«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников

А сейчас Disney снова влипла - на этот раз слово взял вице-президент конторы Майкл Джордано. Он давал интервью и вдруг его прорвало. Топ-менеджер рассказал, что в компанию просто не берут «обычных» мужчин - но делают это без огласки, чтобы избежать скандалов. Да, и слово «белый» в Дисней заменили на «обычный» или «не привносящий разнообразие».

Джордано не учёл лишь того, что его снимает скрытая камера.