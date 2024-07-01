Хоккеист Бобровский вышел на чемпионский парад клуба "Флориды" с российским флагом

Не чета олимпийцам, что согласились выступать без национальных символов.
Голкипер хоккейного клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский обернулся российским флагом на чемпионском параде команды в честь завоевания Кубка Стэнли и выступил с речью перед болельщиками.
Как отмечают некоторые СМИ, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) то ли из вредности, то ли осторожности не упомянула российских игроков "Флориды", но при этом не забыла поздравить и отметить заслуги остальных игроков хоккейного клуба, впервые ставшего обладателем Кубка Стэнли. Хотя именно российский вратарь в победном матче с "Эдмонтон Ойлерз" трижды успешно отразил атаки команды соперников на ворота. Возможно, выход с флагом был преднамеренным жестом, чтобы напомнить о себе, считают российские СМИ.
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"1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моем первом интервью они спросили меня, зачем я пришел во «Флориду». Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!" — сказал Бобровский.
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В команде "Флорида Пантерз" играют сразу трое россиян — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Чемпион мира 2014 года, голкипер Бобровский, выступает за "Флориду" с 2019 года. Он стал первым россиянином, который получил "Везина Трофи" как лучший вратарь регулярки, и единственным в НХЛ, кому вручили эту награду дважды.
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PS молодцы, рад за наших ребят.