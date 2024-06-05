Как снимали фильм "Три плюс два": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Подумать только, прошло уже 60 лет (а точнее 61 год) с момента выхода замечательной советской романтической комедии "Три плюс два", а она до сих пор смотрится на одном дыхании и не теряет своей актуальности.
1. История фильма "Три плюс два" началась с пьесы Сергея Михалкова под названием "Дикари", в которой речь шла о троих мужчинах и двух девушках, отдыхающих на море. В общем, все как в в будущем фильме.
Пьеса "Дикари", поставленная в различных театрах, пользовалась большим успехом, из-за чего она и заинтересовала кинематографистов. В итоге на Сергея Михалкова вышла администрация студии имени Горького с просьбой дать разрешение на экранизацию пьесы. И Михалков дал свое согласие, но при условии, что он сам выберет режиссера будущей картины.
2. Михалков выбрал Генриха Оганисяна в качестве режиссера, так как ему очень нравились поставленные им картины "Девичья весна" и "Приключения Кроша". Ну и стоит отметить, что в фильме "Приключения Кроша" снялся младший сын Сергея Михалкова - Никита (ну да, тот самый), который сыграл одного из основных персонажей (Вадима).
3. Но во время подбора актеров между Сергеем Михалковым и Генрихом Оганисяном возникли некоторые разногласия. Михалков хотел видеть в качестве главных персонажей именно тех актеров, которые были задействованы в театральных постановках, а именно Георгия Вицина, Вячеслава Тихонова и Николая Рыбникова.
Но Оганисян решил, что актеры уже несколько зрелые для этих ролей, поэтому решил, что в кадре должны быть более молодые актеры. Но это не убедило Михалкова, из-за чего спор продолжился. Правда, когда на сторону режиссера встала сама администрация студии Горького, то Михалков сдался. В итоге решено было провести пробы, причем не на студии Горького, а в Риге.
4. На роль ветеринара Романа изначально планировалось взять самого Никиту Михалкова. Вот только сам режиссер был против данной кандидатуры, так как Михалков младший был слишком худым и чересчур молодым для этой роли. В итоге эта роль досталась 21-летнему начинающему актеру Андрею Миронову.
5. Роль дипломата Вадима досталась Евгению Жарикову. Кстати, Миронов и Жариков уже снимались вместе в фильме "А если это любовь?", где сыграли двух десятиклассников. Причем, это был в принципе первый фильм для обоих актеров. И вот, два года спустя, они снова вместе.
6. Роль физика Степана Сундукова досталась актеру Геннадию Нилову. Он проходил пробы на рижской киностудии в паре с Татьяной Конюховой, которая в свою очередь хотела сыграть Зою.
А после проб Нилов улетел домой в Ленинград. Нилов ожидал скорого звонка от студии, но звонка все не было. Геннадий Нилов уже было отчаялся, как вдруг он получает телеграмму лично от Генриха Оганисяна ,в которой режиссер сообщил, что Нилов утвержден на роль, и велел ему не бриться.
Кстати, примечательно, что Нилов сыграл доктора физико-математических наук, тогда как сам в свое время не поступил в институт из-за того, что провалил вступительный экзамен по физике.
7. На роль двух девушек пробовались многие известные актрисы и даже манекенщицы, но в итоге всех их обошли Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.
Правда, изначально Фатеевой было предложено сыграть актрису Наташу, но сама Фатеева наотрез отказалась от этой роли, так как хотела играть исключительно дрессировщицу Зою. Ну и в итоге ей пошли на уступки.
8. Когда Наталья Кустинская пришла на пробы (по совету знакомого оператора), она решила, что никогда не получит роль в фильме, так как девушек на пробах было ну очень много. Тем не менее она отыграла все как положено, после чего улетела в Ленинград.
С тех пор прошел почти месяц, когда Наталья Кустинская совершенно случайно узнала, что на "Мосфильме" для нее лежит телеграмма от Оганисяна, в которой говорится, что она получила роль Наташи. Актриса тут же побежала собирать вещи и в тот же день улетела в Крым, где и проходили съемки.
