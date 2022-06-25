На Мальдивах появится плавучий город

562
5
1
Глобальное потепление повышает уровень океанов, и островные государства заранее готовятся решать эту насущную для них проблему. Например, на Мальдивах будут строить пилотный проект - плавучий город.
Изменение климата ведет к повышению уровня моря. Для многих островных государств это означает катастрофу. Мальдивы — прекрасный архипелаг в Индийском океане — готовятся к решению этой надвигающейся проблемы. В 2022 году базирующаяся в Нидерландах компания Dutch Docklands начинает работу над созданием плавучего города в партнерстве с правительством Мальдивских островов. Этот плавучий город на Мальдивах станет революционным решением жилищных проблем, а также шагом к спасению экологии региона.
Dutch Docklands, Мальдивы и архитектор Waterstudio несколько лет планировали великолепный красочный город. В красивой лагуне, в 10 минутах на лодке от Мале, столицы Мальдив, расположится жилье на 20 000 человек. Гибкая, плавучая, связанная сеть жилых кварталов будет находиться в этих хорошо защищенных водах. Коралловые рифы — естественные и специально выращенные — приносят спокойствие в гармонии с природой. Даже форма городской сети будет имитировать структуру коралла.
Дома, рестораны, магазины и школы будут располагаться на берегах извилистых каналов. Цены на дома будут начинаться от 250 000 долларов. Правительство и разработчики проекта надеются, что цена будет доступной и для местных жителей. Строительство уже началось, и ожидается, что первые жители прибудут в 2024 году.
Помимо красивого города, проект дает надежду на будущие, открывая разработки плавучих городов, которые могут уменьшить перенаселенность и решить проблему наводнений по мере повышения уровня моря. Бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид заявил по поводу проекта: «Наша адаптация к изменению климата должна не разрушать природу, а работать с ней, как предлагает плавучий город на Мальдивах. В нашей стране мы не можем остановить волны, но мы можем подняться вместе с ними».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи
- Житель Портленда превратил свой дом в памятник пиву
- Идеальный дизайн для дома - какой он? А вот такой!
- Самые невероятные дома на деревьях
- В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями
Метки: Мальдивы Строительство архитектура борьба с потеплением идеи интересно необычно плавучий город
Новости партнёров
____
Как?! Зелёные идиоты думают, что все идиоты? Чем они будут "спасать экологию"? Тем что теперь начнут срать не в землю, а прямо в воду?...
Мало того, что зелёные идиоты, но они, что ещё хуже, идиоты упёртые.
Аллё, гараж! Вы не можете спасти или уничтожить экологию.
Экология - это естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы). Могут изменить взаимоотношения организмов или среда обитания, но экология всё равно останется.
Вместо того, чтобы написать, что всё это устраивается для привлечения туристов, они начинают мести всякую чушь про "спасение экологии".
Этой проблемы здесь не будет, т.к. остров полностью плавучий.
Но это делает прочность - самой большой проблемой.
Стекла разной структуры.
Разной структуры материалы из базальта - от цельного - для балластных стабилизаторов, до базальтовой ваты.