 часа назад
Некоторые вещи можно было бы взять на вооружение, а кое что и даром не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
scorpio1965 5 часов назад
сосед-алкоголик такую хню городил в подъезде

натаскал "мебели" со свалок

з*а*е*б*а*л*и*с*ь после этого тараканов выводить

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bill 5 часов назад
В Питерском метро тоже никто не упадет на релься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 6 часов назад
Надо такие во дворах поставить. Днем одни посидят, вечером другие....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
АБЕЗЬЯН 6 часов назад
Ни одной фотки из России...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 6 часов назад
даешь скамейки-столики в каждый двор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 6 часов назад
Странно, скамейка на Западе и без шипов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74046



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советский квас: как его делали
Советский квас: как его делали
35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»
35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»
Набирающие популярность в сообществах
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью
15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#аварии#история#подборка#забавно#автомир#Еда#сарказм#авария дня
#Юмор#интересно#дтп#в мире#автомобили#Прошлое#познавательно#картинки#Россия#кино
#животные#факты#авто аварии#интересное#позитив#улыбнуло#природа#новости#маразм#люди
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Эти дизайнеры - чертовы гении! Эти дизайнеры - чертовы гении! Самые невероятные дома на деревьях Самые невероятные дома на деревьях Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2 Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2 На Филиппинах построят эко-здания в форме кораллов На Филиппинах построят эко-здания в форме кораллов Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева

На что жалуетесь?

Вернуться