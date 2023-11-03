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Крупнейший британский производитель одежды Marks &amp; Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом

Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом

Автор:
03 ноября 2023 16:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Marks & Spencer   Англия   Великобритания   Видео   компания   палестина   реклама   скандал   флаг   
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Компанию обвинили в поддержке Израиля и собрались «отменять».

Британский ритейлер Marks & Spencer записал рождественскую рекламу. Как и полагается, сделал это заранее - ещё в августе, когда никакими последними событиями на Востоке и не пахло.

В ролике есть кадр с горящими шапками в камине: зелёного, красного и белого цветов.

Недавно рекламу показали по ТВ и начался ад - часть зрителей решила, что показан охваченный огнём флаг Палестины (это как раз его цвета) и заявила, что с этой конторой нужно что-то делать.

Или отправить в камин, или отменить.

Компания стала оправдываться: это никакое не знамя, а шляпы. У них рождественская раскраска, а сжигают их, чтобы показать, что некоторым на праздники не нравится носить эти странные головные уборы. Но общественность не унималась, тогда Marks & Spencer выложили пост с извинениями и отовсюду удалил злосчастный рекламный ролик.

Если без лишней воды:

Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесённую обиду.

После этого страсти поутихли.

Ну а вот это видео, но уже после того, как из него убрали кадры с горящими шапочками в камине. Он тоже интересный и показывает, как людям надоело всё старомодное и они устраивают бунт против традиций.

Источник:

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Метки: Marks & Spencer   Англия   Великобритания   Видео   компания   палестина   реклама   скандал   флаг   
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АнтонПолднев 2 часа назад
Если надо где-то что-то найти, то это обязательно найдут. И сейчас всем абсолютно неважно что на самом деле имел ввиду автор.
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1k
Николай 5 минут назад
У Луи Витона кажись скакуны как то узрели российский флаг в рекламе...
Я пять раз пересматривал и с трудом понял где он там именно. Так, что при желании можно найти)
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362
Уверенный пользователь 21 минуту назад
Очень странная реклама: какие -то не сильно англичане (индусы, негры и прочее) не хотят традиционно отмечать Рождество.... так в их культурах Рождества нет, они не христиане!!! и человеческая одежда на них как на корове седло. Что хотел сказать автор?
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August

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