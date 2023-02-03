Откуда мошенники берут ваши номера и фамилии

Россияне часто сталкиваются с телефонным мошенничеством. Иногда злоумышленники умудряются звонить старикам и даже детям, пытаясь выманить данные банковских карт или деньги. Так откуда же они берут телефонные номера и почему знают вашу фамилию и отчество?
Есть несколько способов добыть личные данные: номер телефона, имя, фамилию и даже данные родственников. Летом главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал News.ru, что мошенники взламывают базы данных сайтов, склеивают их в базу и продают на специальных биржах.
Защищенность наших данных даже в государственных сервисах оставляет желать лучшего, и они, безусловно, оттуда утекают. В этом нет никакого секрета, многие с этим сталкивались. Есть взломанные базы сайтов, где мы оставляем свои персональные данные. Сайты могут быть совершенно разные. Потом эти базы склеиваются от разных сайтов. Также эти персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ, — отмечает разработчик.
Но это лишь один из способов добыть ваши данные. Ещё один — это недобросовестные компании. Мошенникам даже не приходится ничего взламывать, в погоне за деньгами компании сами продают ваши данные в даркнете. Представим, что вы купили в магазине одежду и решили поучаствовать в программе лояльности. Оставили свой номер телефона, имя и фамилию, дату рождения (чтобы получить дополнительную скидку). Эти данные попали в общую базу, которую потом выставили на продажу.
Интересно, что иногда даже старые базы данных продаются. Недавно мне звонили и назвали мою девичью фамилию (которой я не пользуюсь уже 10 лет) да ещё и отчество перепутали. Это говорит, что старые базы данных тоже есть в доступе.
Есть ещё догадка, но это лишь предположение из сети. Коллцентры прозванивают периодически номера из базы, чтобы понять, актуальны ли данные.
Социальные сети
Мошенники победнее не покупают базы данных. Им достаточно полазить по соцсетям, найти "живые" странички и оттуда узнать все ваши данные — имя, фамилию, возраст, город, имена детей и родственников. Если у вас есть номер на странице открытый — будьте готовы к непрошенным звонкам.
Сбербанк Онлайн
Даже с помощью официального приложения банка можно узнать ваши данные. Стоит просто начать делать перевод и ваши имя и отчество уже известны.
Кто этим занимается?
На сайтах по поиску работы есть много объявлений о работе из дома с таблицами и базами данных. Некоторые из них как раз опубликованы мошенниками. Вам предлагают за деньги собирать данные пользователей из соцсетей, банков и других источников. За это платят деньги, но неофициально.
Сохранить анонимность в наше время очень сложно, будьте осторожны!
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В последнее время правда перестали, наверное внесли в какую свою базу троллей .
В начале нулевых многочисленные базы данных гуляли по стране.
Где то в середине 10-х это прикрыли.
Мошенники пользуются старыми базами - мне ни разу не звонили, зная личные данные, на номера, купленные после 2015 года.
Первый раз я столкнулся на оф сайте Ниссан, мне позвонили и спросили, планирую ли я покупку, а я просто зашел.
А если сейчас зайти и посмотреть десяток сайтов, предлагающих покупку недвижимости в ОАЭ, то готовьтесь к швалу звонков с вопросом, когда вы планируете приобрести недвижимость в Дубае. Всем сомневающимся рекомендую попробовать, просто из Яндекса топ десять первых результатов открыть и посмотреть.
банки торгуют базами , а этот росбанк вообще гондоны
На первый и второй бывают звонки, но раз в месяц примерно. На третий каждый день кто то звонит.