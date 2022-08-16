Маленькие архитектурные шедевры

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На каждом из этих объектов архитекторы превзошли сами себя и создали нечто настолько продуманное, что это в полной мере заслуживает звания «архитектуры, дружественной к миру».
Эстакада для животных на Трансканадском шоссе сократила число столкновений диких животных с транспортными средствами более чем на 80%
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В Норвегии можно оставить пустые банки и бутылки в специальных ячейках снаружи урны, чтобы их сдали бездомные. Теперь им не надо рыться в урнах
Туннели для черепах в Японии защищают черепах, пересекающих железнодорожные пути, и спасают поезда от схода с рельсов из-за черепах
В 2019 году в Старом городе Иерусалима добавили 4 км дороги для людей в инвалидных колясках
Его питьевой фонтанчик позволяет наполнить бутылку и слить лишнюю воду для проходящих мимо собак.
Модскул - Музей дизайна, победитель в конкурсной номинации «Лучшая архитектура-2020», Индия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только много ошибок, хоть текста совсем немного
натаскал "мебели" со свалок
з*а*е*б*а*л*и*с*ь после этого тараканов выводить