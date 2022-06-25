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На Мальдивах появится плавучий город

На Мальдивах появится плавучий город

Автор:
25 июня 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мальдивы   Строительство   архитектура   борьба с потеплением   идеи   интересно   необычно   плавучий город   
562
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Глобальное потепление повышает уровень океанов, и островные государства заранее готовятся решать эту насущную для них проблему. Например, на Мальдивах будут строить пилотный проект - плавучий город.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мальдивы   Строительство   архитектура   борьба с потеплением   идеи   интересно   необычно   плавучий город   
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8  комментариев
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32k
Седой 7 часов назад
250 тыс долларов доступная цена??? Даже для голландцев это будет значительная цена, а для местных это заработок за всю жизнь пару поколений...
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191
Jlav 50 минут назад
Там будут жить 20тыс. жителей... И сколько таких плавучих городов надо? в среднем мегаполисе типа Москвы живет 16+- миллионов людей, и это надо 800 таких плавучих...
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14k
ss 7 часов назад
"...а также шагом к спасению экологии региона."
____


Как?! Зелёные идиоты думают, что все идиоты? Чем они будут "спасать экологию"? Тем что теперь начнут срать не в землю, а прямо в воду?...
Мало того, что зелёные идиоты, но они, что ещё хуже, идиоты упёртые.

Аллё, гараж! Вы не можете спасти или уничтожить экологию.
Экология - это естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы). Могут изменить взаимоотношения организмов или среда обитания, но экология всё равно останется.


Вместо того, чтобы написать, что всё это устраивается для привлечения туристов, они начинают мести всякую чушь про "спасение экологии".
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15k
Роберт Шекли 7 часов назад
Я бы не был столь оптимистичен после "успешного" проекта островного города Пальма Джумейра в ОАЭ
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14k
Patmaz 10 часов назад
Высокая влажность из-за близости воды, вкупе с теплом - идеальная среда для развития разной плесени. А если добавить еще сезонные дожди, периодически случающиеся ураганы и всякие прочие цунами, то проект весьма сомнительный.
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