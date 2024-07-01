FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3683 поста • 453 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Хоккеист Бобровский вышел на чемпионский парад клуба "Флориды" с российским флагом

Хоккеист Бобровский вышел на чемпионский парад клуба "Флориды" с российским флагом

Автор:
01 июля 2024 16:12
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Россия   Сергей Бобровский   Флорида Пантерз   флаг   хоккей   
774
1
3

Не чета олимпийцам, что согласились выступать без национальных символов.

Голкипер хоккейного клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский обернулся российским флагом на чемпионском параде команды в честь завоевания Кубка Стэнли и выступил с речью перед болельщиками.

Как отмечают некоторые СМИ, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) то ли из вредности, то ли осторожности не упомянула российских игроков "Флориды", но при этом не забыла поздравить и отметить заслуги остальных игроков хоккейного клуба, впервые ставшего обладателем Кубка Стэнли. Хотя именно российский вратарь в победном матче с "Эдмонтон Ойлерз" трижды успешно отразил атаки команды соперников на ворота. Возможно, выход с флагом был преднамеренным жестом, чтобы напомнить о себе, считают российские СМИ.

"1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моем первом интервью они спросили меня, зачем я пришел во «Флориду». Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!" — сказал Бобровский.

В команде "Флорида Пантерз" играют сразу трое россиян — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Чемпион мира 2014 года, голкипер Бобровский, выступает за "Флориду" с 2019 года. Он стал первым россиянином, который получил "Везина Трофи" как лучший вратарь регулярки, и единственным в НХЛ, кому вручили эту награду дважды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Россия   Сергей Бобровский   Флорида Пантерз   флаг   хоккей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
107
Alex Vlg 41 минуту назад
Спорт сегодня это либо деньги, либо политика. Олимпиада - чисто политика, а НХЛ НБА итд чисто деньги. Так что всем плевать с каким они флагом, в хиджабе или с поясом смертника, главное что деньги приносят.
PS молодцы, рад за наших ребят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 42 секунды назад
Молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 51 минуту назад
Пантеры красавцы в этом сезоне , как его Коламбус отдал ? ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2204 поста (2211 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев
В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Кадр с умертвием из «Властелина колец: Кольца власти» — и такого на экранах еще не было
Кадр с умертвием из «Властелина колец: Кольца власти» — и такого на экранах еще не было
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#СССР#Китай#кот#кошка#Турция#Спорт#нападение
#в мире#Прикол#Россия#забавно#новости#авария#Индия#Крым#шоу#кино
#история#люди#полиция#Москва#конфликт#факты#задержание#собака#сарказм#интересно
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулась от злости Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов... История российского имперского флага История российского имперского флага Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь Крупнейший британский производитель одежды Marks &amp; Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим...

На что жалуетесь?

Вернуться