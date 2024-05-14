FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8810 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Люберцах девушка в ходе ритуала изгнания бесов случайно подожгла квартиру

В Люберцах девушка в ходе ритуала изгнания бесов случайно подожгла квартиру

Автор:
14 мая 2024 09:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Поджог   Подмосковье   качели   люберцы   обряд экзорцизма   пожар   
1475
2
3

Но удивило очевидцев другое: ребенок, который преспокойно катался на качелях, не обращая ни малейшего внимания на пожар. Люберцы настолько суровы, что...


Поздно вечером 13 мая в доме по ул. Юности в Люберцах начался пожар. По словам очевидцев, его виновницей стала девушка Юля. Она кричала, что дом построен неправильно, и в нём поселились бесы.


Видимо, проводя обряд изгнания нечистой силы (а может, находясь в изменённом сознании), Юля каким-то образом подожгла свою квартиру, после чего спокойно вышла из жилища и села с книжкой на скамейку неподалёку.


Пожарных вызвали соседи. Т.к. девушка вела себя неадекватно, для неё пришлось пригласить экзорцистов врачей, которые быстро забрали пироманку, чтобы не мешала тушить пожар.



Но отдельное внимание очевидцев привлёк ребёнок, невозмутимо раскачивавшийся на качелях на фоне горящей квартиры.


В Люберцах своя атмосфера...



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Поджог   Подмосковье   качели   люберцы   обряд экзорцизма   пожар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
GROMOZEKA Час назад
« Но отдельное внимание очевидцев привлёк ребёнок, невозмутимо раскачивавшийся на качелях на фоне горящей квартиры.»

Ну так всё логично.
Этого бесёнка на качели и изгнали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst 23 секунды назад
Ну, а что? Что ребёнку надо было делать?
В панике, с дикими воплями, бегать кругами?

Оператор, к примеру, спокойно сидел и снимал видео.
Ну а ребёнок, спокойно качался и смотрел на огонь.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ronin 5 минут назад
Бесов то изгнала или нет???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Dmitriy 13 минут назад
Девушка не виновата. Это всё бесы и шайтаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Seryi_spb 21 минуту назад
А вот сейчас я начал что-то подозревать. У меня во дворе каждый вечер на качелях качается ребёнок. В районе 24 - 01 часа ночи. И так уже лет пять. И только сейчас я понял, что за эти годы ребёнок ни хрена не вырос! С одной стороны пугающе, с другой стороны на его месте должен быть Я!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim Полчаса назад
Себя и изгнала, всё верно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 40 минут назад
"Но отдельное внимание очевидцев привлёк ребёнок, невозмутимо раскачивавшийся на качелях на фоне горящей квартиры"

Да, еще и один, и ночью...
Что-то тут не так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 50 минут назад
бес в ребёнке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман 59 минут назад
Бесы победили ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Девочка с качелей уже подросла, сменила страну, но не досуг ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир Час назад
Ну бесы же разбежались, так что хороший экзорцист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов Час назад
Там просто таких много. Ребёнок привык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Час назад
Своя атмосфера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2080 постов (2070 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244479



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал...
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Три способа как подловить лжеца
Три способа как подловить лжеца
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#люди#история#авто аварии#интересное#Китай#СССР#конфликт
#животные#Прикол#автомобили#автомир#аварии#Подмосковье#кошка#милота#кот#сарказм
#в мире#Юмор#забавно#факты#ДТП#Россия#кино#новости#проверка#Автовсячина
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных... «Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса «Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска... В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох

На что жалуетесь?

Вернуться