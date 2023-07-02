Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим сотрудницам

Когда дело раскрутили, к нему подключились и другие «сочувствующие». Например, экономист по труду Калифорнийского университета Дэвид Ноймарк провёл тщательно исследование и установил страшную правду, которая творится в корпорации:

Мужчины получают на целых 2% больше денег, чем женщины.