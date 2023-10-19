18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля

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16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома

«Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом

16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе

20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят...

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