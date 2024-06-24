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«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников

«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников

Автор:
24 июня 2024 14:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Disney   Видео   Дисней   дискриминация   компания   корпорация   найм   скандал   сотрудники   
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Вице-президент компании разоткровенничался и вскоре пожалел об этом.

В феврале о Disney высказался Илон Маск. У миллиардера оказалась методичка по найму персонала в корпорацию - в ней прямо указывалось, что на работу надо брать женщин и «усиливать расовое разнообразие». Судя по документу, обычным мужикам там сразу указывали на дверь.

Маск назвал такую политику компании «узаконенным расизмом и сексизмом».

А сейчас Disney снова влипла - на этот раз слово взял вице-президент конторы Майкл Джордано. Он давал интервью и вдруг его прорвало. Топ-менеджер рассказал, что в компанию просто не берут «обычных» мужчин - но делают это без огласки, чтобы избежать скандалов. Да, и слово «белый» в Дисней заменили на «обычный» или «не привносящий разнообразие».

Джордано не учёл лишь того, что его снимает скрытая камера.

Об этом просто не говорите кандидату, да? Ну иногда говорим. Как? Вот так напрямую? Да. Но очень аккуратно, они же могут передать агентам. Но белые мужчины - это не те люди, которых Disney хочет продвигать. Я работаю в компании 11 лет, у меня есть друзья в отделе кадров, и они говорят: «Никто тебе этого не скажет, но они не рассматривают ни одного белого мужчину на разные должности. Они ни за что не наймут белого мужчину.

Запись выложили в сеть и в Disney поспешили заявить, что это всё ложь и провокация.

О’Киф (интервьюер, прим.) и Project Veritas известны обманчиво отредактированными видеороликами. Некоторые комментарии Джордано могут быть вырваны из контекста. Достоверность видео не подтверждена.

А оскандалившийся вице-президент внезапно ушёл в отпуск. Наверное, чтобы подготовится к следующему интервью о расовом и гендерном разнообразии.


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Метки: Disney   Видео   Дисней   дискриминация   компания   корпорация   найм   скандал   сотрудники   
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7  комментариев
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2k
Corkscrew Полчаса назад
Свобода и демократия на западе - это миф. Свобода и демократия в сша - это миф в квадрате.
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4k
Звёздный странник Секунду назад
ЦИТАТА: "...обычным мужикам там сразу указывали на дверь."
ЦИТАТА: "...слово «белый» в Дисней заменили на «обычный» или «не привносящий разнообразие»."
ЦИТАТА: "...не рассматривают ни одного белого мужчину на разные должности. "
Толерантность в истином проявлении.
Судя по концепции деятельности руководящих структур Запада, толерантность - это дискриминация, ущемление прав и нетерпимость к белой расе. Что противоречит самому понятию толерантности.
Отсюда следует ,что никакой толерантности на Западе уже давно нет, а есть только «узаконенный расизм и сексизм», как и сказал Маск.
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41k
russger 2 минуты назад
Я ещё лет 20 назад говорил, что лет через 20-25 белый гетеросексуал-христианин будет сексуальным меньшинством.
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5k
Pechenegiatakuyt 5 минут назад
Вот как не сказать: настолько похер, что аж неудобно!
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335
Alexander 10 минут назад
Ой! Да все у них через жопу ...
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Тоже мне тайну открыли..И так ясно все с ними было, что сплошные пи.. и прочие фрики там работают отныне))
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
им там в своих америках совсем скучно стало видимо
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August
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