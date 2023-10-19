18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля

Сегодня любители интернета и социальных сетей пользуются для улучшения своей внешности не только фотошопом. В их арсенале уже давненько появились пресеты, графические фильтры, улучшающие маски и прочие крутые штуки.
Они позволяют с помощью пары кликов превратиться в настоящую голливудскую звезду, достойную красной дорожки. Однако в погоне за лучшим результатом порой случаются казусы, связанные с потерей чувства меры. Давайте же скорее взглянем на эти забавные фотошоп-провалы.
Обработка под натуральность
Что-то пошло не так при попытке рендеринга.
Где же ваши лица?
Пленительный взгляд
Представьте, что вы собираетесь в туалет посреди ночи, и это смотрит на вас, когда вы включаете свет в ванной?
Очень плохой, но очень смешной фотошоп мышц
Кто-то переборщил с инструментом изменения размера губ
Ох, уж эти непропорциональные ноги
Даже сама удивилась получившемуся результату
Вот как выглядел тиранозавр рекс. Тайна раскрыта. Никаких перьев.
Простой и доступный способ получить белоснежную улыбку — это нарисовать её в фотошопе
Кукла Братц в человеческом облике
Да-да, мы почти поверили
Лицо или маска?
У странной фигуры должна быть не менее странная тень
Очень непропорциональное соотношение головы и тела
Соотношение головы и тела — наименее тревожная часть имеющейся проблемы.
Это же два разных человека? Нет, всё-таки один и тот же
Судя по пропорциям, он не человек, а герой аниме
Ни единой морщинки, ни единой поры
Совершенно естественная текстура тела и лица, верно?
Так выглядит мой демон сонного паралича.
Присмотритесь к его пальцам. Что с ними?
Источник:
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