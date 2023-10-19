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18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля

18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля

Автор:
19 октября 2023 09:05
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   внешность   красота   люди   обман   фотошоп   
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Сегодня любители интернета и социальных сетей пользуются для улучшения своей внешности не только фотошопом. В их арсенале уже давненько появились пресеты, графические фильтры, улучшающие маски и прочие крутые штуки.

Они позволяют с помощью пары кликов превратиться в настоящую голливудскую звезду, достойную красной дорожки. Однако в погоне за лучшим результатом порой случаются казусы, связанные с потерей чувства меры. Давайте же скорее взглянем на эти забавные фотошоп-провалы.


Обработка под натуральность

×
×

Что-то пошло не так при попытке рендеринга.


Где же ваши лица?


Пленительный взгляд

Представьте, что вы собираетесь в туалет посреди ночи, и это смотрит на вас, когда вы включаете свет в ванной?


Очень плохой, но очень смешной фотошоп мышц


Кто-то переборщил с инструментом изменения размера губ


Ох, уж эти непропорциональные ноги


Даже сама удивилась получившемуся результату

Вот как выглядел тиранозавр рекс. Тайна раскрыта. Никаких перьев.


Простой и доступный способ получить белоснежную улыбку — это нарисовать её в фотошопе


Кукла Братц в человеческом облике


Да-да, мы почти поверили


Лицо или маска?


У странной фигуры должна быть не менее странная тень


Очень непропорциональное соотношение головы и тела

Соотношение головы и тела — наименее тревожная часть имеющейся проблемы.


Это же два разных человека? Нет, всё-таки один и тот же


Судя по пропорциям, он не человек, а герой аниме

Ни единой морщинки, ни единой поры

Совершенно естественная текстура тела и лица, верно?

Так выглядит мой демон сонного паралича.


Присмотритесь к его пальцам. Что с ними?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   внешность   красота   люди   обман   фотошоп   
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3  комментария
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16k
Majul 50 минут назад
Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что в подобные "шедевры" кто-то поверит? Хотя нет, такие же идиоты поверят.
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smakido 8 минут назад
Даже не знаешь, что делать во время просмотра: смеяться или плакать?!
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