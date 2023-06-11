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На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины

На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины

Автор:
11 июня 2023 18:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: final   Болельщики   видео   знамя   лига чемпионов   стамбул   флаг   футбол   
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Заодно у них хотели выбить камеру из рук.

Вчера в Стамбуле состоялся финал Лиги чемпионов. Десятки тысяч болельщиков собрались посмотреть на решающий матч сезона: «Интер» - «Манчестер Сити».

Победителем стал «Манчестер» - впервые в своей истории.

Но на матче не обошлось без инцидентов: на стадионе были и граждане Украины, которые растянули флаг своей страны и сразу привлекли внимание охраны. Сначала секьюрити просто велели им убрать знамя, а когда те не среагировали - начали вырывать знамя из рук.

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Метки: final   Болельщики   видео   знамя   лига чемпионов   стамбул   флаг   футбол   
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29  комментариев
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13k
Shtoppi 6 часов назад
очевидно что каклы на матч приперлись с явным намерением устроить очередное гнусное, провокационное шоу, с собой убогими в гл. ролях. жалкие, ничтожные посмешища уже мирового масштаба.
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9k
Привыкли руки к топорам. 41 минуту назад
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11k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Пи*дорско-поносные цвета уже всех зае*бали. Скоро ублюдков начнут пи*здить.
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4k
Григорий 3 часа назад
тряпка цветов мочи и слёз
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11k
Злобный 3 часа назад
Хохлы ЭТО новые ЦЫГАНЕ ГЕЙроппы!!!

Их просто скоро НАЧНУТ ысё П@ЗДИТЬ!!!

Это пока к ним относятся терпимо (толерантность сэр)
Но просто представте что вы идёте в магазин и не можете УЖЕ КУПИТЬ что то для своих детей, и бензин что то дорожает... А на экранах вам показывают, что хохлам ВАША страна передаёт ОЧЕРЕДНОЙ миллиард долларов. А на вас смотрят ваши дети, голодными глазами и не понимают, почему ВЧЕРА эту вкусняшку папа и мама купила, а СЕГОДНЯ это уже ДОРОГО!!!
Засекайте время черенз сколь хохломразей НАЧНУТ [мат] в ГЕЙроппе, ПРОСТО за то что ТЫ ХОХОЛ!!!
И знаете что будет потом???

Хохлы начнут в ГЕЙроппе ПРЕТВОРЯТСЯ и называть себя Берорусами и О БОЖЕ Русскими, что бы не получить П@ЗДЫ
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7k
Джордж. Вашингтон. 4 часа назад
Ох, интересно, сколько уже ни в чем неповинных шведов получило песды просто за то, что это желто-синяя тряпка изрядно задолбала
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−9
seryiga 4 часа назад
Сами с собой поговорили, комментаторы - "патриоты"
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5k
Вадим Игнатьев 4 часа назад
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14k
Александр 4 часа назад
По идее, там должны были быть флаги Италии и Англии, ну и Турции немножко, как принимающей стороны.... С какого перепугу Украинский флаг? Да и кто его притащил? Пенсионеры? Инвалиды? Женщины? А кто ж тогда "контранаступляет"?
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5k
Трям 4 часа назад
Хохлопитеки негодуе!
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49k
Мойша 4 часа назад
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389k
Алексей 4 часа назад
обезьяна чубатая,почему не на передовой?
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54k
Igor 5 часов назад
Как задолбали эти хохлы.
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7k
Компьютер DELL с монитором 5 часов назад
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4k
Могвай 5 часов назад
Да [мат] надо было выдать сраным украм, а обсосанную тряпку затолкать им в недра.
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33k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Они свою тряпку в очереди у туалета готовы растягивать - лишь бы народ был, увидеть это убожество... )
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109k
parallax 5 часов назад
Боевые каклы защищают нэньку на стадионе в Турции.
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3k
5010_BIRD 5 часов назад
Как это Зеленскому не дали выступить перед матчем? Пришлось какому-то венгру на рояле играть.
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12k
GROMOZEKA 5 часов назад
Упоротые свинохохлы.
Ваша ссаная тряпка уже остопи@дела практически всем
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2k
cascha68 5 часов назад
Усих каклов...ибо биомусор не нужен...
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3k
Славик 5 часов назад
Гюндоганко и Джековский играли, наверно.
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