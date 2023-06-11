На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины

Но на матче не обошлось без инцидентов: на стадионе были и граждане Украины, которые растянули флаг своей страны и сразу привлекли внимание охраны. Сначала секьюрити просто велели им убрать знамя, а когда те не среагировали - начали вырывать знамя из рук.