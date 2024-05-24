Актеры крутили романы, много пили и попадали в милицию: как снимали «Три плюс два»

Считается, что с этой картины в Советском Союзе начался бум «дикого» туризма..
Сегодня мало кто помнит, что Сергей Михалков, автор «Дяди Степы» и государственных гимнов, писал еще пьесы и сценарии к фильмам. Всего в его послужном списке – 16 киноработ. Правда, сегодня большинство кинолент интересуют разве что сотрудников Госфильмофонда. И только одна полюбилась зрителям настолько, что мы пересматриваем ее даже спустя больше полувека.
В 2023 году «Три плюс два» исполнилось 60 лет. Премьера состоялась 3 июля 1963 года. Картина имела вторую категорию, – бюджет скромный, ставки для актеров небольшие, декораций минимум. Собственно, в фильме всего пять артистов и режиссер Генрих Оганесян в роли официанта. Для него эта постановка стала последней работой в кино.
А началась она с пьесы «Дикари», которая с успехом несколько лет шла в московском театре им. Ермоловой. Затем Михалков предложил ее перенести на экран, сам написал сценарий и выбрал режиссера, – Генриха Оганесяна. Сын писателя и поэта Никита только что снялся в предыдущей его картине «Приключения Кроша», имя было на слуху.
Предполагалось, что в фильме появится тот же актерский состав, что и в театре, – там легендарную троицу воплотили Вячеслав Тихонов, Георгий Вицин и Николай Рыбников. Постановка была вовсе не о любви, – героям было чуть за 30, они приехали отдыхать чисто мужской компанией без жен и детей, но все резко поменялось, как только рядом появились две женщины. Об этом Михалков и писал, – дамы способны разрушить даже самую крепкую мужскую дружбу одним своим присутствием.
Но Оганесян хотел сделать кино про другое. Он омолодил своих героев, теперь Роману, Вадиму и Степану было немногим больше 20. Они были свободны и ничто не мешало им влюбляться, крутить романы и клясться в вечной любви. Так появилось новое трио – Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов. А на роли девушек утвердили двух Наталий – Фатееву и Кустинскую.
«Три плюс два» снимали в Крыму с конца сентября до середины ноября. Фильм должен был выйти в двух версиях, – широкоформатной и обычной. Небольшие кинотеатры тогда не обладали оборудованием для демонстрации широкого формата, – такое имелось только в крупных городах. А техника для перевода из одной версии в другую появилась в СССР только через несколько лет после премьеры. Поэтому каждую даже удачную сцену повторяли дважды и снимали разными камерами. Версии хоть и несильно, но отличаются, к тому же обычная короче на 10 минут.
В 70-е годы почему-то считалось, что широкоформатный фильм утерян. Но в начале нулевых копии обнаружились сразу в двух экземплярах. И теперь на телевидении демонстрируются обе версии. Отличить их можно по начальным титрам, – в широком формате имена актеров смывает волна, а между ними демонстрируется до отказа забитый отдыхающими морской берег.
Основной локацией для съемок стал пляж в поселке Новый Свет, – том самом, где сейчас делают элитное игристое. Актеры жили у местных, снимали комнаты в гостевых и частных домах. Удобств особых не было, – все по-походному, почти, как в кино. Туалет на улице, вода в кране только холодная, общественные бани – пару раз в неделю. На первые дни артистам дали задание хотя бы немного загореть. Они и загорали, – мужчины повсюду ходили в шортах и плавках, за что постоянно попадали в милицию. Такое было не принято. Еду привозили из столовой Судака и, говорят, что есть ее было невозможно. Поэтому группа налегала на местное шампанское, свежеиспеченный хлеб и фрукты. Жители Нового Света спустя годы рассказали, что в один из дней Наталья Кустинская сильно перебрала, – пришлось ее отвезти с алкогольным отравлением в больницу.
На фоне чудесных крымских пейзажей кипели настоящие страсти. Все знали, что у киношных пар и в самом деле любовь. Андрей Миронов тогда влюбился в Наталью Фатееву, хотя оба скрывали отношения. А Евгений Жариков действительно закрутил курортный роман с Натальей Кустинской, – рассказывали, что они все время были вместе и держались за руки, хотя актриса была замужем. Но ничего серьезного ни у одной из пар так и не вышло.
Кроме Нового Света образца 60-х годов в фильме можно увидеть и другие крымские места. Свидание Вадима и Наташи проходило на тропе Голицына, откуда и сейчас открываются действительно умопомрачительные морские виды. А ресторан «Чайка», где герои выдавали себя за иностранцев, воссоздали на набережной Судака. Местные жители также заметили, что герои проходят мимо автовокзала, но только он находится не в Судаке, а в Алуште. А сцены с героиней Натальи Фатеевой в цирке действительно снимали на арене в Ленинграде. Правда, многие кадры не вошли в картину, – дрессировщик Вальтер Запашный, отец Аскольда и Эдгара, так переживал за актрису, что не отпускал с поводка хищников и засветился фактически в каждом кадре.
Как обычно бывает, успеха картины никто не ожидал. Но за год ее посмотрели 35 млн человек. «Три плюс два» вошла в топ-3 самых кассовый фильмов года, оставив позади даже «Королеву бензоколонки». На волне всеобщей любви и признания кино решили отправить в соседнюю Финляндию, – там она назвалась «Как укротить мужчин» и тоже имела успех, хоть и более скромный, чем в Союзе.
У создателей сразу появилась идея снять продолжение картины, хотя в СССР сиквелы делать было не принято. Но тут вторая часть напрашивалась сама собой, – все знают, как заканчиваются курортные романы. Планировалось, что действие будет перенесено в Москву, а сами события происходят через несколько после памятного отдыха. Но 2 декабря 1964 года ушел из жизни Генрих Оганесян, – ему было 46 лет и у него был рак. Идея о продолжении умерла вместе с ним. Зато уже на следующее лето на побережье Черного моря потянулись настоящие туристы с рюкзаками и палатками. Есть мнение, что именно с «Три плюс два» начался расцвет путешествий «дикарями».
Источник:
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АФтар! Это самоё "горячее", что ты пытался высосать из темы этого прекрасного фильма?
К.Фишер об этих съёмках : ".. обалденное было время.. мы каждый день трахались и нюхали кокс.." !!!
Как вы догадались, это они - "ЗВ" !
Для меня любое "нифиление" СССР, в чём бы оно ( и как ) не выражалось является личным оскорблением. Ищите другие темы. Не трогайте прекрасное и счастливое Время Наших людей, которые и сейчас живы. Изучайте шерпов и психо проблемы европроституток, которых заботливо берут под "крыло" правительства стран. в упор не видящих свой КОНЕЦ.