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Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка

Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка

Автор:
14 июля 2023 23:23
Сообщество : Кино
Метки: Disney   Дисней   белоснежка   гномы   дети   политкорректность   ремейк   фильм   
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Встречайте новую Белоснежку и семь политкорректных «гномов». Daily Mail публикует кадры со съёмок нового фильма от Disney, который должен выйти в 2024 году. Теперь всё в порядке. Не одной же Русалочке за всех политотдуваться. Кстати, в сети уже начали созревать новые мемы на заданную тему.

Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съёмок ремейка «Белоснежки», которые прямо сейчас идут в Англии.

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На опубликованных кадрах можно увидеть актрису колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), исполняющую роль принцессы, а также её спутников, которых Дисней, превзошедший на этот раз сам себя, весьма лихо "разнообразил".

В общем, отныне никаких типичных гномов из детских сказок. Даёшь подбор актёров из сериалов Netflix! Гремучая смесь полов, национальностей и роста:

При этом, среди гномов, судя по кадрам, только один актер-карлик, остальные же - здоровенные мужики, на которых пахать можно. И, кажется, туда еще тетенька затесалась. Хотя, возможно, это какой-нибудь транс-гном. Пока тайна останется неразгаданной.

Компания Дисней объявила, что «волшебные существа» (представленные на фото), заменят семь гномов, чтобы «избежать усиления стереотипов». Сценарий также не предусматривает принца, а "будет сориентирован на "более сильную" Белоснежку, мечтающую стать лидером".

Режиссером «Белоснежки» выступит Марк Уэбб, отвечавший за дилогию фильмов «Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. Премьера запланирована на 22 марта 2024 года.

Тем временем в сети уже начали появляться первые темы на тему:

Оригинальный мультфильм вышел в 1937 году и стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который обрел мировую популярность.

Источник:

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Метки: Disney   Дисней   белоснежка   гномы   дети   политкорректность   ремейк   фильм   
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7  комментариев
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5k
Трям 56 минут назад
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CacatuaAutista Полчаса назад
Не следует мешать людям сходить с ума. (доктор Андрей Ефимыч).
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1k
WithU 36 минут назад
Братья Гримм нервно переворачиваются в гробах ..
Из Белоснежки сделать Черножопку - это очередное дно , которое пробил Дисней . Бедные наши дети .
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50k
Мойша 44 минуты назад
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429
Knives22 54 минуты назад
По поводу последней картинки есть же Biancaneve i Sete Nani.
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−3
Дарья Гробович Час назад
Намечается что-то интересное
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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