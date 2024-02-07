«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney

Это касается не только актёров, а вообще всех сотрудников индустрии. Иначе кино просто не выпустят в прокат.
При слове «Дисней» обычно вспоминают «мультики «Король Лев», «Алладин» или что-то вроде этого. А на деле - это гигантская корпорация, поглотившая Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и множество других контор. Миллиардные обороты, десятки тысяч сотрудников и бюджеты проектов, которые сравнимы с годовым содержанием среднего американского города.
В последнее время у компании много проблем. Например, общественность ни в какую не хочет смотреть их инклюзивные и толерантные проекты. Зритель не просто возмущается, а «голосует долларом» - не идёт в кино и не смотрит подобное на стриминговых сервисах.
Из-за этого студия компания уволила Латондру Ньютон - директора по инклюзивности и разнообразию.
Она работала шесть лет и курировала такие масштабные проекты как «Русалочка». В прокате фильм провалился - как и большинство других картин, к которым приложила руку эта дама. А вскоре и ей крепко пожали руку и указали на дверь.
Анонимный источник из Disney прислал ему «стандарты инклюзивности» - по ним в компанию набирают сотрудников.
Если кратко:
- среди продюсеров, сценаристов, технического персонала - вообще всех работников киностудии, должно быть не менее 50% «недопредставленных групп» (например, темнокожих и представителей ЛГБТ*).
- 50% и более экранного времени должно быть отдано тем, кто относится к «недопредставленным группам»; такой же должна быть доля подобных главных героев и актёров, которые их играют.
- таких актёров нужно продвигать на роли, дающие им карьерный рост. То есть в проект будут брать не лучших и самых подходящих, а инклюзивных.
- при приёме на работу нельзя спрашивать у кандидатов о расе, поле, гендерной идентичности, возрасте или болезнях. Звучит очень странно - а что если на вакансию откликнется человек с психическим заболеванием? Видимо, тогда его возьмут без всякого собеседования.
Маск назвал такие стандарты «узаконенным расизмом и сексизмом». И предложил своих юристов тем, кого выперли из Дисней из-за того, что они якобы недостаточно инклюзивны и толерантны.
Вероятно, такие стандарты негласно действуют во всей сфере развлечений. Поэтому фильмы, игры, книги и всё то, что раньше радовало, превратилось в инклюзивность.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Источник:
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Касательно рассовой принадлежности, я считаю, что любого человека необходимо оценивать по делам его, а не по цвету кожи.
Вот и вся инклюзивность. Как можно ставить условия искусству?! Хочешь черномазых в кино, сними про рабство или африку; узкоглазых - якудза, каратэ и самураи тебя ждут на экране... Если дегенератам захотелось позырить ЛГБТ, бесполых существ или подобное - порнхаб на помощь!
Цензура - она может быть по любому признаку
Идрис Эльба недостаточно черный": в ВВС раскритиковали сериал "Лютер"
Миранда Уэйланд, глава телесети «Би-би-си» по разнообразию, высказала своё мнение о репрезентации темнокожих в сериале «Лютер» на онлайн-конференции MIPTV.
Уэйланд отметила, что масштабные сериалы с темнокожими главными героями ценны сами по себе, однако этого недостаточно для того, чтобы достоверно показывать темнокожих необходимо уделять внимание их окружению, их культуре. И с этой точки зрения главный герой «Лютера», которого сыграл Идрис Эльба, выглядит неправдоподобно как белый, которого зачем-то сыграл темнокожий.
организовать свои олимпияды .
Из дупы к свету . Быстрее , выше , сильнее .
Пардон : Тупее , глубже , чернее ...
Так и хочется сказать : Мир сошел с ума . Что самое очевидное : очаг распространения этой заразы вполне себе локализован и определен . И ?
Другое дело князя Потемкина изображать "негром преклонных годов" ))