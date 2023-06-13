Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулось от злости

Кстати, известный небоскрёб не первый год подсвечивают в цвета российского триколора в честь Дня России. Власти Дубая также поздравляют российскую общину, проживающую на территории города, с праздником.

Но "Бурдж-Халифа" подсвечивается и в цвета флагов других стран мира. К примеру, в честь празднования Дня Италии 2 июня здание окрасилось в цвета итальянского флага.

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