Как снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме

Я думаю, что любой зритель старше 30 лет неоднократно смотрел культовую советскую ленту "Д'Артаньян и три мушкетера". Фильм про 4 друзей-мушкетеров вмиг стал хитом среди зрителей, разлетевшись на цитаты.
1. По словам режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича, впервые он прочитал книгу Александра Дюма, когда был еще подростком. В то время он сильно травмировался, из-за чего длительное время был прикован к постели. Поэтому, книги были его единственным развлечением.
Но когда он прочитал книгу о мушкетерах, то он просто в нее "влюбился". Поэтому, неудивительно, что он захотел снять этот фильм ,когда стал режиссером.
2. Изначально на роль Д'Артаньяна прослушивались многие актеры, включая Владимира Высоцкого и Виктора Ламберга. Но после прослушивания нескольких десятков актеров режиссер утвердил на эту роль Александра Абдулова.
Михаила Боярского режиссер также пригласил на прослушивание, но только не на роль Д'Артаньяна, а на роль Рошфора.
Но когда загримированный под Рошфора Боярский пришел на съемки, то режиссер просто "раскрыл челюсть", ведь перед ним стоял именно тот Д'Артаньян, которого он так искал.
И когда режиссер предложил Боярскому стать Д'Артаньяном, то тот естественно согласился. Правда, по его словам, больше всего ему всегда нравился именно сдержанный Атос.
3. На роль Портоса был утвержден актер Георгий Мартиросян. Вот только чиновники из "Гостелеради" высказались против этой кандидатуры. Тогда на эту роль решили пригласить Валентина Смирницкого.
Правда, была одна проблема. Смирницкий в то время лежал дома с серьезным переломом ноги. Но когда ему позвонили и предложили сыграть одного из основных персонажей фильма, то актер актер пулей помчался на Одесскую киностудию прямо в гипсе и с тросточкой.
Но тут возникла другая проблема. Портос по книге был весьма тучным персонажем, тогда как Валентин Смирницкий был довольно худым (по крайней мере для роли Портоса).
В итоге, пришлось набивать костюм Портоса поролоновыми подкладками. А чтобы скрыть его худое лицо, ему надевали массивный парик и шляпу.
4. А вот на роль Атоса режиссер изначально пригласил Василия Ливанова. Он успешно прошел пробы, примерил костюмы и должен был явиться на съемки. Но в итоге на съемки он так и не пришел.
Как выяснилось позже, он решил пожертвовать ролью Атоса ради роли Шерлока Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Режиссеру нужно было срочно найти нового Атоса. И тут он вдруг вспомнил про актера Вениамина Смехова, который ему очень понравился в роли Воланда в спектакле "Мастер и Маргарита", который режиссер смотрел в театре на Таганке.
Актер с радостью согласился на эту роль, вот только из-за большой загруженности он не мог постоянно находиться на съемочной площадке, а только по выходным. Поэтому во многих сценах его подменял дублер.
Чтобы скрыть отсутствие Смехова, дублера переодевали в костюм Атоса и снимали его либо со спины, либо с опущенной головой, чтобы шляпа закрывала его лицо. В одной из сцен даже мелькнуло лицо дублера, но никто не обратил на это внимания.
5. А роль романтичного и молчаливого Арамиса досталась актеру Игорю Старыгину, которого порекомендовал на эту роль сам Михаил Боярский. В итоге Старыгин был принят сразу, так как по сути он играл самого себя.
Правда, из-за проблем с сосудами актер порой забывал свои реплики. Но тем не менее он умело выкручивался, импровизируя на ходу.
Также, со Старыгиным была связана еще одна малюсенькая проблема. Игорь Старыгин имел небольшой дефект речи, который никак не мешал ему в обычной жизни, но который никак не подходил мушкетеру с тонким романтическим характером. Поэтому режиссер решил, что данного персонажа стоит переозвучить.
В итоге в фильме Арамис Разговаривает голосом Игоря Ясуловича. Причем, этим голосом он разговаривал во всех фильмах о мушкетерах, в том числе и в последнем фильме 2009 года.
6. А вот с ролями короля и королевы проблем не было, так как режиссер изначально хотел видеть на этих местах Олега Табакова и Алису Фрейндлих. Проблема заключалась лишь в том, что Олег Табаков видел своего персонажа иначе, но режиссер сказал ему играть так, как нужно именно ему.
А вот Алиса Фрейндлих вообще ничего не знала о королеве Анне Австрийской, поэтому режиссер лично для нее провел историческую лекцию о королеве, благодаря которой актриса смогла создать свой образ.
7. Трудно представить, что роль Миледи могла сыграть не Маргарита Терехова, а ведь изначально на эту роль была утверждена Елена Соловей, которая лично у меня с образом коварной Миледи никак не складывается.
Но вдруг выяснилось, что Соловей беременна, поэтому она не сможет принять участие в съемках фильма. Поэтому срочно пришлось искать на эту роль другую актрису.
В итоге, на эту роль пригласили Маргариту Терехову. Причем, изначально образ Миледи был немного другим, но его было решено изменить специально под Маргариту Терехову. Так, например, по изначальной задумке Миледи не должна была стрелять из пистолета или махать своими ногами. А вот черный костюм Миледи Терехова придумала лично.
