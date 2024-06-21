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16 людей, которые воспользовались фотошопом и не смогли вовремя остановиться

16 людей, которые воспользовались фотошопом и не смогли вовремя остановиться

Автор:
21 июня 2024 08:44
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   бмор   внешность   забавно   люди   фотошоп   
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В стремлении к совершенству некоторые люди решают прибегнуть к помощи графических редакторов. И пока одни пользователи используют программы для небольшой коррекции снимков, другие решают задействовать их функционал по полной.

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Я отказываюсь принять тот факт, что этот парень действительно верит, будто обманом заставил своих подписчиков поверить в существование гигантов.

Возможно, он профессиональный армрестлер? Может быть…

Она прониклась атмосферностью картин, нарисованных масляной пастелью.

Двое девушек слева выглядят так, будто фильтр скопировал и вставил на них одно и то же лицо.

Она напомнила мне одно из привидений в «Битлджусе».

Что происходит с перилами позади неё? Тут явно какая-то проблемка.

Она выглядит так, словно наложила лицо персонажа видеоигры на свое лицо.

Сэр, пожалуйста, закройте рот, я боюсь.

Она просто маг воды, здесь не на что смотреть.

Это ведь фильтр? Надеюсь он не сделал себе пластическую операцию.

Я думал, что это либо Sims, либо GTA, блин.

Самое странное, что есть люди, которые комментируют такие вещи, как «Вау, ты такая красивая!» или «Мне нравится твой взгляд!».

Ни один спортзал не помог бы достичь таких форм.

Чем дольше смотришь на это фото, тем более странным оно становится.

Какие-то странные стены… Стены, пожалуй, наименее странная вещь во всей этой картине.

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Метки: Прикол   бмор   внешность   забавно   люди   фотошоп   
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Ультратрахуил Час назад
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38k
Юрий 42 минуты назад
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Электрические сиськи...

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10k
Роман Час назад
Как мы можем быть уверены, что это автор не нафотожопил ради поста, натырив фотки где то обычные?
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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