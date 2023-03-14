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Фотошоперы, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

Фотошоперы, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

Автор:
14 марта 2023 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   редакто   умора   фото   фотошоп   
1486
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Когда фотошоп попадает не в те руки, происходит настоящее безумие, которое сложно описать словами. Желая превратить себя в идеал, люди иногда заходят настолько далеко, что от их изначального внешнего вида не остаётся и следа.

Программа может подарить стройную фигуру, кубики на прессе, пышные формы и невероятно гладкую кожу. Для этого достаточно сделать несколько кликов и готово.

Любители социальных сетей с удовольствием пользуются возможностями программы на полную, не осознавая, что из-за неё шаг за шагом превращаются в настоящих живых кукол с пластиковой мимикой и нереалистичным телом. Такого смешного эффекта, конечно, можно избежать, если пользоваться фотошопом с умом и в меру. Однако этих горе-фотошоперов уже не остановить.


Голова явно не по размеру

×
×

Она похожа на инопланетянина из «Людей в чёрном», который на самом деле не знает, как маскироваться под человека.


Опубликованное фото и скриншот из видео


«Фотомодель» с 225 тысячами подписчиков


Он так хочет быть Геральтом из Ривии.


Опубликованная фотография и отмеченная


Парень наверняка забыл, сколько же ему на самом деле лет


Он не такой, как большинство подростков. Ему 57.


Сладкая парочка


Как смогла, так и прифотошопила


Она могла бы резать стекло этим подбородком.


Что тут происходит?


Изящная шея


Эта шея делает его похожим на шахматную фигуру.


Худышка

Боже мой, она превратилась в мультик.


Волшебное исчезновение подмышек

Когда очень хотела худые ноги

Что с глазами?

Текстура кожи сказала: «Пока»

Экстремальный фотошоп. Здесь поработали буквально над каждой частью тела


Одно лицо

Серьёзный случай

Любитель гладкой кожи

Вы хотите сказать, что это не пластиковая фигурка, которую кто-то забавно сфотографировал?

Чем-то напоминает мне статуи острова Пасхи.


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Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   редакто   умора   фото   фотошоп   
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28k
Ваня 52 минуты назад

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Nick 15 минут назад
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Ivan 23 минуты назад
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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Мистер Фикс Полчаса назад
Комментарий к фото
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133
темная_мышь Час назад
Геральт из Ривии не был качком. Сапковский описывал его как высокого человека с развитой, но сухой мускулатурой. Он должен был скорее выглядеть как гимнаст или другой легкоатлет, чем как бычок перед забоем на стейки.
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