9. Кстати, сам режиссер Генрих Оганисян также появился в небольшом эпизоде. Именно он сыграл того самого официанта из кафе, который не хотел обслуживать Вадима и Наташу.
10. Съемки фильма проходили в Крыму. Основные действия проходили в Крыму под Судаком, а именно недалеко от поселка Новый Свет. Самих же актеров и членов съемочной группы поселили в усадьбе князя Голицына, где располагались подвалы завода шампанских вин. Такое соседство очень обрадовало членов съемочной группы, тем более, что шампанское стоило совсем дешево (45 копеек за 1 литр).
11. Несмотря на то, что все актеры уже находились в Крыму, со съемками не спешили. Дело в том, что актеры были абсолютно незагорелыми. Поэтому режиссер дал им задание - загореть. Ну и конечно же никто из них не должен был бриться.
Правда, с этим возникли некоторые сложности. Дело в том, что актеры постоянно ходили только в одних шортах без верха, из-за чего их постоянно останавливала милиция, так как находиться в таком виде в общественных местах было запрещено.
В итоге Генрих Оганисян сделал актерам справку, в которой говорилось о том, что Миронов, Жариков и Нилов являются актерами, и ходят в таком виде специально для съемок.
Вот только если в начале сниматься было комфортно, то позже условия стали более жесткими, так как фильм снимали вплоть до ноября, когда на улице стояла очень прохладная погода, а в воду и того было не зайти. Но несмотря на то, что актерам было жутко стоять в воде (аж до стучания зубами), они все равно смогли показать на экране, насколько им тепло и хорошо.
12. Проблема возникла и с купальниками для актрис. Художник по костюмам никак не могла найти подходящие купальники, поэтому ей пришлось бегать по пляжу в поисках девушек с подходящим купальником. В итоге один такой купальник найти все же удалось, а найти второй никак не удавалось.
Ситуацию Спасла жена Генриха Оганисяна, у который как раз был подходящий купальник. Именно в нем щеголяла одна из актрис. Сама же супруга режиссера, кстати, получила даже небольшой гонорар за использование ее купальника.
13. Во время съемок фильма начали распространяться слухи о том, что Жариков пытался ухаживать за Кустинской, но та ему отказала. Другие судачили о том, что именно Кустинская пыталась закрутить роман с Жариковым, но тот ей отказал.
Правда, сам Жариков утверждал, что ничего подобного не было, тем более, что рядом с ним находилась его жена - тренер по фигурному катанию Валентина Зотова, которая специально приехала к мужу на пару недель. Да и сам Жариков утверждал, что ему не нравятся красивые девушки, если у них низкий уровень интеллекта. Да-да, он в открытую заявлял, что Кустинская весьма глупая особа.
Вот только такие слухи сильно повлияли на Хотову, и она буквально возненавидела Кустинскую. А однажды, в порыве ревности Зотова и вовсе со всей дури запустила в Наталью Кустинскую бутербродом, после чего Оганисян распорядился, чтобы жену Жарикова больше не пускали на съемочную площадку.
Сама Зотова утверждала, что Кустинская напивалась после съемок и кричала о том, как сильно она хочет приласкать Жарикова (это мягко говоря). Кустинская же все опровергала, говоря, что это Жариков к ней приставал, но она всегда отказывала.
Кстати, к Кустинской тоже приезжал ее весьма ревнивый муж, который мог запросто закатить скандал из-за недоверия к супруге.
14. Закрутился роман и у Андрея Миронова с Натальей Фатеевой. Во время съемок они даже жили в одном номере. А после окончания съемок они продолжили встречаться. Но когда Андрей Миронов привел Фатееву домой, то мама актера резко высказалась в строну актрисы и велела ее сыну больше никогда ее не приводить.
Сама Фатеева рассказывала, что очень благодарна Миронову за то, что он смог согреть ее после тяжелой жизни и развода с Басовым. Но по ее словам жить бы с Мироновым она не смогла, так как видела в Андрее по большей части несамостоятельного маменькиного сынка. Тем не менее, им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Более того, именно Фатеева познакомила Миронова со своей подругой Ларисой Голубкиной, на которой в итоге и женился актер.
