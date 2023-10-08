Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом

И всё равно на санкции.
Развернулась целая дискуссия - надо ли нашим атлетам ехать на Олимпиаду-2024? Подобные запрету попытались ввести в других видах спора. Неудачно.
Глава UFC заявил:
Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. Так что я подумал: «Да к чёрту это! Мы возвращаем флаги».
Все слишком мягкие и ранимые стали. Когда было принято решение сделать это, я подумал: «А что в этом такого, если у них не будет флагов?» День независимости Мексики стал спусковым крючком для меня. Я подумал: «Достаточно без флагов». Если какие-либо флаги ранят ваши чувства — это чертовски плохо.
Выходит, только UFC остаётся вне политики.
Источник:
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Он является способом выражения гордости и патриотизма.
Это каким надо быть идиотом, чтобы отменить флаги?!!!