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Как снимали комедию "Безумно влюблённый": 12 интересных фактов о фильме

Как снимали комедию "Безумно влюблённый": 12 интересных фактов о фильме

Автор:
01 июля 2024 09:51
Сообщество : Кино
Метки: Безумно влюблённый   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Итальянская романтическая комедия «Безумно влюбленный» стала вторым фильмом, в котором снялись Адриано Челентано и Орнелла Мути. За год до съемок в этой картине они появились вместе в комедийной ленте «Укрощение строптивого», которая стала безумно популярной в СССР.

В фильме рассказывается о веселой жизни компанейского шофера Барнабы, который водит автобус и любит куражиться. Причем, делает он это с невозмутимым видом, а иногда может и нагрубить пассажирам. Но женщины сходят по нему с ума.

Однажды произошла случайная встреча водителя с незнакомкой, в которую Барнаба влюбился и собрался сделать ее своей женой. Оказалось, красавица – принцесса Сан-Турипа, маленькой страны. Родители нашли ей богатого жениха. Будущий зять-миллионер должен раздать их большие долги, общая сумма которых составляет 50 млрд. лир.

Влюбленный римский водитель отправляется в маленькое княжество, к родителям принцессы за их благословением на свадьбу с Кристиной, но аристократы отказали шоферу. Смекалистый Барнаба начал сбор денег в Риме, чтобы «выкупить» красавицу и погасить долги ее родителей. Римляне скинулись и помогли влюбленному водителю автобуса.

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Комедию «Безумно влюбленный» я посмотрел намного позже, чем «Укрощение строптивого». Мне захотелось узнать, как снимался фильм. На русском языке мало информации об этой картине, поэтому я перелопатил итальянские сайты, чтобы раздобыть интересные факты про комедийную ленту с участием Адриано Челентано и Орнеллы Мути:

1. В 1953 году на экраны вышел легендарный фильм «Римские каникулы», главные роли в котором сыграли голливудские звезды Грегори Пек и Одри Хепберн. В романтической комедии рассказывается о юной принцессе Анне, которая оказалась в Риме вместе с официальной делегацией своей страны.

График ее пребывания в столице Италии был расписан поминутно. Но ей надоело натужно улыбаться на приемах, посещать фабрики и отвечать на глупые вопросы журналистов. Юная красавица мечтала о свободе и романтике. Она тайно покинула дворец и оказалась на улице. Девушка увидела простых римлян – гуляющих, поющих, целующихся.

Такой же сюжет повторяется в итальянской комедии, в которой принцессу Кристину играет Орнелла Мути. Два фильма отличаются главным героем. Итальянские сценаристы заменили американского журналиста-мотоциклиста невозмутимым и грубоватым римским водителем. 

2. Главные героини «Римских каникул» и «Безумно влюбленного» отличаются своим гардеробом. Анна носит иконический для середины XX века нью-лук, а Кристина олицетворяет собой хитовые 1980-е, мода на которые не прошла до сих пор. Орнелла выглядит как простая городская девчонка с длинными русалочьими локонами, в приталенных голубых джинсах и белых кедах. Ее образ дополняет классическая тишотка. В статусе принцессы она носит ассиметричное платье с воланами, жемчужные серьги и белые перчатки.

3. Комедия «Безумно влюбленный» создана творческим дуэтом Джузеппе Моччей и Франко Кастеллано. Они же работали над сценарием «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова.

4. Принцесса Кристина списана с Каролины, отцом которой был монакский князь Ренье III. Его благородная королевская семья вдохновила создателей фильма на образы аристократических правителей Сан-Тулипа, появившихся в «Безумно влюбленном».

С Княжеством Монако это выдуманное государство пересекается и наличием казино, на котором зарабатывают королевские семьи. На этом бизнесе держится экономика Монако. Многие исследователи фильма считают, что прообразом Густава стал принц Ренье, а его жены Бетси (выбор американского имени здесь неслучаен) – принцесса Грейс Келли.

