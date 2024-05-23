Как снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме

Михаила Боярского режиссер также пригласил на прослушивание, но только не на роль Д'Артаньяна, а на роль Рошфора.

Но когда загримированный под Рошфора Боярский пришел на съемки, то режиссер просто "раскрыл челюсть", ведь перед ним стоял именно тот Д'Артаньян, которого он так искал.

И когда режиссер предложил Боярскому стать Д'Артаньяном, то тот естественно согласился. Правда, по его словам, больше всего ему всегда нравился именно сдержанный Атос.

3. На роль Портоса был утвержден актер Георгий Мартиросян. Вот только чиновники из "Гостелеради" высказались против этой кандидатуры. Тогда на эту роль решили пригласить Валентина Смирницкого.