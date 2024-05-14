В Люберцах девушка в ходе ритуала изгнания бесов случайно подожгла квартиру

Поздно вечером 13 мая в доме по ул. Юности в Люберцах начался пожар. По словам очевидцев, его виновницей стала девушка Юля. Она кричала, что дом построен неправильно, и в нём поселились бесы.

Видимо, проводя обряд изгнания нечистой силы (а может, находясь в изменённом сознании), Юля каким-то образом подожгла свою квартиру, после чего спокойно вышла из жилища и села с книжкой на скамейку неподалёку.