Как снимали фильм "Три плюс два": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Но Оганисян решил, что актеры уже несколько зрелые для этих ролей, поэтому решил, что в кадре должны быть более молодые актеры. Но это не убедило Михалкова, из-за чего спор продолжился. Правда, когда на сторону режиссера встала сама администрация студии Горького, то Михалков сдался. В итоге решено было провести пробы, причем не на студии Горького, а в Риге.

4. На роль ветеринара Романа изначально планировалось взять самого Никиту Михалкова. Вот только сам режиссер был против данной кандидатуры, так как Михалков младший был слишком худым и чересчур молодым для этой роли. В итоге эта роль досталась 21-летнему начинающему актеру Андрею Миронову.

5. Роль дипломата Вадима досталась Евгению Жарикову. Кстати, Миронов и Жариков уже снимались вместе в фильме "А если это любовь?", где сыграли двух десятиклассников. Причем, это был в принципе первый фильм для обоих актеров. И вот, два года спустя, они снова вместе.