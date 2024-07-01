Как снимали комедию "Безумно влюблённый": 12 интересных фактов о фильме

В фильме рассказывается о веселой жизни компанейского шофера Барнабы, который водит автобус и любит куражиться. Причем, делает он это с невозмутимым видом, а иногда может и нагрубить пассажирам. Но женщины сходят по нему с ума.

Однажды произошла случайная встреча водителя с незнакомкой, в которую Барнаба влюбился и собрался сделать ее своей женой. Оказалось, красавица – принцесса Сан-Турипа, маленькой страны. Родители нашли ей богатого жениха. Будущий зять-миллионер должен раздать их большие долги, общая сумма которых составляет 50 млрд. лир.

Влюбленный римский водитель отправляется в маленькое княжество, к родителям принцессы за их благословением на свадьбу с Кристиной, но аристократы отказали шоферу. Смекалистый Барнаба начал сбор денег в Риме, чтобы «выкупить» красавицу и погасить долги ее родителей. Римляне скинулись и помогли влюбленному водителю автобуса.