Героиню Орнеллы Мути в комедии можно увидеть в одежде и характерных очках, которые носила Каролина Монакская. Они даже похожи по характеру. В фильме Барнаба слышит признание Кристины, что она родилась и выросла в очень маленьком европейском государстве, которое без увеличительного стекла не найдешь на глобусе.

5. Немецкие кинопрокатчики дали итальянской комедии название «Дай обезьяне сахар».

6. Хоть действие фильма разворачивается в столице Италии, но снимали картину в основном на территории Милана и Комо. При этом некоторые достопримечательности Вечного города все же попали в кадр. Часть эпизодов снимали на фоне Римского форума и фонтана Треви.

Величественная вилла «Безумная любовь» - это Ольмо, откуда можно любоваться живописными видами озера Комо. Финальную сцену, в которой разбрасывают купюры, снимали в том же городе на Виа Вольта.

7. В «Безумно влюбленном» проявляется необычная манера сценических движений Челентано, которого итальянцы за них прозвали «Molleggiato» (дословный перевод «На пружинах»).

8. Во время подготовки к съемкам в романтической комедии «Безумно влюбленный» знаменитый актер посещал курсы по вождению автобуса.

9. Исполнителям главных ролей в фильме не нужно было изображать любовь в кадре, так как они по-настоящему были увлечены друг другом. О романе актеров знали все члены съемочной группы, несмотря на то, что Адриано и Орнелла старались скрывать свои чувства. Их роман начался во время съемок фильма «Укрощение строптивого», после чего Джузеппе Мочча и Франко Кастеллано снова пригласили их сыграть главные роли в своей новой романтической комедии.

В то время мужем актрисы был Алессио Орано. Он сильно ревновал свою жену к Челентано. Во время съемок «Безумного влюбленного» супруги развелись. Позже Орнелла вышла замуж за предпринимателя Федерико Факкинетти. В 2008 году Адриано рассказал о романе с Мути одному журналисту. Жене актера, Клаудии Мори, стало известно об интрижке мужа. Она собиралась подать на развод. Орнелла была недовольно раскрытием их тайны и не понимала, зачем Адриано публично рассказал об их романе.

Она заявила, что их отношения были всего лишь флиртом, и сказала, что после этой интрижки больше никогда не изменяла мужу, с которым обзавелась двумя детьми. 

10. В финале горожане собирают деньги. Для съемок этого эпизода использовали многочисленные фальшивые банкноты номиналом десять тысяч лир.

11. В романтической комедии звучит серенада, которая выделяется благородным происхождением. Это переработанная известнейшая ария из «Севильского цирюльника» Россини, которую переписал композитор Бруно Дзамбрини, работавший над саундтреком к «Безумно влюбленному». Текст песни сочинили Джузеппе Мочча и Франко Кастеллано.

12. Премьера итальянской комедии состоялась в конце 1981 года. Она пользовалась огромной популярностью у зрителей. Кассовые сборы составили 12 млрд. лир. Это рекорд в итальянском кинотеатральном сезоне 1981-1982 годов. Недавно был составлен рейтинг «Самые просматриваемые в кинозалах итальянские фильмы». Комедия «Безумно влюбленный» оказалась в нем на 41-м месте.

Приятно смотреть на красивую пару в фильме «Безумно влюбленный». Комедийный дар Челентано – это что-то особенное, а соблазнительная Орнелла Мути – настоящий секс-символ 80-х. Актриса до сих пор не потеряла своего обаяния

А какой фильм с участием этой пары вам больше нравится – «Укрощение строптивого» или «Безумно влюбленный»?


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Метки: Безумно влюблённый   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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1k
Polotenchick 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
Мне этот фильм запомнился историей Древнего Рима, которую Челентано представил в Форуме)
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
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3k
Сергей 51 минуту назад
Актёры , таких больше не делают.
Как думаете, почему, и наши фильмы, и итальянские, и французские так сильно полюбились нам, в рамках одного и того же временного промежутка? Сейчас, последние лет 30, таких нет. Чтоб прям вышибало. Есть хорошие, но вот 70-80 годах были огонь.
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7k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Какой же он страшный.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 832 поста (780 в горячем)

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