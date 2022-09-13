FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10983 поста • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney

Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney

Автор:
13 сентября 2022 13:00
Сообщество : Кино
Метки: Disney   Китай   ариэль   видео   интересно   кино   русалочка   технологии   тизер   
992
2
3

В соцсетях завирусилось видео, в котором сцена из американского фильма с чернокожей Русалочкой стала более привычной глазу. Осветление персонажа, конечно, понравится не всем сторонникам толерантности и инклюзивности, но зрители смогут сделать свой выбор.

Поговаривают, что китайцы разрабатывают технологию, которая позволит менять цвет кожи персонажа прямо на экране.


Подтверждающее видео действительно впечатляет.


Что до толерантности, то пиететом по отношению к чернокожим китайцы никогда не страдали - вспомнить хотя бы рекламу отбеливающего порошка.


Предвидим возмущение прогрессивной общественности, поддерживающей идеи BLM, но вдруг эта самая технология сделает невозможное и заставить зрителя полюбить новое творение студии Disney с чернокожей Ариэль? Пока трейлер новой "Русалочки" поражает количеством дизлайков. После миллиона отрицательных оценок возможность голосовать отключили - иначе и до антирекорда рукой подать.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Disney   Китай   ариэль   видео   интересно   кино   русалочка   технологии   тизер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Александер 2 минуты назад
Толерантней надо, граждане, толерантней...
Ведь, совсем не важно какой у тебя цвет кожи: жёлтый, чёрный или нормальный....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kariya 4 минуты назад
У ремейковской проблема не столько в цвете, сколько в пятне на лбу и отсутствии косметики. Убрать пятно, наштукатурить и уже вполне сносно, китайцы тоже ведь не просто отбелили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vlamir 6 минут назад
Браво китаезы! Мне понравилось, смело и креативно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
−1
24k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
Если китайцы скажут, что они хотят видеть белую Ариель, то дисней переснимет весь фильм ))) У них больше половины прибыли с проката из китая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
ПчЁла 15 минут назад
По крайней мере белую хоть на экране видно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 20 минут назад
Тётя Ася в гости приехала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алексей 22 минуты назад
Пофиг на эту селедку. Что там по Себастьяну?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям Полчаса назад
Абизяна хоть на человека стала похожа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Полчаса назад
Заставка как финальная сцена из порнофильма. Как вижу так и угараю )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
topersk Александр 7 минут назад
Так что ли? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Полчаса назад
Ты "Мойдодыр" читал???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat Полчаса назад
Скорей бы дипфэйк дошел до того состояния что бы я мог выбирать кого я хочу вить в какой роли - я смогу столько фильмов смотреть, которые сейчас не могу по тому что не люблю мискаст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 добрых фото и историй, которые греют душу
30 добрых фото и историй, которые греют душу
Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет
Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет
Набирающие популярность в сообществах
Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни
Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни
Пчела и Ангел
Пчела и Ангел
Первый белорусский ноутбук получил цену (3 фото)
Первый белорусский ноутбук получил цену (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#люди#прикол#животные#Разное#новости#улыбнуло#фильм
#Юмор#картинки#история#позитив#Приколы#сатира#автомобили#сарказм#автомир#актеры
#факты#в мире#кино#фотографии#интересное#СССР#королева#шоу бизнес#Россия#красота
Первый белорусский ноутбук получил цену (3 фото) Первый белорусский ноутбук получил цену (3 фото) Китайцы создали человекоподобного робота Китайцы создали человекоподобного робота Технологии добрались до китайских курятников Технологии добрались до китайских курятников Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец» Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец» В Китае обставили американского робопса: их версия плавает В Китае обставили американского робопса: их версия плавает 15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами 15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами

На что жалуетесь?

Вернуться