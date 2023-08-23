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17 случаев, когда «боги» фотошопа перестарались со своим желанием выглядеть идеально и неотразимо

17 случаев, когда «боги» фотошопа перестарались со своим желанием выглядеть идеально и неотразимо

Автор:
23 августа 2023 12:17
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   перестарались   умора   фотошоп   
2053
18

Когда дело касается редактирования фотографий, многие люди прибегают к фотошопу, ведь он является одним из наиболее популярных инструментов. Он позволяет изменять внешность, удалять недостатки, улучшать цвета и создавать уникальные эффекты. Не секрет, что к нему порой прибегают даже знаменитости. Что уж говорить о других.

Однако, как и с любой другой программой, люди могут переборщить с использованием фотошопа. Порой они даже не подозревают об этом, ведь чувство меры знакомо не каждому. В результате в сети появляется множество забавных фото, которые не имеют ничего общего с естественностью и реалистичностью.


Длинноногая красавица

×
×

Тут явно что-то пошло не так

Когда ваши навыки редактирования настолько ужасны, что вы начинаете создавать удивительных монстров.


Любопытно, почему люди считают это красивым и правдоподобным?

Похоже, она стоит перед одним из тех волнистых зеркал, которые есть на ярмарке.

Я лично думал, что это змея.


Истинное изящество


Эта девушка утверждает, что никогда не использует фильтры. Да-да, так мы и поверили


Немного реалистичности не помешало бы


Где поры?


Иногда даже мужчины не могут устоять перед магией фотошопа

Он выглядит так, будто он из видеоигры середины 2000-х.


Почему её пресс выглядит, как булочки?


Эта девушка выглядит как коллаж, состоящий как минимум из 4 разных людей

Одна ягодица намного больше её головы!


Кажется, у этого парня что-то не так с глазами

Я получил запрос на добавление в друзья от этого парня, и мне пришлось просмотреть его фотографию. Он напоминает мне скачанные скины из оригинальной игры Sims.


То, что она публикует, и то, как она выглядит в реальности


Очень «реалистичные» кубики пресса

Когда всегда мечтала о модельном росте

Поклонница инопланетной красоты

Кажется, эта девушка мечтает стать совсем невесомой. Как хорошо, что это просто фотошоп

Она определённо… очень худая. Но тот факт, что она хочет казаться худее, пугает.


То, что опубликовала её подруга, и то, что опубликовала она. Хитруша

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Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   перестарались   умора   фотошоп   
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4  комментария
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717
Vergüenza Ajena Час назад
Просто больные люди.
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19k
Bill 6 минут назад
Продолжайте вести набюдение.
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47k
Максим Т. Час назад

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