Но когда Терехова увидела текст песен, которые ей придется исполнять, она сказала, что никогда не будет исполнять такие пошлые песни. В итоге режиссер заверил актрису, что песни будут изменены.
8. Изначально актера Александра Трофимова утвердили на роль пуританского фанатика Джона Фельтона, а самого Решелье должен был сыграть актер Михаил Козаков. Но когда во время репетиции сцены Рошфора и Решелье Борис Клюев (Рошфор) попросил подыграть Трофимова в качестве кардинала, то режиссер понял, что это именно тот кардинал, который ему нужен.
Но и Михаил Козаков в накладе не остался. Несмотря на то, что Трофимов отлично подходил на эту роль, его тягучий голос не соответствовал персонажу. Поэтому режиссер решил, что Михаил Козаков все таки должен дать кардиналу свой голос.
Тем не менее, голос самого Трофимова мы все таки можем услышать. Именно Александр Трофимов своим собственным голосом поет песню в дуэте с Алисой Фрейндлих.
9. Роль Дежюссака сыграл не просто актер, а чемпион СССР по фехтованию и постановщик боевых сцен Владимир Болон. Именно он ставил все сцены боев на шпагах.
Владимир Болон создал каждому главному персонажу свой определенный стиль боя, чтобы мушкетеры отличались не только внешне и по характеру, но и по манере сражения.
Чуть позже Владимир Болон даже называл Михаила Боярского своим лучшим учеником. Более того, они стали настоящими друзьями, в Владимир Болон нередко ставил боевые сцены в фильмах с Боярским. Взять хотя бы такую культовую ленту как "Гардемарины, вперед".
10. В роли Констанции режиссер хотел видеть Евгению Симонову, известную по фильмам "Афоня" и "Обыкновенное чудо". И актриса уже даже была согласна не эту роль. Вот только "Госкино" выступило резко против кандидатуры Симоновой, и в итоге чиновники велели режиссеру взять на эту роль Ирину Алферову.
Конечно, режиссеру такая идея не понравилась, но тем не менее он согласился с чиновниками. Единственное, с чем он не смог смириться, так это с низким голосом актрисы. Поэтому он решил переозвучить Алферову. В итоге в фильме Констанция говорит голосом Анастасии Вертинской.
Кстати, совсем недавно я выпустил отдельную статью о том, чьими голосами разговаривают персонажи в некоторых культовых фильмах. Рекомендую к просмотру.
11. Во время съемок фильма стояла дикая жара. А во время съемки осады термометр и вовсе показывал 40 градусов. Из-за столь сильной жары Валентин Смирницкий просто упал в обморок, ведь его костюм с поролоновыми подкладками совсем не пропускал воздух, из-за чего у актера случился гипертонический криз.
В итоге, пришлось в срочном порядке вызвать скорую помощь, которая немедленно увезла актера в больницу.
12. Игорь Старыгин (Арамис) - это единственный актер, который так и не смог освоить верховую езду. Поэтому в конных сценах его довольно часто подменял дублер.
13. Как рассказывал Михаил Боярский, однажды во время грима он ущипнул молодую гримершу за ее мягкое место, из-за чего та от испуга случайно сожгла ему небольшую часть усов. Дабы не испытать на себе гнев режиссера, она приклеила недостающую часть усов актеру.
14. Поклонницы буквально не давали актерам покоя и преследовали их прямо на целом автобусе. Им так хотелось сделать что-то полезное для актеров, что они то и дело накрывали им стол, в том числе и с алкогольными напитками.
Помимо этого, в тайне от режиссера за съемочной группой постоянно ездила "Волга". Как оказалось, это был еще один сюоприз от поклонников, ведь в багажнике автомобиля находилась емкость с вином со встроенным краником, чтобы актеры могли расслабиться.
Разгульный характер актеров так достал режиссера, что он решил вытащить "козырной туз", а именно вызвал маму Михаила Боярского (актрису Екатерину Мелентьеву), чтобы та следила за своим 30-летним чадом.
Вот только сам Боярский говорил, что все это вранье, и что мама приезжала на съемочную площадку только доля того, чтобы подлечить его, так как он заболел.
Зато и самой Екатерине Мелентьевой нашлась эпизодическая роль в фильме. Именно она сыграла женщину, которая бросалась тестом в гвардейцев кардинала.
15. Многие платья и даже наряд кардинала Решелье были сделаны из самых обычных штор, так как лишних денег денег не было.
А что касается модных блестящих украшений, то добрую их часть делал сам Георгий Юнгвальд-Хилькевич, предварительно сбегав на рынок, и накупив бижутерии.
16. Фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" чуть было не закрыл КГБ. Как оказалось, в гостиничных номерах актеров КГБшники поставили прослушку, а ничего не подозревающие актеры "травили" политические анекдоты и изображали Ленина и Брежнева.
Услышав ,чем занимается актеры на съемках, чекисты тут же вызвали режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича на допрос, поставив ему аудиозаписи. Режиссеру не на шутку поплохело. Но кое-как ему удалось отмазать артистов.
