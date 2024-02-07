«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney

Если кратко:

- среди продюсеров, сценаристов, технического персонала - вообще всех работников киностудии, должно быть не менее 50% «недопредставленных групп» (например, темнокожих и представителей ЛГБТ*).

- 50% и более экранного времени должно быть отдано тем, кто относится к «недопредставленным группам»; такой же должна быть доля подобных главных героев и актёров, которые их играют.

- таких актёров нужно продвигать на роли, дающие им карьерный рост. То есть в проект будут брать не лучших и самых подходящих, а инклюзивных.

- при приёме на работу нельзя спрашивать у кандидатов о расе, поле, гендерной идентичности, возрасте или болезнях. Звучит очень странно - а что если на вакансию откликнется человек с психическим заболеванием? Видимо, тогда его возьмут без всякого собеседования.

Маск назвал такие стандарты «узаконенным расизмом и сексизмом». И предложил своих юристов тем, кого выперли из Дисней из-за того, что они якобы недостаточно инклюзивны и толерантны.