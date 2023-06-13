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Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулось от злости

Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулось от злости

Автор:
13 июня 2023 08:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День России   ОАЭ   бурдж-халифа   видео   реакция соцсетей   триколор   флаг   
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Вчера, в честь праздника, небоскреб «Бурдж-Халифа» подсветили триколором. Часть пользователей сети это событие так разозлило, что они в соцсетях разразились потоком брани.

12 июня «Бурдж-Халифа» в Дубае расцветили в честь Дня России, и в официальном аккаунте здания в Facebook* поздравили всех россиян с праздником. «Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в сообщении.


После этого часть пользователей сети не удержались и высказались в адрес ОАЭ и владельцев небоскрёба. Как и предполагалось, в комментариях были и проклятья, и угрозы, и много чего еще.

Россияне же поблагодарили власти ОАЭ за поддержку РФ.


Кстати, известный небоскрёб не первый год подсвечивают в цвета российского триколора в честь Дня России. Власти Дубая также поздравляют российскую общину, проживающую на территории города, с праздником.


Но "Бурдж-Халифа" подсвечивается и в цвета флагов других стран мира. К примеру, в честь празднования Дня Италии 2 июня здание окрасилось в цвета итальянского флага.


*Владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: День России   ОАЭ   бурдж-халифа   видео   реакция соцсетей   триколор   флаг   
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34  комментария
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Как никогда лучше подходит эта картинка к теме поста! Разрывы каклятских пуканов наверняка были видны даже из космоса!!!
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−5
79
Александр Шевченко 15 минут назад
Хорошая традиция у них, достопримечательность, прекрасный маркетинг.
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187
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Полчаса назад
Каклы злобные существа
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3k
Константин 49 минут назад
"украина - независимое государство."
Это прям хохма )))
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866
Шурман 55 минут назад
Я вчера на фэйсбуке читал этот срачь , половина орало что это фотошоп и весь мир только с Украиной . Похоже кроме прибалтийских львов о ней уже весь мир стал забывать . Приезжаешь в Ригу и первое что ты увидишь это не официальные красно белые флаги страны а поносно желтые украинские и так по всей Латвии за исключением Вентспилса и Даугавпилса . На прошлых выходных в Италии я ни одного украинского флага не увидел кроме надписи мелком и их флага типа стоп войне . А самое замечательное из всего этого ты только попробуй что то написать в ответ им на фэйсбуке , бан на месяц сразу и без обжалования причины бана .
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8k
mbr Час назад
Вот какой надо флаг.
Исторический русский флаг.
Вот тогда бы действительно западу было страшно.
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5k
Евгений Д Час назад
развели чубатые свой хохлосрач,
а им просто завидно
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12k
Graf_Dracula Час назад
А что, это норма. заплатить другой будет другой флаг, а может и фото его поставять. Это вообще не значит ни поддержку ни против.
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2k
Lena Час назад
Что там укры говорят: Их поддерживает весь мир. А Россию изолировали? Ну-ну...
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10k
Copycat Час назад
Не буду злорадствовать над побежденными, им именно ничего не остается кроме как срать в коменты, почему к слову срут на русском, а не на мове или на инглиш лангуаге?
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8k
Zhora 2 часа назад
Уважение арабам ! А каклы пусть скачут нах
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1k
Просто чувак в интернете 2 часа назад
А я то думаю, че это за зарево в стороне хохлостана. А это очки горят.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<Хохлы, кажется у вас что-то с лицом!?>>
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4k
Григорий 2 часа назад
жопы укропитеков порвало на британский флаг
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Комментарий удален. Причина: трэш
−5
14k
Мистер Фикс 2 часа назад
Хорошо сказано:
"У России много друзей,
У Украины много хозяев."
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Укроп.идары и иже с ними на понос исходят )))))
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−5
258
Feud 2 часа назад
Я так понимаю это истинные патриоты, спрятавшие свой сальный зад в ОАЭ
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