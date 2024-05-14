В Люберцах девушка в ходе ритуала изгнания бесов случайно подожгла квартиру

Но удивило очевидцев другое: ребенок, который преспокойно катался на качелях, не обращая ни малейшего внимания на пожар. Люберцы настолько суровы, что...
Поздно вечером 13 мая в доме по ул. Юности в Люберцах начался пожар. По словам очевидцев, его виновницей стала девушка Юля. Она кричала, что дом построен неправильно, и в нём поселились бесы.
Видимо, проводя обряд изгнания нечистой силы (а может, находясь в изменённом сознании), Юля каким-то образом подожгла свою квартиру, после чего спокойно вышла из жилища и села с книжкой на скамейку неподалёку.
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Пожарных вызвали соседи. Т.к. девушка вела себя неадекватно, для неё пришлось пригласить
экзорцистов врачей, которые быстро забрали пироманку, чтобы не мешала тушить пожар.
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Но отдельное внимание очевидцев привлёк ребёнок, невозмутимо раскачивавшийся на качелях на фоне горящей квартиры.
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В Люберцах своя атмосфера...
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Ну так всё логично.
Этого бесёнка на качели и изгнали
В панике, с дикими воплями, бегать кругами?
Оператор, к примеру, спокойно сидел и снимал видео.
Ну а ребёнок, спокойно качался и смотрел на огонь.
Да, еще и один, и ночью...
Что-то тут не так