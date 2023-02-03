Откуда мошенники берут ваши номера и фамилии

Но это лишь один из способов добыть ваши данные. Ещё один — это недобросовестные компании. Мошенникам даже не приходится ничего взламывать, в погоне за деньгами компании сами продают ваши данные в даркнете. Представим, что вы купили в магазине одежду и решили поучаствовать в программе лояльности. Оставили свой номер телефона, имя и фамилию, дату рождения (чтобы получить дополнительную скидку). Эти данные попали в общую базу, которую потом выставили на продажу.

Интересно, что иногда даже старые базы данных продаются. Недавно мне звонили и назвали мою девичью фамилию (которой я не пользуюсь уже 10 лет) да ещё и отчество перепутали. Это говорит, что старые базы данных тоже есть в доступе.

Есть ещё догадка, но это лишь предположение из сети. Коллцентры прозванивают периодически номера из базы, чтобы понять, актуальны ли данные.

Социальные сети

Мошенники победнее не покупают базы данных. Им достаточно полазить по соцсетям, найти "живые" странички и оттуда узнать все ваши данные — имя, фамилию, возраст, город, имена детей и родственников. Если у вас есть номер на странице открытый — будьте готовы к непрошенным звонкам.

Сбербанк Онлайн

Даже с помощью официального приложения банка можно узнать ваши данные. Стоит просто начать делать перевод и ваши имя и отчество уже известны.

Кто этим занимается?

На сайтах по поиску работы есть много объявлений о работе из дома с таблицами и базами данных. Некоторые из них как раз опубликованы мошенниками. Вам предлагают за деньги собирать данные пользователей из соцсетей, банков и других источников. За это платят деньги, но неофициально.

Сохранить анонимность в наше время очень сложно, будьте осторожны!