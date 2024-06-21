16 людей, которые воспользовались фотошопом и не смогли вовремя остановиться

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Фотошоперы, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

17 случаев, когда «боги» фотошопа перестарались со своим желанием выглядеть идеально и неотразимо

Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов

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