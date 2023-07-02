FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10519 постов • 1437 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим сотрудницам

Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим сотрудницам

Автор:
02 июля 2023 19:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Disney   Дисней   зарплата   иск   компания   корпорация   ронда расмуссон   сотрудница   суд   
2713
4

Теперь компания может «влететь» на кругленькую сумму.

Всё началось несколько лет назад, когда сотрудница Disney Ронда Расмуссен «вычислила», что несколько мужиков занимают в корпорации ту же должность, что и она, а получают больше. И обратилась в суд. К её иску присоединились ещё 9 сотрудниц Disney.

Когда дело раскрутили, к нему подключились и другие «сочувствующие». Например, экономист по труду Калифорнийского университета Дэвид Ноймарк провёл тщательно исследование и установил страшную правду, которая творится в корпорации:

Мужчины получают на целых 2% больше денег, чем женщины.

Он учёл всё: занятость, опыт, навыки и прочее. И всё равно не смог насчитать больше 2%. Будет ли это серьёзным аргументом для суда и почему Ронда Расмуссен насчитала аж 150 миллионов долларов - пока неизвестно.

Ну а в Disney все обвинения в дискриминации отвергли:

Утверждения истцов о предполагаемой разнице в оплате труда женщин и мужчин просто ложны, мы докажем это в ходе судебного разбирательства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Disney   Дисней   зарплата   иск   компания   корпорация   ронда расмуссон   сотрудница   суд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Скоро еще всякие пи..сы подтянутся с "Почему мы так же получаем как мущщины, нам нада больше" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
imnk Час назад
Женский труд, почему то всегда недооценивается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
iskra imnk Час назад
Смотря где трудится женщина. Например, я за всю жизнь не встретил женщину-слесаря. Если бы такая была, я сомневаюсь, что бы она смогла работать наравне со слесарем-мужчиной 6-го разряда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 2 часа назад
Это как она вычислила? Зарплата конфиденциальная инфа и если ей сообщил кто-то свою - нарушил контракт.

Да и 2% в пределах статистической погрешности. Хотя статистика присяжным не по мозгам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
894
Шурман 2 часа назад
Были в Диснейленде в Париже , похоже их сотрудники должны посетителям доплачивать , что не аттракцион или шоу то там все наладом дышит , пробиться куда то не реально , на машинки типа картингов стояли 2 часа в очереди и так кругом , берем в сравнение лего ленд так там все четко и красиво , за всем следят и за аквариумами так же , вот у детей спросил хотите еще в Диснейленд или уже поедим в другой лего ленд не в Данию а в Германию ? так они сразу только за , сын то уже большой и ему так же все интересно . Да что там скрывать мы с женой как дети бегали :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Всё началось несколько лет назад, когда сотрудница Disney Ронда Расмуссен «вычислила», что несколько мужиков занимают в корпорации ту же должность, что и она, а получают больше. И обратилась в суд»

Не, ну это несерьезно!
А где же обвинения в изнасиловании?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226565



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#животные#Юмор#СССР#Дагестан#комментарии#любопытно#песня
#в мире#история#люди#кино#франция#добро#протесты#Россия
#подборка#дети#США#Китай#полиция#картинки#сарказм#фильм
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться