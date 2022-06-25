На Мальдивах появится плавучий город

Помимо красивого города, проект дает надежду на будущие, открывая разработки плавучих городов, которые могут уменьшить перенаселенность и решить проблему наводнений по мере повышения уровня моря. Бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид заявил по поводу проекта: «Наша адаптация к изменению климата должна не разрушать природу, а работать с ней, как предлагает плавучий город на Мальдивах. В нашей стране мы не можем остановить волны, но мы можем подняться вместе с ними».