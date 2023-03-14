Фотошоперы, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

Когда фотошоп попадает не в те руки, происходит настоящее безумие, которое сложно описать словами. Желая превратить себя в идеал, люди иногда заходят настолько далеко, что от их изначального внешнего вида не остаётся и следа.
Программа может подарить стройную фигуру, кубики на прессе, пышные формы и невероятно гладкую кожу. Для этого достаточно сделать несколько кликов и готово.
Любители социальных сетей с удовольствием пользуются возможностями программы на полную, не осознавая, что из-за неё шаг за шагом превращаются в настоящих живых кукол с пластиковой мимикой и нереалистичным телом. Такого смешного эффекта, конечно, можно избежать, если пользоваться фотошопом с умом и в меру. Однако этих горе-фотошоперов уже не остановить.
Голова явно не по размеру
Она похожа на инопланетянина из «Людей в чёрном», который на самом деле не знает, как маскироваться под человека.
Опубликованное фото и скриншот из видео
«Фотомодель» с 225 тысячами подписчиков
Он так хочет быть Геральтом из Ривии.
Опубликованная фотография и отмеченная
Парень наверняка забыл, сколько же ему на самом деле лет
Он не такой, как большинство подростков. Ему 57.
Сладкая парочка
Как смогла, так и прифотошопила
Она могла бы резать стекло этим подбородком.
Что тут происходит?
Изящная шея
Эта шея делает его похожим на шахматную фигуру.
Худышка
Боже мой, она превратилась в мультик.
Волшебное исчезновение подмышек
Когда очень хотела худые ноги
Что с глазами?
Текстура кожи сказала: «Пока»
Экстремальный фотошоп. Здесь поработали буквально над каждой частью тела
Одно лицо
Серьёзный случай
Любитель гладкой кожи
Вы хотите сказать, что это не пластиковая фигурка, которую кто-то забавно сфотографировал?
Чем-то напоминает мне статуи острова Пасхи.
Источник:
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