Хоккеист Бобровский вышел на чемпионский парад клуба "Флориды" с российским флагом

Голкипер хоккейного клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский обернулся российским флагом на чемпионском параде команды в честь завоевания Кубка Стэнли и выступил с речью перед болельщиками.



Как отмечают некоторые СМИ, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) то ли из вредности, то ли осторожности не упомянула российских игроков "Флориды", но при этом не забыла поздравить и отметить заслуги остальных игроков хоккейного клуба, впервые ставшего обладателем Кубка Стэнли. Хотя именно российский вратарь в победном матче с "Эдмонтон Ойлерз" трижды успешно отразил атаки команды соперников на ворота. Возможно, выход с флагом был преднамеренным жестом, чтобы напомнить о себе, считают российские СМИ.