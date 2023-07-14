Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка

Встречайте новую Белоснежку и семь политкорректных «гномов». Daily Mail публикует кадры со съёмок нового фильма от Disney, который должен выйти в 2024 году. Теперь всё в порядке. Не одной же Русалочке за всех политотдуваться. Кстати, в сети уже начали созревать новые мемы на заданную тему.