Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом

Недавно рекламу показали по ТВ и начался ад - часть зрителей решила, что показан охваченный огнём флаг Палестины (это как раз его цвета) и заявила, что с этой конторой нужно что-то делать.

Или отправить в камин, или отменить.

Компания стала оправдываться: это никакое не знамя, а шляпы. У них рождественская раскраска, а сжигают их, чтобы показать, что некоторым на праздники не нравится носить эти странные головные уборы. Но общественность не унималась, тогда Marks & Spencer выложили пост с извинениями и отовсюду удалил злосчастный рекламный ролик.