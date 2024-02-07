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«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney

«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney

Автор:
07 февраля 2024 15:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Disney   Дисней   Илон Маск   инклюзивность   работа   стандарты   толерантность   
6483
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Это касается не только актёров, а вообще всех сотрудников индустрии. Иначе кино просто не выпустят в прокат.

При слове «Дисней» обычно вспоминают «мультики «Король Лев», «Алладин» или что-то вроде этого. А на деле - это гигантская корпорация, поглотившая Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и множество других контор. Миллиардные обороты, десятки тысяч сотрудников и бюджеты проектов, которые сравнимы с годовым содержанием среднего американского города.

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В последнее время у компании много проблем. Например, общественность ни в какую не хочет смотреть их инклюзивные и толерантные проекты. Зритель не просто возмущается, а «голосует долларом» - не идёт в кино и не смотрит подобное на стриминговых сервисах.

Из-за этого студия компания уволила Латондру Ньютон - директора по инклюзивности и разнообразию.

Она работала шесть лет и курировала такие масштабные проекты как «Русалочка». В прокате фильм провалился - как и большинство других картин, к которым приложила руку эта дама. А вскоре и ей крепко пожали руку и указали на дверь.

Директор ушёл, а инклюзивность осталась. Но теперь этот вопрос поднял не кто иной как Илон Маск.

Анонимный источник из Disney прислал ему «стандарты инклюзивности» - по ним в компанию набирают сотрудников.

Если кратко:

- среди продюсеров, сценаристов, технического персонала - вообще всех работников киностудии, должно быть не менее 50% «недопредставленных групп» (например, темнокожих и представителей ЛГБТ*).

- 50% и более экранного времени должно быть отдано тем, кто относится к «недопредставленным группам»; такой же должна быть доля подобных главных героев и актёров, которые их играют.

- таких актёров нужно продвигать на роли, дающие им карьерный рост. То есть в проект будут брать не лучших и самых подходящих, а инклюзивных.

- при приёме на работу нельзя спрашивать у кандидатов о расе, поле, гендерной идентичности, возрасте или болезнях. Звучит очень странно - а что если на вакансию откликнется человек с психическим заболеванием? Видимо, тогда его возьмут без всякого собеседования.

Маск назвал такие стандарты «узаконенным расизмом и сексизмом». И предложил своих юристов тем, кого выперли из Дисней из-за того, что они якобы недостаточно инклюзивны и толерантны.

Вероятно, такие стандарты негласно действуют во всей сфере развлечений. Поэтому фильмы, игры, книги и всё то, что раньше радовало, превратилось в инклюзивность.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.


Источник:

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Метки: Disney   Дисней   Илон Маск   инклюзивность   работа   стандарты   толерантность   
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33  комментария
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Уже давно не смотрел произведения этих говноделов. Полная деградация и разложение .
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127k
Аааа 20 секунд назад
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127k
Аааа 4 минуты назад
Пиндосы, не останавливайтесь!
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1k
Олег 6 минут назад
Я не понимаю смысл этого давления. Понятно, что гетеросексуальных представителей в обществе - подавляющее большинство. Так же понятно, что подавляющее большинство общества нервирует пропаганда извращений и насильственное навязывание противоестественных связей. С какой целью это продавливается?
Касательно рассовой принадлежности, я считаю, что любого человека необходимо оценивать по делам его, а не по цвету кожи.
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148
Рома 18 минут назад
Скоро они снимут "Хижина дяди Тома" , где расы всех персонажей будут наоборот.
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2k
crownanniversury 21 минуту назад
Любое вмешательство в процесс ,с целью установки неких правил,является навязыванием чужого мнения и установки определенного порядка.Определённой группой лиц,которые считают что они вправе решать за других.
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23k
Valiko 36 минут назад
Политика ЮАР - если ты успешный, умелый и работящий, то обязан взять к себе на работу ленивого, тупорылого и никчемного черномазого болвана.
Вот и вся инклюзивность. Как можно ставить условия искусству?! Хочешь черномазых в кино, сними про рабство или африку; узкоглазых - якудза, каратэ и самураи тебя ждут на экране... Если дегенератам захотелось позырить ЛГБТ, бесполых существ или подобное - порнхаб на помощь!
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30k
AzuveR 37 минут назад
То есть в пиндостане , негры ,п.,.дорасы и лесбиянки ,это «недопредставленные группы». Не знал.
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1k
Kra 39 минут назад
Ну, поэтому и не смотрится ничего уже...

Цензура - она может быть по любому признаку
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 54 минуты назад
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8k
Vladimir 58 минут назад
Странно, «стандарты инклюзивности» у них, а уёвые фильмы у нас. Сужу по себе, смотрю не больше трех-четырех фильмов (сериалов) в год.
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12k
Sergey Час назад
У них хоть есть люди которые не платят, а у нас, в России, как ходил на концерты Пугачевого дерьма, так и ходят.
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2k
ya_pavel Час назад
Все эти съёмки негров в ролях европейских сказок и являются расизмом. Черная русалочка смотрится убого и смешно, создается впечатление, что в Африке не было своих сказок. А ведь они есть.
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112
SRGee Час назад
Первый фильм, который я не посмотрел из-за актёра-негра, это "Тёмная Башня" по Стивену Кингу. Пусть этот актёр талантлив, как про него пишут, но не было в книге других главных героев-чёрных кроме Одетты Холмс
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1k
no_fate Час назад
Оставьте их, та цивилизация уже обречена.
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7k
Alex Час назад
Гороче, если ты Нигга-гей и транс, то тебе эутко повезла в Пиндосии.
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9k
Роман Час назад
А фигли все до Латондры Ньютон докопались, а еще и уволили. Деваха явно отработала на 5 баллов, зачем ее тогда нанимали?
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Час назад
А глиномесы и лизалки разве не в состоянии учудить свои собственные киностудии ?
организовать свои олимпияды .
Из дупы к свету . Быстрее , выше , сильнее .
Пардон : Тупее , глубже , чернее ...
Так и хочется сказать : Мир сошел с ума . Что самое очевидное : очаг распространения этой заразы вполне себе локализован и определен . И ?
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9
Михаил Мит 2 часа назад
Да и не только Дисней . В последнем Наполеоне - Генерал - негр . Ну откуда он взялся в то время ??. Причем во всем фильме больше ни одного афроамериканца больше нет .
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20k
Shtoppi 2 часа назад
короче, дисней превратился в недо><уй знает что, где правят бал недо><уй знает кто и на выходе получается тухлый и гнилой выхлоп, который никому на><уй не нужен.
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59k
alertol 2 часа назад
Дисней в гробу бы перевернулся...
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August

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