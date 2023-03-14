Фотошоперы, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

Программа может подарить стройную фигуру, кубики на прессе, пышные формы и невероятно гладкую кожу. Для этого достаточно сделать несколько кликов и готово.

Любители социальных сетей с удовольствием пользуются возможностями программы на полную, не осознавая, что из-за неё шаг за шагом превращаются в настоящих живых кукол с пластиковой мимикой и нереалистичным телом. Такого смешного эффекта, конечно, можно избежать, если пользоваться фотошопом с умом и в меру. Однако этих горе-фотошоперов уже не остановить.

Голова явно не по размеру