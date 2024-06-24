«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников

Вице-президент компании разоткровенничался и вскоре пожалел об этом.
В феврале о Disney высказался Илон Маск. У миллиардера оказалась методичка по найму персонала в корпорацию - в ней прямо указывалось, что на работу надо брать женщин и «усиливать расовое разнообразие». Судя по документу, обычным мужикам там сразу указывали на дверь.
Маск назвал такую политику компании «узаконенным расизмом и сексизмом».
А сейчас Disney снова влипла - на этот раз слово взял вице-президент конторы Майкл Джордано. Он давал интервью и вдруг его прорвало. Топ-менеджер рассказал, что в компанию просто не берут «обычных» мужчин - но делают это без огласки, чтобы избежать скандалов. Да, и слово «белый» в Дисней заменили на «обычный» или «не привносящий разнообразие».
Джордано не учёл лишь того, что его снимает скрытая камера.
Об этом просто не говорите кандидату, да? Ну иногда говорим. Как? Вот так напрямую? Да. Но очень аккуратно, они же могут передать агентам. Но белые мужчины - это не те люди, которых Disney хочет продвигать. Я работаю в компании 11 лет, у меня есть друзья в отделе кадров, и они говорят: «Никто тебе этого не скажет, но они не рассматривают ни одного белого мужчину на разные должности. Они ни за что не наймут белого мужчину.
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Запись выложили в сеть и в Disney поспешили заявить, что это всё ложь и провокация.
О’Киф (интервьюер, прим.) и Project Veritas известны обманчиво отредактированными видеороликами. Некоторые комментарии Джордано могут быть вырваны из контекста. Достоверность видео не подтверждена.
А оскандалившийся вице-президент внезапно ушёл в отпуск. Наверное, чтобы подготовится к следующему интервью о расовом и гендерном разнообразии.
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ЦИТАТА: "...слово «белый» в Дисней заменили на «обычный» или «не привносящий разнообразие»."
ЦИТАТА: "...не рассматривают ни одного белого мужчину на разные должности. "
Толерантность в истином проявлении.
Судя по концепции деятельности руководящих структур Запада, толерантность - это дискриминация, ущемление прав и нетерпимость к белой расе. Что противоречит самому понятию толерантности.
Отсюда следует ,что никакой толерантности на Западе уже давно нет, а есть только «узаконенный расизм и сексизм», как и сказал Маск.