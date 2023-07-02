Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим сотрудницам

Теперь компания может «влететь» на кругленькую сумму.
Всё началось несколько лет назад, когда сотрудница Disney Ронда Расмуссен «вычислила», что несколько мужиков занимают в корпорации ту же должность, что и она, а получают больше. И обратилась в суд. К её иску присоединились ещё 9 сотрудниц Disney.
Когда дело раскрутили, к нему подключились и другие «сочувствующие». Например, экономист по труду Калифорнийского университета Дэвид Ноймарк провёл тщательно исследование и установил страшную правду, которая творится в корпорации:
Мужчины получают на целых 2% больше денег, чем женщины.
Он учёл всё: занятость, опыт, навыки и прочее. И всё равно не смог насчитать больше 2%. Будет ли это серьёзным аргументом для суда и почему Ронда Расмуссен насчитала аж 150 миллионов долларов - пока неизвестно.
Ну а в Disney все обвинения в дискриминации отвергли:
Утверждения истцов о предполагаемой разнице в оплате труда женщин и мужчин просто ложны, мы докажем это в ходе судебного разбирательства.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Да и 2% в пределах статистической погрешности. Хотя статистика присяжным не по мозгам.
Не, ну это несерьезно!
А где же обвинения в изнасиловании?