Сотрудники КГБ отпустили режиссера, взяв с него слово, что такого больше не повторится. Сам же режиссер велел Боярскому лично прийти в ведомство и принести свои извинения, что он и сделал.
17. Для своей роли Маргарита Терехова специально не спала ночами, чтобы у нее появились темные круги под глазами. Так она хотела показать уставший вид Миледи, у которой нет времени на сон.
18. Несмотря на то, что Маргарита Терехова быстро освоила верховую езду и прекрасно держалась в седле, в наиболее сложных моментах ее подменяла профессиональная наездница Лариса Хонько.
19. Как ни странно, но актеры Александр Трофимов и Маргарита Терехова, сыгравшие отрицательных персонажей, вели себя спокойно и сдержано после съемок, и даже играли в детские игры в духе пионерлагеря.
А вот главные актеры, сыгравшие положительных персонажей, напротив, вели себя как шпана, то и дело дурачась.
20. Единственный актер, которого не пришлось учить верховой езде или контролировать его был Лев Дуров, сыгравший Детревиля. Дело в том, что актер имел разряд по конному спорту, поэтому в обучении он не нуждался.
21. Во время одной из боевых сцен Борис Клюев, сыгравший Рошфора, случайно ранил Михаила Боярского. Шпага вошла актеру прямо в рот. Как оказалось, еще бы пара сантиметров, и Михаил Боярский бы погиб, так как конец шпаги оказалась рядом с головным мозгом.
22. Съемки одной из сцен было решено проводить во дворце моряков в Одессе, но администрация самого дворца согласилась на проведение съемок только при условии, что Боярский выступит здесь бесплатно с концертом.
Режиссер был резко против такого решения, так как Боярский еще не отошел после ранения. Но сам актер заверил ,что все будет хорошо и согласился на выступление.
23. Естественно, нельзя не вспомнить и о музыке, которая звучала в фильме. Для создания музыкальной темы Георгий Юнгвальд-Хилькевич обратился к композитору Максиму Дунаевскому. В Режиссер сразу сказал Дунаевскому, что заглавная тема к фильму должна быть в такт цоканью лошадиных копыт. В то же время мотив должен быть простым, чтобы песня могла понравиться всем - и взрослым, и детям. Дунаевский сразу понял, что от него хочет режиссер и создал ту саму песню мушкетеров.
А что касается исполнения песни. то из всего актерского состава в записи этой песни принимал лишь Михаил Боярский. Остальные же голоса принадлежат участникам ВИА "Коробейники".
Ну и конечно же нельзя не вспомнить про композицию "Pourquoi pas" в исполнении Михаила Боярского. Многие зрители, в том числе не понимали, что за фразу произносит Боярский. Лично я всегда слышал "Бур клопа". И еще в детстве я думал, при чем здесь вообще клоп.
Но как оказалось, песня называется "Pourquoi pas" (Пуркуа Па), что в переводе с французского означает "Почему бы и нет".
24. Если музыку к фильму писал Максим Дунаевский, то текст к песням писал поэт Юрий Ряшенцев. Вот только из-за него картина могла и вовсе не выйти на экранах.
Идея песни Миледи в исполнении Миледи возникла уже ближе к концу съемок. И так как время поджимало, то вместо того, чтобы обратиться к поэту Юрию Ряшенцеву, режиссер попросил Вениамина Смехова (Атос) написать текст к песне.
Узнав об этом, поэт сильно возмутился. Но еще больше его возмутил тот факт, что Смехова не добавили в титры как второго автора текста к песням. И дело вовсе не в том, что Ряшенцев переживал за актера. Просто Ряшенцев счел эту песню отвратительной и графоманской, поэтому он не хотел, чтобы все думали, что именно он ее написал.
Ряшенцев отправился к начальству и потребовал внести Смехова в титры как второго автора, но те ему отказали, так как тогда бы пришлось выплачивать дополнительный гонорар Вениамину Смехову. Тогда возмущенный Ряшенцев обратился в суд, из-за чего премьеру фильма пришлось отложить на целый год.
Но в итоге Ряшенцев проиграл дело, и картина все таки вышла на экраны в том виде и с теми титрами, с которыми и должна была выйти. Правда, из-за этого разбирательства фильм вышел не в 1978 году, а лишь в 1979 году.
25. Проблемы возникли и во время премьеры фильма. Многие критики были недовольны сюжетом, называя фильм антисоветчиной. Кроме того, мало кому нравилось, что главными положительными героями являются 4 пьяницы и драчуна. Да и наличие французского текста в песнях тоже мало кого устраивало. Правда, зрителям было на все это плевать, и они с восторгом приняли фильм "Д'Артаньян и три мушкетера".
26. Благодаря успеху фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", Георгий Юнгвальд Хилькевич решился на съемки продолжений. В итоге, в 90-00-е вышло аж три продолжения картины, причем с довольно весомым временным разрывом:
Правда, все эти продолжения не могли сравниться с оригиналом, особенно последний фильм "Возвращение мушкетеров".
Источник:
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Да "мамка заругает" это сильное колдунство.