Актеры крутили романы, много пили и попадали в милицию: как снимали «Три плюс два»

Сегодня мало кто помнит, что Сергей Михалков, автор «Дяди Степы» и государственных гимнов, писал еще пьесы и сценарии к фильмам. Всего в его послужном списке – 16 киноработ. Правда, сегодня большинство кинолент интересуют разве что сотрудников Госфильмофонда. И только одна полюбилась зрителям настолько, что мы пересматриваем ее даже спустя больше полувека.

В 2023 году «Три плюс два» исполнилось 60 лет. Премьера состоялась 3 июля 1963 года. Картина имела вторую категорию, – бюджет скромный, ставки для актеров небольшие, декораций минимум. Собственно, в фильме всего пять артистов и режиссер Генрих Оганесян в роли официанта. Для него эта постановка стала последней работой в кино.