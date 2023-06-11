На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины

Заодно у них хотели выбить камеру из рук.
Вчера в Стамбуле состоялся финал Лиги чемпионов. Десятки тысяч болельщиков собрались посмотреть на решающий матч сезона: «Интер» - «Манчестер Сити».
Победителем стал «Манчестер» - впервые в своей истории.
Но на матче не обошлось без инцидентов: на стадионе были и граждане Украины, которые растянули флаг своей страны и сразу привлекли внимание охраны. Сначала секьюрити просто велели им убрать знамя, а когда те не среагировали - начали вырывать знамя из рук.
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Их просто скоро НАЧНУТ ысё П@ЗДИТЬ!!!
Это пока к ним относятся терпимо (толерантность сэр)
Но просто представте что вы идёте в магазин и не можете УЖЕ КУПИТЬ что то для своих детей, и бензин что то дорожает... А на экранах вам показывают, что хохлам ВАША страна передаёт ОЧЕРЕДНОЙ миллиард долларов. А на вас смотрят ваши дети, голодными глазами и не понимают, почему ВЧЕРА эту вкусняшку папа и мама купила, а СЕГОДНЯ это уже ДОРОГО!!!
Засекайте время черенз сколь хохломразей НАЧНУТ [мат] в ГЕЙроппе, ПРОСТО за то что ТЫ ХОХОЛ!!!
И знаете что будет потом???
Хохлы начнут в ГЕЙроппе ПРЕТВОРЯТСЯ и называть себя Берорусами и О БОЖЕ Русскими, что бы не получить П@ЗДЫ
Ваша ссаная тряпка уже остопи@дела практически всем