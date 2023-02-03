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Откуда мошенники берут ваши номера и фамилии

Откуда мошенники берут ваши номера и фамилии

Автор:
03 февраля 2023 10:23
Сообщество : Мошенничество
Метки: злоумышленник   интересное   кража   мошенники   обман   полезное   фото   
2398
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Россияне часто сталкиваются с телефонным мошенничеством. Иногда злоумышленники умудряются звонить старикам и даже детям, пытаясь выманить данные банковских карт или деньги. Так откуда же они берут телефонные номера и почему знают вашу фамилию и отчество?

Есть несколько способов добыть личные данные: номер телефона, имя, фамилию и даже данные родственников. Летом главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал News.ru, что мошенники взламывают базы данных сайтов, склеивают их в базу и продают на специальных биржах.

Защищенность наших данных даже в государственных сервисах оставляет желать лучшего, и они, безусловно, оттуда утекают. В этом нет никакого секрета, многие с этим сталкивались. Есть взломанные базы сайтов, где мы оставляем свои персональные данные. Сайты могут быть совершенно разные. Потом эти базы склеиваются от разных сайтов. Также эти персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ, — отмечает разработчик.

Но это лишь один из способов добыть ваши данные. Ещё один — это недобросовестные компании. Мошенникам даже не приходится ничего взламывать, в погоне за деньгами компании сами продают ваши данные в даркнете. Представим, что вы купили в магазине одежду и решили поучаствовать в программе лояльности. Оставили свой номер телефона, имя и фамилию, дату рождения (чтобы получить дополнительную скидку). Эти данные попали в общую базу, которую потом выставили на продажу.

Интересно, что иногда даже старые базы данных продаются. Недавно мне звонили и назвали мою девичью фамилию (которой я не пользуюсь уже 10 лет) да ещё и отчество перепутали. Это говорит, что старые базы данных тоже есть в доступе.

Есть ещё догадка, но это лишь предположение из сети. Коллцентры прозванивают периодически номера из базы, чтобы понять, актуальны ли данные.

Социальные сети

Мошенники победнее не покупают базы данных. Им достаточно полазить по соцсетям, найти "живые" странички и оттуда узнать все ваши данные — имя, фамилию, возраст, город, имена детей и родственников. Если у вас есть номер на странице открытый — будьте готовы к непрошенным звонкам.

Сбербанк Онлайн

Даже с помощью официального приложения банка можно узнать ваши данные. Стоит просто начать делать перевод и ваши имя и отчество уже известны.


Кто этим занимается?

На сайтах по поиску работы есть много объявлений о работе из дома с таблицами и базами данных. Некоторые из них как раз опубликованы мошенниками. Вам предлагают за деньги собирать данные пользователей из соцсетей, банков и других источников. За это платят деньги, но неофициально.


Сохранить анонимность в наше время очень сложно, будьте осторожны!


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Метки: злоумышленник   интересное   кража   мошенники   обман   полезное   фото   
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15  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Да сливают базы все и ото всюду. Намедни сходил к стоматологу, естественно в клинике подписывал договор и оставлял номер телефона. На следующий день сразу начались звонки спама, прозвоны, "специалисты сбербанка" и.д. Совпадение? Не думаю
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8k
Ysik 11 минут назад
На днях звонили очередные мошенники и назвали номер и дату рейса s7 на котором я недавно летел. Такая информация только у авиакомпании была. Значит и они сливают данные. У меня есть номер телефона зарегистрированный на компанию, он только в госуслугах есть, но и на него спамеры звонят, а значит и оператор сам сливает.
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5k
sedoisever 19 минут назад
Получал карту в ВТБ. Девушка сказала "подтвердите согласие на получение в приложении". Ну, я галочку поставил. Потом скачал с сайта банка документ, где увидел, что дал разрешение на передачу банком моих данных куче операторов сотовой связи и всяким коллцентрам. Вот так. После этого бвла куча звонков из "безопасности банка". Уже перевёл зарплату в другой банк и собираюсь написать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. Мало поможет, но из принципа.
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17k
Виталий Касандров Полчаса назад
Раньше мне часто звонили , я если свободен поболтать то и против.
В последнее время правда перестали, наверное внесли в какую свою базу троллей .
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28k
albedo 54 минуты назад
Все много проще:
В начале нулевых многочисленные базы данных гуляли по стране.
Где то в середине 10-х это прикрыли.

Мошенники пользуются старыми базами - мне ни разу не звонили, зная личные данные, на номера, купленные после 2015 года.
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29k
Aqueronte 55 минут назад
На высокомаржинальных рынках достаточно просто зайти на сайт и ознакомиться чтобы пару дней получать звонки с вопросами по теме.
Первый раз я столкнулся на оф сайте Ниссан, мне позвонили и спросили, планирую ли я покупку, а я просто зашел.
А если сейчас зайти и посмотреть десяток сайтов, предлагающих покупку недвижимости в ОАЭ, то готовьтесь к швалу звонков с вопросом, когда вы планируете приобрести недвижимость в Дубае. Всем сомневающимся рекомендую попробовать, просто из Яндекса топ десять первых результатов открыть и посмотреть.
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Интересно то, что не дав согласие на обработку персональных данных мы лишаемся самых необходимых госуслуг (медицинских, регистрационных и пр.). Со своей стороны эти самые обработчики персональных данных фактически не несут никакой ответственности за утечки информации личного характера.
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
оформляли мне рабочую карту Росбанк и наша бухгалтерия неправильно выкатила мой год рождения (на три года состарили ) сразу начались звонки мошенников и спамеров причем называли этот неправильный год рождения . откуда утекли данные ?
банки торгуют базами , а этот росбанк вообще гондоны
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9k
Владимир Час назад
Вчера был мой первый
СБ Сбербанка. Только у меня нет ни карты, ни счета в сбере
говорю что, нет такого, он [мат] настаивает. Интересные персонажи.
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Намедни звонили из главного следственного управления. Был несдержан,и уж слишком эмоционально послал на йух,больше не перезванивали.
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114
imho 2 часа назад
У меня 3 номера. На первый регистрирую всякие перекрестки, пятерочки, озоны, аптеки. Второй нигде никогда не регистрировал. Третий зарегистрирован только на госуслугах.
На первый и второй бывают звонки, но раз в месяц примерно. На третий каждый день кто то звонит.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324757



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