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Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом

Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом

Автор:
08 октября 2023 16:08
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Дэйна Уайт   Россия   октагон   спортсмены   флаг   
1763
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И всё равно на санкции.

Развернулась целая дискуссия - надо ли нашим атлетам ехать на Олимпиаду-2024? Подобные запрету попытались ввести в других видах спора. Неудачно.

Глава UFC заявил:

Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. Так что я подумал: «Да к чёрту это! Мы возвращаем флаги».

 Все слишком мягкие и ранимые стали. Когда было принято решение сделать это, я подумал: «А что в этом такого, если у них не будет флагов?» День независимости Мексики стал спусковым крючком для меня. Я подумал: «Достаточно без флагов». Если какие-либо флаги ранят ваши чувства — это чертовски плохо.

Выходит, только UFC остаётся вне политики.

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Метки: ufc   Дэйна Уайт   Россия   октагон   спортсмены   флаг   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Звёздный князь Час назад
Флаг - это символ солидарности и единства нации, народа.
Он является способом выражения гордости и патриотизма.
Это каким надо быть идиотом, чтобы отменить флаги?!!!
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