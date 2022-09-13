Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney

В соцсетях завирусилось видео, в котором сцена из американского фильма с чернокожей Русалочкой стала более привычной глазу. Осветление персонажа, конечно, понравится не всем сторонникам толерантности и инклюзивности, но зрители смогут сделать свой выбор.
Поговаривают, что китайцы разрабатывают технологию, которая позволит менять цвет кожи персонажа прямо на экране.
Подтверждающее видео действительно впечатляет.
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Что до толерантности, то пиететом по отношению к чернокожим китайцы никогда не страдали - вспомнить хотя бы рекламу отбеливающего порошка.
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Предвидим возмущение прогрессивной общественности, поддерживающей идеи BLM, но вдруг эта самая технология сделает невозможное и заставить зрителя полюбить новое творение студии Disney с чернокожей Ариэль? Пока трейлер новой "Русалочки" поражает количеством дизлайков. После миллиона отрицательных оценок возможность голосовать отключили - иначе и до антирекорда рукой подать.
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АНТИФИШКИ
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Ведь, совсем не важно какой у тебя цвет кожи: жёлтый, чёрный или нормальный....