15. Цирковые сцены (сон Зои) снимали в ленинградском цирке. А сами тигры работали под руководством известного дрессировщика Вальтера Запашного (отца Эдгарда и Аскольда Запашных, которых на тот момент еще и в проекте не было).
Фатееву уверили, что работать в кадре она будет с шестимесячным тигренком. Но когда она узнала, что ей предстоит взаимодействовать с довольно взрослым 1,5-годовалым тигром, то она не на шутку испугалась. Тем не менее, она набралась храбрости и снялась вместе с хищником. Более того, она даже гладила тигра в кадре. Но, к сожалению, этот эпизод вырезали из финальной версии фильма. Дело в том, что в кадр попадала рука самого Запашного, который крепко держал своего питомца, поэтому эти кадры посчитали бракованными.
Ну а после того, как тигр схватил Наталью своей крепкой лапой, дрессировщик немедленно оттащил дикого кота от актрисы. После этого было решено отказаться от взаимодействия с тиграми, поэтому актрису и животных снимали по отдельности.
16. Те самые фантазии, которые видит Сундуков, читая книгу, были взяты из американского фильма "Сын Франкенштейна" (1939).
17. Песню "Любовь - это яд" для фильма исполнили Аида Ведищева и Геннадий Нилов, сыгравший Сундукова.
18. Как рассказывала Наталья Фатеева, кормили их просто ужасно. Еду им доставляли из столовой Судака. Но из-за жары и длительной доставки еда быстро портилась, из-за чего есть ее было практически невозможно. Саму Фатееву спасали лишь свежий хлеб и виноград, из-за которых она даже стала набирать в весе.
Лишь после того как к Нилову и Жарикову приехали их жены, стало полегче, ведь они помогали на съемочной площадки, в том числе и готовили еду для членов съемочной группы.
19. Как оказалось, фильм был снят в двух вариантах - обычном и широкоэкранном. Широкоэкранная версия транслировалась в основном в современных кинотеатрах, которые имелись в крупных городах, тогда как в простых кинотеатрах крутили обычную версию, которую многие из нас и помнят.
Именно поэтому каждую сцену приходилось снимать дважды на разные камеры, так как в от время техника не позволяла переводить один формат в другой. И если сравнить эти версии, то видно, что и интонации разные, да и кадры тоже.
Также, в широкоэкранной версии мы можем увидеть больше сцен чем в обычной. Достаточно вспомнить сцену на пляже, битком набитом отдыхающими. В обычной версии данной сцены не было. Также, в обычной версии не было сцены, где подруги размышляли о профессиях своих новых знакомых, а также некоторых других сцен. В целом обычная версия на 9 минут короче широкоэкранной.
Также, версии фильма отличались и титрами. В широкоэкранной версии все титры были написаны на песке, тогда как в обычной версии мы видим классические титры.
Долгое время считалось, что широкоэкранная версия утеряна навсегда. Но к счастью в кинофонде нашлась единственная уцелевшая копия. И теперь каждый может посмотреть старый любимый фильм, открыв для себя что-то новое.
20. Музыку к фильму изначально писал композитор Андрей Волконский, но режиссеру не понравились его композиции, поэтому он нанял на эту должность молодого пианиста и композитора Раймонда Паулса, который в титрах почему-то указан без буквы "С" в конце своей фамилии.
21. После сдачи фильма "Три плюс два", ему дали вторую категорию, что жутко расстроило как режиссера, так и других членов съемочной группы. Но после успешного проката фильма (картину посмотрело 35 миллионов зрителей), комиссия пересмотрела свое решение и дала фильму первую категорию.
22. После успеха фильма у Генриха Оганисяна возникла идея снять продолжение фильма, действия которого перенеслись бы в Москву. Фильм должен был продолжить историю полюбившихся героев.
Но к сожалению, в 1964 году Генрих Оганисян умер от рака желудка. После его смерти никто больше не пытался браться за создание второй части.
23. Ну и конечно же стоит отметить, что в 1963 году был резкий всплеск дикого отдыха. Количество туристов, поехавших отдыхать дикарями, превысило 3 миллиона человек. Естественно, все это благодаря фильму "Три плюс два".
Источник:
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