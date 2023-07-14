Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка

Встречайте новую Белоснежку и семь политкорректных «гномов». Daily Mail публикует кадры со съёмок нового фильма от Disney, который должен выйти в 2024 году. Теперь всё в порядке. Не одной же Русалочке за всех политотдуваться. Кстати, в сети уже начали созревать новые мемы на заданную тему.
Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съёмок ремейка «Белоснежки», которые прямо сейчас идут в Англии.
На опубликованных кадрах можно увидеть актрису колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), исполняющую роль принцессы, а также её спутников, которых Дисней, превзошедший на этот раз сам себя, весьма лихо "разнообразил".
В общем, отныне никаких типичных гномов из детских сказок. Даёшь подбор актёров из сериалов Netflix! Гремучая смесь полов, национальностей и роста:
При этом, среди гномов, судя по кадрам, только один актер-карлик, остальные же - здоровенные мужики, на которых пахать можно. И, кажется, туда еще тетенька затесалась. Хотя, возможно, это какой-нибудь транс-гном. Пока тайна останется неразгаданной.
Компания Дисней объявила, что «волшебные существа» (представленные на фото), заменят семь гномов, чтобы «избежать усиления стереотипов». Сценарий также не предусматривает принца, а "будет сориентирован на "более сильную" Белоснежку, мечтающую стать лидером".
Режиссером «Белоснежки» выступит Марк Уэбб, отвечавший за дилогию фильмов «Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. Премьера запланирована на 22 марта 2024 года.
Тем временем в сети уже начали появляться первые темы на тему:
Оригинальный мультфильм вышел в 1937 году и стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который обрел мировую популярность.
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Из Белоснежки сделать Черножопку - это очередное дно , которое пробил Дисней . Бедные наши дети .
похабят все проверенное-старое
лучше бы не трогали своими грязными ручонками, спачканными анальной смазкой....