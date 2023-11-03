Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом

Компанию обвинили в поддержке Израиля и собрались «отменять».
Британский ритейлер Marks & Spencer записал рождественскую рекламу. Как и полагается, сделал это заранее - ещё в августе, когда никакими последними событиями на Востоке и не пахло.
В ролике есть кадр с горящими шапками в камине: зелёного, красного и белого цветов.
Недавно рекламу показали по ТВ и начался ад - часть зрителей решила, что показан охваченный огнём флаг Палестины (это как раз его цвета) и заявила, что с этой конторой нужно что-то делать.
Или отправить в камин, или отменить.
Компания стала оправдываться: это никакое не знамя, а шляпы. У них рождественская раскраска, а сжигают их, чтобы показать, что некоторым на праздники не нравится носить эти странные головные уборы. Но общественность не унималась, тогда Marks & Spencer выложили пост с извинениями и отовсюду удалил злосчастный рекламный ролик.
Если без лишней воды:
Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесённую обиду.
После этого страсти поутихли.
Ну а вот это видео, но уже после того, как из него убрали кадры с горящими шапочками в камине. Он тоже интересный и показывает, как людям надоело всё старомодное и они устраивают бунт против традиций.
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Я пять раз пересматривал и с трудом понял где он там именно. Так, что при желании можно найти)