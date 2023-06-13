Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулось от злости

Вчера, в честь праздника, небоскреб «Бурдж-Халифа» подсветили триколором. Часть пользователей сети это событие так разозлило, что они в соцсетях разразились потоком брани.
12 июня «Бурдж-Халифа» в Дубае расцветили в честь Дня России, и в официальном аккаунте здания в Facebook* поздравили всех россиян с праздником. «Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в сообщении.
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После этого часть пользователей сети не удержались и высказались в адрес ОАЭ и владельцев небоскрёба. Как и предполагалось, в комментариях были и проклятья, и угрозы, и много чего еще.
Россияне же поблагодарили власти ОАЭ за поддержку РФ.
Кстати, известный небоскрёб не первый год подсвечивают в цвета российского триколора в честь Дня России. Власти Дубая также поздравляют российскую общину, проживающую на территории города, с праздником.
Но "Бурдж-Халифа" подсвечивается и в цвета флагов других стран мира. К примеру, в честь празднования Дня Италии 2 июня здание окрасилось в цвета итальянского флага.
*Владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.
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Это прям хохма )))
Для обсуждения предлагается «Формула мира Зеленского», которая включает не только формулу окончания войны, но и послевоенного обустройства мира.
Учитывая, что с этой точки зрения глобальных процессов предложить нам глобальному Югу что-то сложно, реальной целью саммита будет разбавление «южной» мирной повестки Украинским форумом.
Клуб Мира президента Бразилии, мирный план КНР, инициативы СА, а также планы Африки - это всё «южные» инициативы, направленные на закрепление текущей ситуации, которая для них (которым всё равно чьей будет Макаровка) конкретно означает слом гегемонии США (глобального Севера) и сулит немалые ништяки: более справедливое распределение благ, равноправное развитие, отсутствие угрозы цветных революций, остановка навязывания ЛГБТ тематики и климатического налогооблажения и т.д.
Т.е. странам, которым Китай с РФ «продают» идею избавления от рабства будет предлагать альтернативу страна, которая полностью отдала себя BlackRock и соросятам, где министрами могут быть граждане других стран, а набсоветы корпораций вообще почти полностью состоят из иностранцев.
Пчёлы против мёда, или, если откровенно, рабы будут читать мотивированную лекцию как избавиться от зависимости смердам
Исторический русский флаг.
Вот тогда бы действительно западу было страшно.
Был у интервентов.
Учи историю.
Также бело-сине-красный трехполосный флаг использовался при создании Русской Национальной Народной Армии в марте 1942 года, состоящей главным образом из белоэмигрантов, что описывается в книге полковника Белой армии и полного Георгиевского кавалера К. Г. Кромиади «За землю, за волю!», принимавшего непосредственное участие в её создании." (С)
Российский триколор с эмблемой РОА в центре полковой флаг РОА, использовавшийся в 1944–1945 годах
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Новогодняя открытка КОНР с триколором РОА (декабрь 1944)
Цитата:
И только в конце 1944 г., когда утопающие немцы стали хвататься за любую соломинку, после личной встречи с главой СС Гиммлером предатель Власов получил разрешение реально сформировать "Русскую Освободительную Армию", с официальным статусом союзника германского Рейха. И хотя еще приказом Главного Штаба Сухопутных Сил Вермахта (OKХ) 500/43 о введении формы и знаков различия Русской Освободительной Армии для "власовцев" были предписаны нашивки и флаг в виде Андреевского косого креста (еще один испохабленный предательством русский символ), Гиммлер разрешил Власову использовать "государственный" бело-сине-красный флаг.
16 февраля 1945 г. бело-сине-красный триколор был торжественно поднят над военным полигоном и казармами в Мюнзингене, где формировались 1-я и 2-я дивизии РОА (по немецкой нумерации - 600-я и 650-я). В этот день Власов, как и позднее Ельцин, объявил этот флаг флагом "свободной России".
а им просто завидно
"У России много друзей,
У Украины много хозяев."
Вроде один - пиндостан ?..... ЕС, канада и другие британские колонии тоже шавки